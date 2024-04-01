Галереи в Лондоне

Найдено 9 экскурсий в категории «Галереи» в Лондоне на русском языке, цены от £170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Национальную галерею с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
«Я с удовольствием расскажу вам про разные стили и техники живописи, помогу раскрыть секреты легендарных картин и их создателей, а лучшего места, чем Лондонская национальная галерея, для этого просто не найти»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
«Вход в Национальную галерею, как и в большинство других крупных музеев Лондона, бесплатный, хотя на временные выставки нужно покупать билеты»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
«Я отвечу на эти и другие вопросы в Национальной галерее, где хранятся мировые шедевры: работы Боттичелли, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
«Вы узнаете о ключевых особенностях их подхода и разберетесь в отличиях импрессионизма от пост-импрессионизма, а еще услышите о самой Национальной галерее, чтобы после не потеряться в обилии коллекций»
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
«Галерея Тейт Модерн — самая посещаемая достопримечательность Великобритании»
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
«О главном в Национальной галерее»
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Индивидуальная
1.5 часа
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
«В стенах галереи Тейт — английском аналоге Третьяковской галереи — вы увидите известные и редкие шедевры британских художников и погрузитесь в историю искусства с 1500-х годов до наших дней»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Соперники эпохи Возрождения
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
«Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Нескучная история денег - для взрослых и детей
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Нескучная история денег» в Лондоне
Погрузитесь в историю денег на уникальной экскурсии. Интерактив, игры и захватывающие истории ждут вас и ваших детей
Начало: На ступеньках у главного входа в музей
«Вы познакомитесь не только с денежной, но и с мировой историей, рассказанной через раковины каури, казначейские бирки, глиняные таблички Месопотамии, монеты, банкноты и другие предметы, представленные в Галерее денег»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
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    хорошо, проводится в полном обьеме, как по времени, так и информативно. Гид готов, по желанию клиента расширить рамки темы экскурсии. Гид работает ответственно и профессионально. Очень рекомендуем воспользоваться услугами Татьяны Власюк, всем кто хочет ознакомиться с достопримечательностями Лондона. Спасибо!

  • Н
    Нелли
    2 марта 2024
    Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
    Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, смело рекомендую. Она не только отлично разбирается в искусстве, но еще и с юмором преподносит материал, а также легко подстраивается под индивидуальные запросы.
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    В Национальную галерею с искусствоведом
    Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все картины и помнила то, о чем рассказывала Маргарита. Не удержалась, отправила фотографии родным и кратко пересказала им экскурсию. Рекомендую!
    Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла всеОтличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла всеОтличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все
  • А
    Александр
    29 ноября 2023
    Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
    Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в историию развития изобразительного искусства. Елена акцентировала наше внимание на самых выдающихся шедеврах разных эпох)))
  • М
    Марина
    19 октября 2023
    Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
    Прекрасно организованная и проведённая Юлей экскурсия, спасибо большое! Было интересно и дочери, которая рисует, и мне, которая ничего не знает) рекомендуем!
  • Е
    Елена
    8 октября 2023
    Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
    Елена просто шикарный искусствовед! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Елена действительно рассказывает истории, которые передают картины! Мы слушали затаив дыхание и время пролетело совершенно незаметно. Рекомендуем от всей души!
  • L
    Lazars
    1 октября 2023
    Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
    Все отлично!
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
    Спасибо Татьяне! Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод
  • А
    Алекс
    14 августа 2023
    Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
    Из команды Юли нас водила по галлерее Катя, девушка с голубыми волосами. Осмотр шедевров был очень осмысленный и упорядоченный. От
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    средневековых иконоподобных образов, к раннему возрождению, а потом понеслось - Высокое Возрождение, Позднее Возрождение, Северное Возрождение, Венецианская школа, Барокко, Рококо, Классицизм, Импрессионизм и постимпрессионизм. В каждом зале выбиралось несколько знаковых работ и Катя с лёгким юмором и очень легко подавала в общем-то непростую информацию. Так что даже дети отставили на время свои айфоны и с неподдельным интересом слушали гида. Думаю, что-то впиталось в их юные головы. А мы взрослые, немало побродвшие по разным мировым музеям, тоже испытывали реальный кайф от такой обстоятельной встречи с живописью. Так, что даже не замечали проблемы окружающей среды (толпы людей, духота и всё такое). В общем классный опыт общения с увлечённым человеком в одной из лучших мировых галлерей.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Галереи»

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  1. В Национальную галерею с искусствоведом
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  3. Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
  4. Импрессионисты в Национальной галерее
  5. Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
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Сейчас в Лондоне в категории "Галереи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 170 до 300. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Галереи», 42 ⭐ отзыва, цены от £170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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