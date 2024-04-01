1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
«Я с удовольствием расскажу вам про разные стили и техники живописи, помогу раскрыть секреты легендарных картин и их создателей, а лучшего места, чем Лондонская национальная галерея, для этого просто не найти»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
«Вход в Национальную галерею, как и в большинство других крупных музеев Лондона, бесплатный, хотя на временные выставки нужно покупать билеты»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
«Я отвечу на эти и другие вопросы в Национальной галерее, где хранятся мировые шедевры: работы Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
«Вы узнаете о ключевых особенностях их подхода и разберетесь в отличиях импрессионизма от пост-импрессионизма, а еще услышите о самой Национальной галерее, чтобы после не потеряться в обилии коллекций»
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
«Галерея Тейт Модерн — самая посещаемая достопримечательность Великобритании»
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
«О главном в Национальной галерее»
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
«В стенах галереи Тейт — английском аналоге Третьяковской галереи — вы увидите известные и редкие шедевры британских художников и погрузитесь в историю искусства с 1500-х годов до наших дней»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
«Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
«Вы познакомитесь не только с денежной, но и с мировой историей, рассказанной через раковины каури, казначейские бирки, глиняные таблички Месопотамии, монеты, банкноты и другие предметы, представленные в Галерее денег»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 апреля 2024Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
- ССергей27 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
- ННелли2 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, смело рекомендую. Она не только отлично разбирается в искусстве, но еще и с юмором преподносит материал, а также легко подстраивается под индивидуальные запросы.
- ННастя21 февраля 2024Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все картины и помнила то, о чем рассказывала Маргарита. Не удержалась, отправила фотографии родным и кратко пересказала им экскурсию. Рекомендую!
- ААлександр29 ноября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в историию развития изобразительного искусства. Елена акцентировала наше внимание на самых выдающихся шедеврах разных эпох)))
- ММарина19 октября 2023Прекрасно организованная и проведённая Юлей экскурсия, спасибо большое! Было интересно и дочери, которая рисует, и мне, которая ничего не знает) рекомендуем!
- ЕЕлена8 октября 2023Елена просто шикарный искусствовед! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Елена действительно рассказывает истории, которые передают картины! Мы слушали затаив дыхание и время пролетело совершенно незаметно. Рекомендуем от всей души!
- LLazars1 октября 2023Все отлично!
- ООльга16 августа 2023Спасибо Татьяне! Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод
- ААлекс14 августа 2023Из команды Юли нас водила по галлерее Катя, девушка с голубыми волосами. Осмотр шедевров был очень осмысленный и упорядоченный. От
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Галереи»
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