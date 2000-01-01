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Тур по Лондону

3
6 отзывов
Денис Х.
Денис Х. – Гид из Лондона
Вместе с гидом вы пройдетесь по самым знаменитым достопримечательностям столицы ⭐️ Соединенного Королевства.

Увидите Вестминстерское аббатство и знаменитый Биг-Бен, Букингемский дворец и Трафальгарскую площадь, площадь Пикадилли и молодежный Лестер-Сквер.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Тур по Лондону
Тур по Лондону

Что вы увидите

  • Вестминстерское аббатство
  • Биг-Бен
  • Парламент
  • Сейт-Джеймс парк
  • Букингемский дворец
  • Трафальгарская площадь
  • Национальная галерея
  • Площадь Пикадилли
  • Leicester Square.
Столица Великобритании - Лондон. Лондон разительно отличается от подавляющего большинства старых городов континентальной Европы. И мы приглашаем Вас пройтись по самым интересным местам этого загадочного города.

На этой экскурсии 🧭 Вы увидите:

  • Вестминстерское Аббатство (внешний осмотр), Биг-Бен (14-тонные куранты), Парламент.
  • Так же вы посетите Сейт Джеймс парк 🌳 осмотрите Букингемский дворец. К сожалению, он открыт для посещения только небольшую часть года, но и внешне здание заслуживает внимания. При наличии хорошей погоды Вы увидите смену караула.
  • Мы предлагаем Вам посетить Трафальгарскую площадь, которая была построена в память о победе Англии над Францией в Трафальгарской битве.
  • Увидеть знаменитую Национальную галерею, а так же побываете на Пикадилли (памятник Эросу) и на площади звезд Leicester Square.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Аренда авто (35 фунтов в час)
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
Тур по Лондону
Тур по Лондону
Тур по Лондону
Тур по Лондону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Денис Х.
Денис Х.
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6 отзывов оставили туристы

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