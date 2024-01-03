По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
Индивидуальная экскурсия в Лондоне

Найти входы в «Дырявый котёл», Министерство магии и другие места, скрытые от глаз маглов

Лондон — лидер по количеству локаций, где снимались волшебные фильмы о Гарри Поттере. Неудивительно: Мальчик, который выжил, рос именно здесь. Наш путь лежит к главным местам киносъёмок. Мы обсудим, как они проходили и чем запомнились. Поговорим об авторе саги Джоан Роулинг и о дальнейшей судьбе актёров. Все рассказы я буду сопровождать наглядными видеоматериалами.
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Для полноты восприятия лондонской атмосферы мы будем передвигаться на двухэтажном городском автобусе.

В ходе нашего путешествия мы:

  • Отыщем вход в паб «Дырявый котел», где Гарри впервые поговорил с волшебниками
  • Окажемся у моста Тысячелетия, разорванном Пожирателями смерти в клочья
  • Навестим школу, в которой некогда учился Дэниел Рэдклифф — исполнитель роли Гарри Поттера
  • Спустимся на станцию метро, с которой мистер Уизли и Гарри уезжали в Министерство магии
  • Найдём вход в этот загадочный департамент, скрытый от глаз маглов
  • Посетим платформу 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс и увидим застрявшую в стене тележку

Организационные детали

Дополнительно оплачивается проезд на автобусах. Единичный билет — £1.75/чел. Проездной на автобусы на 24 часа — £5.25/чел. Для детей до 11 лет проезд бесплатный.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Вестминстер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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