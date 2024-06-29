1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ковент-Гарден: театральное наследие и исторические загадки Лондона
Погрузитесь в мир театрального и исторического Ковент-Гардена. Откройте для себя тайны и загадки, скрытые от посторонних глаз
Начало: У Трафальгарской площади
Завтра в 09:00
7 июля в 10:00
£148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от £200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria29 июня 2024Прогулка с Ириной была замечательной. Она не только рассказала нам об истории района Ковент-Гарден, причем очень живым языком, неутомительно и
- ВВалерий26 июня 2024Все прошло потрясно, очень интересно!
- ЕЕвгения27 мая 2024Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
- ООльга13 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине
- ККамила21 апреля 2024С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Замечательная экскурсия. Остались очень довольны, очень много интересного для себя узнали. Большое спасибо Богдану. Рекомендуем всем кто хочет интересно провести время. .
- KKseniia4 апреля 2024С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
- ДДмитрий27 марта 2024Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
- ЕЕлена7 ноября 2023С большим удовольствием сходили на экскурсию с Юлией! Думали, что это больше для дочери, которая как раз начала изучать мировую историю, но мы с мужем в итоге так увлеклись, что не хотели уходить:) Великолепная коллекция и Юлия прекрасный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На выходные»
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