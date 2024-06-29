Экскурсии выходного дня в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лондоне на русском языке, цены от £148. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Оксфорд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 09:00
7 июля в 10:00
£148 за всё до 5 чел.
Шедевры Британского музея
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от £200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    29 июня 2024
    Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
    Прогулка с Ириной была замечательной. Она не только рассказала нам об истории района Ковент-Гарден, причем очень живым языком, неутомительно и
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    с большим количеством подробностей и интересных фактов, но и успела параллельно ответить на многочисленные вопросы о жизни современного Лондона. При этом Ирина постоянно заботилась о нашем комфорте и наших предпочтениях. Спасибо за прекрасное путешествие!

  • В
    Валерий
    26 июня 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Все прошло потрясно, очень интересно!
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
    Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
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    «metropolitan stories» - вы получите все это, причём в очень структурной и при этом невероятно живой и интересной манере. И сама Ирина крайне обаятельная и приятная девушка, очень настроенная вам помочь. Максимальная благодарность и рекомендация!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
    Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине
  • К
    Камила
    21 апреля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!
    С экскурсией все встало на свои места
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Замечательная экскурсия. Остались очень довольны, очень много интересного для себя узнали. Большое спасибо Богдану. Рекомендуем всем кто хочет интересно провести время. .
  • K
    Kseniia
    4 апреля 2024
    Шедевры Британского музея
    С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
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    и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!)

  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2024
    Шедевры Британского музея
    Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Шедевры Британского музея
    С большим удовольствием сходили на экскурсию с Юлией! Думали, что это больше для дочери, которая как раз начала изучать мировую историю, но мы с мужем в итоге так увлеклись, что не хотели уходить:) Великолепная коллекция и Юлия прекрасный рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Шедевры Британского музея
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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июле 2024
Сейчас в Лондоне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 148 до 206. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 86 ⭐ отзывов, цены от £148. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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