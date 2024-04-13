Лондон не просто столица Великобритании, но и сердце волшебного мира Гарри Поттера. Представляем уникальную возможность пройти по следам киносъемок знаменитой саги.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в места, ставшие культовыми
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в места, ставшие культовыми
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные локации киносъёмок
- 🎥 Видеоматериалы и рассказы
- 🚌 Путешествие на двухэтажном автобусе
- 📚 Интересные факты о Джоан Роулинг
- 🌟 Узнаете судьбу актёров
Что можно увидеть
- Вход в паб «Дырявый котел»
- Мост Тысячелетия
- Школа Дэниела Рэдклиффа
- Станция метро
- Вход в Министерство магии
- Платформа 9 3/4
Описание экскурсии
Для полноты восприятия лондонской атмосферы мы будем передвигаться на двухэтажном городском автобусе.
В ходе нашего путешествия мы:
- Отыщем вход в паб «Дырявый котел», где Гарри впервые поговорил с волшебниками
- Окажемся у моста Тысячелетия, разорванном Пожирателями смерти в клочья
- Навестим школу, в которой некогда учился Дэниел Рэдклифф — исполнитель роли Гарри Поттера
- Спустимся на станцию метро, с которой мистер Уизли и Гарри уезжали в Министерство магии
- Найдём вход в этот загадочный департамент, скрытый от глаз маглов
- Посетим платформу 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс и увидим застрявшую в стене тележку
Организационные детали
Дополнительно оплачивается проезд на автобусах. Единичный билет — £1.75/чел. Проездной на автобусы на 24 часа — £5.25/чел. Для детей до 11 лет проезд бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Вестминстер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
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Большое спасибо, нам очень понравилось! Программа на полчаса дольше получилась.
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Ю
Все очень понравилось!
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