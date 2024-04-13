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По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере

Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Лондон не просто столица Великобритании, но и сердце волшебного мира Гарри Поттера. Представляем уникальную возможность пройти по следам киносъемок знаменитой саги.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в места, ставшие культовыми
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среди поклонников вселенной Джоан Роулинг.

Вас ждет встреча с входом в паб «Дырявый котел», где начиналось волшебное приключение Гарри, посещение моста Тысячелетия, который Пожиратели смерти превратили в руины, и многое другое. Узнайте, где учился Дэниел Рэдклифф и как мистер Уизли с Гарри отправлялись в Министерство магии. Кульминацией станет посещение легендарной платформы 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс.

Все это сопровождается наглядными видеоматериалами, делая ваше путешествие по-настоящему незабываемым.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохнуть волшебство на полную грудь и ощутить себя частью любимой истории

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные локации киносъёмок
  • 🎥 Видеоматериалы и рассказы
  • 🚌 Путешествие на двухэтажном автобусе
  • 📚 Интересные факты о Джоан Роулинг
  • 🌟 Узнаете судьбу актёров
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере

Что можно увидеть

  • Вход в паб «Дырявый котел»
  • Мост Тысячелетия
  • Школа Дэниела Рэдклиффа
  • Станция метро
  • Вход в Министерство магии
  • Платформа 9 3/4

Описание экскурсии

Для полноты восприятия лондонской атмосферы мы будем передвигаться на двухэтажном городском автобусе.

В ходе нашего путешествия мы:

  • Отыщем вход в паб «Дырявый котел», где Гарри впервые поговорил с волшебниками
  • Окажемся у моста Тысячелетия, разорванном Пожирателями смерти в клочья
  • Навестим школу, в которой некогда учился Дэниел Рэдклифф — исполнитель роли Гарри Поттера
  • Спустимся на станцию метро, с которой мистер Уизли и Гарри уезжали в Министерство магии
  • Найдём вход в этот загадочный департамент, скрытый от глаз маглов
  • Посетим платформу 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс и увидим застрявшую в стене тележку

Организационные детали

Дополнительно оплачивается проезд на автобусах. Единичный билет — £1.75/чел. Проездной на автобусы на 24 часа — £5.25/чел. Для детей до 11 лет проезд бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Вестминстер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
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футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
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Сергей
Большое спасибо, нам очень понравилось! Программа на полчаса дольше получилась.
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Ю
Все очень понравилось!
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