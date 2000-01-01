Столица Великобритании - Лондон. Лондон разительно отличается от подавляющего большинства старых городов континентальной Европы. И мы приглашаем Вас пройтись по самым интересным местам этого загадочного города.
Так же вы посетите Сейт Джеймс парк 🌳 осмотрите Букингемский дворец. К сожалению, он открыт для посещения только небольшую часть года, но и внешне здание заслуживает внимания. При наличии хорошей погоды Вы увидите смену караула.
Мы предлагаем Вам посетить Трафальгарскую площадь, которая была построена в память о победе Англии над Францией в Трафальгарской битве.
Увидеть знаменитую Национальную галерею, а так же побываете на Пикадилли (памятник Эросу) и на площади звезд Leicester Square.
Что входит
Услуги профессионального гида
Что не входит
Аренда авто (35 фунтов в час)
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.