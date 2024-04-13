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среди поклонников вселенной Джоан Роулинг.



Вас ждет встреча с входом в паб «Дырявый котел», где начиналось волшебное приключение Гарри, посещение моста Тысячелетия, который Пожиратели смерти превратили в руины, и многое другое. Узнайте, где учился Дэниел Рэдклифф и как мистер Уизли с Гарри отправлялись в Министерство магии. Кульминацией станет посещение легендарной платформы 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс.



Все это сопровождается наглядными видеоматериалами, делая ваше путешествие по-настоящему незабываемым.



Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохнуть волшебство на полную грудь и ощутить себя частью любимой истории