Экскурсия по галерее Курто предлагает уникальную возможность увидеть работы Ван Гога и Сезанна.
Здесь искусство переплетается с историей и интригами, ведь галерея расположена в Сомерсет-хаусе, где когда-то находились важные государственные учреждения.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Шедевры Ван Гога и Сезанна
- 🏛 Исторический Сомерсет-хаус
- 🕵️♂️ Интриги и шпионы
- 🖼 Уникальные коллекции
- 📚 История искусства
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Бар в Фоли-Бержер
- Автопортрет Ван Гога
- Картины Поля Гогена
- Коллекция Поля Сезанна
Описание экскурсии
Сейчас неоклассический Сомерсет-хаус — это центр искусств. А когда-то здесь размещались Военно-морской совет, Министерство снабжения и первая Королевская академия художеств. Вы прогуляетесь по обновлённым залам галереи и погрузитесь в историю личной коллекции Сэмюэля Курто.
Вы увидите:
- «Бар в Фоли-Бержер» — последнюю крупную работу Эдуарда Мане
- Автопортрет Ван Гога с перевязанным ухом
- Картины таитянского периода Поля Гогена
- Самую значительную коллекцию работ Поля Сезанна в Великобритании
- А ещё небольшую коллекцию Средневековья и Раннего Возрождения, от Возрождения до 18 века, коллекцию работ Рубенса, искусство 20 века и группы Bloomsbury
Вы узнаете:
- Почему Королевская Академия художеств возникла только в конце 18 века
- Как приближённый Королевской семьи, десятилетиями возглавлявший институт Курто, оказался советским агентом
- Что означает выражение «мафия Курто» в наше время
- Почему первая выставка Королевской академии в 1780 году оказалась скандальной, но успешной
- И многое другое!
Организационные детали
Билеты в галерею приобретаются отдельно: £10–16 с чел., дети до 18 лет — бесплатно. Гиду билет не нужен.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В галерее Курто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 230 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — ЛондонЗадать вопрос
