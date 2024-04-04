1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тейт Модерн: погружение в мир современного искусства Лондона
Исследуйте Тейт Модерн: уникальная архитектура и экспозиции, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Кенвуд-хаус: история, искусство и аристократия
Загляните в прошлое Кенвуд-хаус: узнайте истории внуков царя и поэта, насладитесь мировыми шедеврами живописи
Начало: У входа в поместье Кенвуд-хаус
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKseniia4 апреля 2024С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
- ЮЮлия1 апреля 2024Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
- ДДмитрий27 марта 2024Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
- ССергей27 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
- ННелли2 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, смело рекомендую. Она не только отлично разбирается в искусстве, но еще и с юмором преподносит материал, а также легко подстраивается под индивидуальные запросы.
- ННастя21 февраля 2024Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все картины и помнила то, о чем рассказывала Маргарита. Не удержалась, отправила фотографии родным и кратко пересказала им экскурсию. Рекомендую!
- ААлександр29 ноября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в историию развития изобразительного искусства. Елена акцентировала наше внимание на самых выдающихся шедеврах разных эпох)))
- ЕЕлена7 ноября 2023С большим удовольствием сходили на экскурсию с Юлией! Думали, что это больше для дочери, которая как раз начала изучать мировую историю, но мы с мужем в итоге так увлеклись, что не хотели уходить:) Великолепная коллекция и Юлия прекрасный рассказчик!
- ЕЕкатерина27 октября 2023Всем очень рекомендуем Елену! Она настоящий ценитель искусства, прекрасно разбирается во всех нюансах, красиво рассказывает и зажгла в нас искру
- ММарина19 октября 2023Прекрасно организованная и проведённая Юлей экскурсия, спасибо большое! Было интересно и дочери, которая рисует, и мне, которая ничего не знает) рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Искусство и музеи»
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