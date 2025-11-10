Коллекция Уоллеса - это уютный музей в центре Лондона, который собрал шедевры Тициана, Ван Дейка и других мастеров. Посетители смогут увидеть богатейшее собрание французской мебели и фарфор Екатерины II. Вход в музей бесплатный, а после экскурсии можно отдохнуть в местном французском ресторане. Экскурсия обещает быть увлекательной и познавательной, раскрывая тайны искусства и истории

Описание экскурсии

Собрание Уоллеса — уютный музей в самом центре Лондона. Его коллекцию собирали в период с 1760 по 1880 годы первые четыре маркиза Хертфорд и сам сэр Ричард Уоллес. Сегодня музей — одно из самых интересных и доступных мест в городе, и попасть в него можно совершенно бесплатно.

Вы рассмотрите произведения искусства, а я расскажу:

Почему род маркизов Хертфорд прервался и как наследство досталось бастарду

Как в коллекцию попал фарфор Екатерины II

Почему «Смеющийся кавалер» Франса Хальса не смеётся (и вообще не кавалер)

Какие работы Франсуа Буше можно найти в музее

Что из мебели Людовика XV стало частью собрания

Организационные детали