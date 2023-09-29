Прикоснуться к истории британских пабов и оценить их интерьеры на авторской экскурсии
Я расскажу, где пили высшие классы общества, что такое «маленькое пиво», почему некоторые пабы открываются в 7 утра, как джин стал главным местным крепким напитком и многое другое. Если пожелаете, после экскурсии мы можем вместе посетить один из пабов.
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Описание
Что вас ожидает
Паб — типично британское заведение. Для многих приезжих именно пабы занимают одно из первых мест в списке ассоциаций с Лондоном и Британией в целом. Это абсолютно не случайно, ведь паб — место силы для каждого британца. Согласно распространенной статистике, 80% британцев считают себя заядлыми посетителями пабов, и каждый четвёртый из них встретил свою будущую жену или мужа в пабе. Среди великих любителей этого заведения были все известные британские деятели — от писателей и художников до политиков: Диккенс, Черчилль, Оруэлл, Толкин и Дойль.
Вы узнаете:
- Где снимали современного «Шерлока» и фильмы Гая Ричи?
- Как церемония разрезания ленточки связана с историей пабов?
- Откуда у пабов такое причудливое название и при чем тут публичные дома?
- Как получилось, что пиво было полезнее воды и им упивались даже дети?
- Почему некоторые пабы открываются в 7 утра?
- Как джин стал главным британским крепким напитком?
- Где вплоть до начала 20-го века можно было продать жену?
- Где бедолагам была отведена последняя пинта перед казнью?
Я также покажу вам некоторые особенности Сити, которые не связаны с историей пабов — но пройти мимо них невозможно. После экскурсии у вас будет возможность зайти в самый старый паб Лондона и за отдельную стоимость попробовать в аутентичной атмосфере настоящие британские эли и пиво.
Организационные детали
Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро St. Paul
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.