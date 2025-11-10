Мои заказы

Импрессионисты и постимпрессионисты в лондонской галерее Курто

Индивидуальная экскурсия по галерее Курто: шедевры Ван Гога и Сезанна, интриги и история. Откройте тайны искусства в центре Лондона
Экскурсия по галерее Курто предлагает уникальную возможность увидеть работы Ван Гога и Сезанна.

Здесь искусство переплетается с историей и интригами, ведь галерея расположена в Сомерсет-хаусе, где когда-то находились важные государственные учреждения.
Посетители узнают о значении «мафии Курто» и скандальной выставке Королевской академии.

Галерея предлагает не только коллекции импрессионистов, но и произведения Средневековья и Раннего Возрождения. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир искусства и истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Шедевры Ван Гога и Сезанна
  • 🏛 Исторический Сомерсет-хаус
  • 🕵️‍♂️ Интриги и шпионы
  • 🖼 Уникальные коллекции
  • 📚 История искусства
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Бар в Фоли-Бержер
  • Автопортрет Ван Гога
  • Картины Поля Гогена
  • Коллекция Поля Сезанна

Описание экскурсии

Сейчас неоклассический Сомерсет-хаус — это центр искусств. А когда-то здесь размещались Военно-морской совет, Министерство снабжения и первая Королевская академия художеств. Вы прогуляетесь по обновлённым залам галереи и погрузитесь в историю личной коллекции Сэмюэля Курто.

Вы увидите:

  • «Бар в Фоли-Бержер» — последнюю крупную работу Эдуарда Мане
  • Автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом
  • Картины таитянского периода Поля Гогена
  • Самую значительную коллекцию работ Поля Сезанна в Великобритании
  • А ещё небольшую коллекцию Средневековья и Раннего Возрождения, от Возрождения до 18 века, коллекцию работ Рубенса, искусство 20 века и группы Bloomsbury

Вы узнаете:

  • Почему Королевская Академия художеств возникла только в конце 18 века
  • Как приближённый Королевской семьи, десятилетиями возглавлявший институт Курто, оказался советским агентом
  • Что означает выражение «мафия Курто» в наше время
  • Почему первая выставка Королевской академии в 1780 году оказалась скандальной, но успешной
  • И многое другое!

Организационные детали

Билеты в галерею приобретаются отдельно: £10–16 с чел., дети до 18 лет — бесплатно. Гиду билет не нужен.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В галерее Курто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 230 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!

Входит в следующие категории Лондона

