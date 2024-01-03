Лондон — лидер по количеству локаций, где снимались волшебные фильмы о Гарри Поттере. Неудивительно: Мальчик, который выжил, рос именно здесь. Наш путь лежит к главным местам киносъёмок. Мы обсудим, как они проходили и чем запомнились. Поговорим об авторе саги Джоан Роулинг и о дальнейшей судьбе актёров. Все рассказы я буду сопровождать наглядными видеоматериалами.