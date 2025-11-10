Экскурсия по галерее Курто предлагает уникальную возможность увидеть работы Ван Гога и Сезанна.Здесь искусство переплетается с историей и интригами, ведь галерея расположена в Сомерсет-хаусе, где когда-то находились важные государственные учреждения.

Посетители узнают о значении «мафии Курто» и скандальной выставке Королевской академии. Галерея предлагает не только коллекции импрессионистов, но и произведения Средневековья и Раннего Возрождения. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир искусства и истории

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Сейчас неоклассический Сомерсет-хаус — это центр искусств. А когда-то здесь размещались Военно-морской совет, Министерство снабжения и первая Королевская академия художеств. Вы прогуляетесь по обновлённым залам галереи и погрузитесь в историю личной коллекции Сэмюэля Курто.

Вы увидите:

«Бар в Фоли-Бержер» — последнюю крупную работу Эдуарда Мане

Автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом

Картины таитянского периода Поля Гогена

Самую значительную коллекцию работ Поля Сезанна в Великобритании

А ещё небольшую коллекцию Средневековья и Раннего Возрождения, от Возрождения до 18 века, коллекцию работ Рубенса, искусство 20 века и группы Bloomsbury

Вы узнаете:

Почему Королевская Академия художеств возникла только в конце 18 века

Как приближённый Королевской семьи, десятилетиями возглавлявший институт Курто, оказался советским агентом

Что означает выражение «мафия Курто» в наше время

Почему первая выставка Королевской академии в 1780 году оказалась скандальной, но успешной

И многое другое!

Организационные детали

Билеты в галерею приобретаются отдельно: £10–16 с чел., дети до 18 лет — бесплатно. Гиду билет не нужен.