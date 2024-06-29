M Maria Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный читать дальше с большим количеством подробностей и интересных фактов, но и успела параллельно ответить на многочисленные вопросы о жизни современного Лондона. При этом Ирина постоянно заботилась о нашем комфорте и наших предпочтениях. Спасибо за прекрасное путешествие! Прогулка с Ириной была замечательной. Она не только рассказала нам об истории района Ковент-Гарден, причем очень живым языком, неутомительно и

В Валерий Путешествие в Оксфорд Все прошло потрясно, очень интересно!

Е Евгения Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный читать дальше «metropolitan stories» - вы получите все это, причём в очень структурной и при этом невероятно живой и интересной манере. И сама Ирина крайне обаятельная и приятная девушка, очень настроенная вам помочь. Максимальная благодарность и рекомендация! Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,

О Ольга Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине

К Камила Путешествие в Оксфорд С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!

Е Екатерина Путешествие в Оксфорд Замечательная экскурсия. Остались очень довольны, очень много интересного для себя узнали. Большое спасибо Богдану. Рекомендуем всем кто хочет интересно провести время. .

K Kseniia Шедевры Британского музея читать дальше и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!) С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но

Д Дмитрий Шедевры Британского музея Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.