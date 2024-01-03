Найти входы в «Дырявый котёл», Министерство магии и другие места, скрытые от глаз маглов
Лондон — лидер по количеству локаций, где снимались волшебные фильмы о Гарри Поттере. Неудивительно: Мальчик, который выжил, рос именно здесь. Наш путь лежит к главным местам киносъёмок. Мы обсудим, как они проходили и чем запомнились. Поговорим об авторе саги Джоан Роулинг и о дальнейшей судьбе актёров. Все рассказы я буду сопровождать наглядными видеоматериалами.
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Описание
Что вас ожидает
Для полноты восприятия лондонской атмосферы мы будем передвигаться на двухэтажном городском автобусе.
В ходе нашего путешествия мы:
- Отыщем вход в паб «Дырявый котел», где Гарри впервые поговорил с волшебниками
- Окажемся у моста Тысячелетия, разорванном Пожирателями смерти в клочья
- Навестим школу, в которой некогда учился Дэниел Рэдклифф — исполнитель роли Гарри Поттера
- Спустимся на станцию метро, с которой мистер Уизли и Гарри уезжали в Министерство магии
- Найдём вход в этот загадочный департамент, скрытый от глаз маглов
- Посетим платформу 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс и увидим застрявшую в стене тележку
Организационные детали
Дополнительно оплачивается проезд на автобусах. Единичный билет — £1.75/чел. Проездной на автобусы на 24 часа — £5.25/чел. Для детей до 11 лет проезд бесплатный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Вестминстер»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 822 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
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