Уже много веков пабы играют огромную роль в жизни британцев. Это не просто питейные заведения, это важная часть истории и культуры. Я расскажу, где пили высшие классы общества, что такое «маленькое пиво», почему некоторые пабы открываются в 7 утра, как джин стал главным местным крепким напитком и многое другое. Если пожелаете, после экскурсии мы можем вместе посетить один из пабов.

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Описание

Что вас ожидает

Паб — типично британское заведение. Для многих приезжих именно пабы занимают одно из первых мест в списке ассоциаций с Лондоном и Британией в целом. Это абсолютно не случайно, ведь паб — место силы для каждого британца. Согласно распространенной статистике, 80% британцев считают себя заядлыми посетителями пабов, и каждый четвёртый из них встретил свою будущую жену или мужа в пабе. Среди великих любителей этого заведения были все известные британские деятели — от писателей и художников до политиков: Диккенс, Черчилль, Оруэлл, Толкин и Дойль.

Вы узнаете:

Где снимали современного «Шерлока» и фильмы Гая Ричи?

Как церемония разрезания ленточки связана с историей пабов?

Откуда у пабов такое причудливое название и при чем тут публичные дома?

Как получилось, что пиво было полезнее воды и им упивались даже дети?

Почему некоторые пабы открываются в 7 утра?

Как джин стал главным британским крепким напитком?

Где вплоть до начала 20-го века можно было продать жену?

Где бедолагам была отведена последняя пинта перед казнью?

Я также покажу вам некоторые особенности Сити, которые не связаны с историей пабов — но пройти мимо них невозможно. После экскурсии у вас будет возможность зайти в самый старый паб Лондона и за отдельную стоимость попробовать в аутентичной атмосфере настоящие британские эли и пиво.

Организационные детали

Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).