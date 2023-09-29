Многовековые пабы Лондона

Прикоснуться к истории британских пабов и оценить их интерьеры на авторской экскурсии

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Уже много веков пабы играют огромную роль в жизни британцев. Это не просто питейные заведения, это важная часть истории и культуры.

Я расскажу, где пили высшие классы общества, что такое «маленькое пиво», почему некоторые пабы открываются в 7 утра, как джин стал главным местным крепким напитком и многое другое. Если пожелаете, после экскурсии мы можем вместе посетить один из пабов.
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
Многовековые пабы Лондона
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Паб — типично британское заведение. Для многих приезжих именно пабы занимают одно из первых мест в списке ассоциаций с Лондоном и Британией в целом. Это абсолютно не случайно, ведь паб — место силы для каждого британца. Согласно распространенной статистике, 80% британцев считают себя заядлыми посетителями пабов, и каждый четвёртый из них встретил свою будущую жену или мужа в пабе. Среди великих любителей этого заведения были все известные британские деятели — от писателей и художников до политиков: Диккенс, Черчилль, Оруэлл, Толкин и Дойль.

Вы узнаете:

  • Где снимали современного «Шерлока» и фильмы Гая Ричи?
  • Как церемония разрезания ленточки связана с историей пабов?
  • Откуда у пабов такое причудливое название и при чем тут публичные дома?
  • Как получилось, что пиво было полезнее воды и им упивались даже дети?
  • Почему некоторые пабы открываются в 7 утра?
  • Как джин стал главным британским крепким напитком?
  • Где вплоть до начала 20-го века можно было продать жену?
  • Где бедолагам была отведена последняя пинта перед казнью?

Я также покажу вам некоторые особенности Сити, которые не связаны с историей пабов — но пройти мимо них невозможно. После экскурсии у вас будет возможность зайти в самый старый паб Лондона и за отдельную стоимость попробовать в аутентичной атмосфере настоящие британские эли и пиво.

Организационные детали

Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро St. Paul
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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