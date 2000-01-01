Денис Х. – Гид из Лондона

Вместе с гидом вы пройдетесь по самым знаменитым достопримечательностям столицы ⭐️ Соединенного Королевства.



Увидите Вестминстерское аббатство и знаменитый Биг-Бен, Букингемский дворец и Трафальгарскую площадь, площадь Пикадилли и молодежный Лестер-Сквер.