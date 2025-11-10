Коллекция Уоллеса - это уютный музей в центре Лондона, который собрал шедевры Тициана, Ван Дейка и других мастеров. Посетители смогут увидеть богатейшее собрание французской мебели и фарфор Екатерины II. Вход в музей бесплатный, а после экскурсии можно отдохнуть в местном французском ресторане. Экскурсия обещает быть увлекательной и познавательной, раскрывая тайны искусства и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🖼️ Шедевры Тициана и Ван Дейка
- 🏛️ Бесплатный вход в музей
- 🍽️ Французский ресторан на территории
- 🕰️ Исторические экспонаты
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Коллекция Уоллеса
- Фарфор Екатерины II
- Смеющийся кавалер Франса Хальса
Описание экскурсии
Собрание Уоллеса — уютный музей в самом центре Лондона. Его коллекцию собирали в период с 1760 по 1880 годы первые четыре маркиза Хертфорд и сам сэр Ричард Уоллес. Сегодня музей — одно из самых интересных и доступных мест в городе, и попасть в него можно совершенно бесплатно.
Вы рассмотрите произведения искусства, а я расскажу:
- Почему род маркизов Хертфорд прервался и как наследство досталось бастарду
- Как в коллекцию попал фарфор Екатерины II
- Почему «Смеющийся кавалер» Франса Хальса не смеётся (и вообще не кавалер)
- Какие работы Франсуа Буше можно найти в музее
- Что из мебели Людовика XV стало частью собрания
Организационные детали
- Вход в музей бесплатный
- Внутри есть французский ресторан — после экскурсии можете отдохнуть в нём (еда и напитки оплачиваются отдельно и по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Manchester Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 230 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — ЛондонЗадать вопрос
