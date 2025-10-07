Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Лондоне на русском языке, цены от £225. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Пешая
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 5 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
25 ноя в 10:00
26 ноя в 15:00
£225 за всё до 6 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Полное погружение в культуру, традиции, разговоры и, конечно же, напитки англичан
25 ноя в 11:00
26 ноя в 15:00
£225 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 октября 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Очень рекомендуем гастрономический тур с Дарьей по Лондону. Нам с женой очень понравилось - Лондон заиграл новыми гранями и полюбился нам еще больше! Дарья - великолепная собеседница, кладезь знаний и очень позитивная по энергетике.
  • К
    Кирилл
    16 августа 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Отличная экскурсия! Влад — замечательный рассказчик и знаток английской истории, было интересно и легко слушать. Атмосфера и маршрут по пабам просто супер, время пролетело незаметно.
  • Н
    Николай
    27 июля 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Чудесный опыт гастрономической экскурсии по Лондону.
    Дарья - знающий все местный гид, приятный и тактичный)
    Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Мы брали экскурсию Большая гастрономическая прогулка по Лондону на компанию из 6 человек и с уверенностью можем сказать, что она
    стоила того. Динамично, красиво и конечно же очень вкусно! Помимо дегустаций сыров, пива и всего вкусненького, что только попадалось на нашем пути, Дарья вплетает в эту экскурсию очень интересные и красивые места, которые вы вряд ли найдете самостоятельно. Также она очень гибко подстраивалась под наши интересы и вкусы. Спасибо огромное за это. Совет, тем кто собирается на эту прогулку- не завтракайте, а то все можете и не осилить. Не сомневайтесь, это одна из самых лучших экскурсий, которые мы посетили.

  • В
    Виктор
    27 мая 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Положа руку на сердце, это экскурсия, которую трудно провалить при правильном выборе маршрута. Но и улучшить трудно, куда уж.
    Влад это
    человек, который не только правильно выбирает маршрут, но и экскурсия с ним становится удивительно интересной, стереоскопической, наполненный удивительными впечатлениями и высокого качества общения. Спасибо, 256 из 256!

  • I
    IRINA
    19 мая 2025
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья очень приятная девушка, замечательный гид и отличный собеседник. Очень пунктуальная, ответственная и внимательная. Провела для нас потрясающую гастрономическую прогулку.
    Мы получили массу полезной и интересной информации (и не только гастрономической), очень вкусно поели и посетили много классных мест, в которые потом неоднократно возвращались. Дарья очень классный рассказчик - вот прям заслушаешься. С первой минуты завладела нашим вниманием и для нас экскурсия пролетела как один миг. И такая экскурсия это действительно must have в Лондоне.

  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Всем любителям пива и истории Лондона настоятельно рекомендую экскурсию с Владом! Это удивительное сочетание познавательной прогулки по интереснейшему маршруту и
    дегустации отличного лондонского пива. Разнообразие пабов просто поразило. За один вечер мы побывали в местах, куда самим попасть было бы практически невозможно, и попробовали лучшее, что может предложить лондонская пивная индустрия. Влад потрясающий рассказчик: легко, живо и с юмором он поделился множеством увлекательных исторических фактов. Эта экскурсия стала настоящим украшением нашей поездки в Лондон. Однозначно рекомендую всем!

  • Р
    Роман
    8 мая 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Если вы хотите не просто узнать Лондон, а прочувствовать его всей душой, сердцем (и желудком!) — тогда вам прямая дорога
    на экскурсию по пабам с Владом! Это был не просто скучная экскурсия, а настоящее приключение — веселое, легкое и в то же время невероятно познавательное.

    Мы прошлись по легендарным пабам Fleet Street, заглянули в старинные таверны с многовековой историей, пробовали фирменные эли и пиво в каждом из них, а Влад мастерски подбирал истории под настроение компании. Но самое главное — это атмосфера, которую создал Влад: искрометный юмор, заразительный позитив и безбашенность, от которой хотелось нырять в новые приключения снова и снова.

    Владислав — не просто экскурсовод, а настоящий друг и проводник в мир лондонской культуры. Он знает абсолютно всё: от тайн старинных зданий до пивных традиций британцев, и отвечает на любой вопрос так увлекательно, что хочется слушать бесконечно. А еще он умеет объединять людей, и к концу вечера чувствуешь, что в Лондоне у тебя появился близкий по духу человек, с которым хочется исследовать город дальше — хоть пабы, хоть клубы Сохо, хоть секретные уголки города.

    Если хотите незабываемых эмоций, море смеха, отличного пива и при этом прокачать знания о Лондоне — Владислав ваш идеальный гид! После этой экскурсии Лондон становится роднее, а жизнь — веселее.

  • A
    Anton
    2 мая 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Обошли большое количество интереснейших пабов, продегустировали вкуснейшее разнообразное пиво, узнали кучу интересных фактов! Влад СПАСИБО!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, информативно и не занудно)) Влад очень интересный собеседник! В следующий наш приезд в Лондон обязательно обратимся к нему еще раз за новыми впечатлениями
  • Е
    Елена
    14 января 2025
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Влад познакомил нас с пабами Лондона. Питейные заведения это не музеи, и Влад это тот человек, с которым по ним и следует ходить. Обаятельный, легкий, очень ответственный. Остались довольны и рекомендуем к экскурсию к посещению
  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Это было увлекательное путешествие в историю старейших пабов Лондона.
    Много историй и много традиций.
    Рекомендую в компании весело и позитивного гида провести день и вечер!
  • В
    Всеволод
    23 ноября 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Все супер, рекомендую
  • М
    Михаил
    1 ноября 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья - Великолепный Гид, особенно понравилось детям, а это признак высокого класса.
  • А
    Александр
    13 октября 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Хочется поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию!
    Подстраиваясь под мои интересы и текущие мероприятия в городе, она смогла на ходу адаптировать наш
    маршрут и активность под наиболее оптимальный и интересный режим. Помимо стандартных и нестандартных открытий в кулинарной области, ей удалость вплести в свой рассказ историю города (и страны), что дополнительно усилило впечатление от города и экскурсии. И конечно же разговор о кулинарных пристрастиях местных жителей был познавательным (а также вдохновил на попытки включения британской кухни в свой рацион уже дома).

  • A
    Angela
    6 октября 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Спасибо Владу за экскурсию. С его помощью нам удалось побывать в чудесных местах. Влад со знанием дела провел нас по
    пабам разного типа на любой вкус. Для людей впервые приехавших в Лондон это очень ценная информация. Мужу тоже очень понравилось, рекомендуем!

  • А
    Анна
    5 сентября 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Нам с мужем все понравилось на экскурсии. Мы не только посетили несколько разнообразных пабов Лондона, но и отлично погуляли по
    вечернему городу, прекрасно провели время и пообщались с человеком, который может рассказать о жизни лондонцев изнутри. Влад просто завалил нас советами и рекомендациями, мы даже не всеми успели воспользоваться за нашу поездку. Ну и в целом приятная и дружелюбная атмосфера сложилась у нас, было приятно познакомиться и пообщаться.

  • o
    olga
    28 августа 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Мы не первый раз заказываем экскурсию на Трипстер. Но экскурсия с Владом превзошла все ожидания. Это не стандартная экскурсия. Влад прекрасный рассказчик и если учесть что все происходит за кружкой прекрасного пива. Спасибо большое и до новых встреч.
  • А
    Антон
    7 июля 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Отличная экскурсия, мы посетили 8 очень разных пабов из разных эпох. Влад — отличный рассказчик и прекрасно подобрал маршрут.
  • И
    Игорь
    4 июля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    С Дарьей заранее, сразу после бронирования, обговорили детали маршрута. Также Дарья дала нам несколько консультаций в целом по нашему визиту в Лондон (были в первый раз). В итоге получился шикарный маршрут по основным достопримечательностям города с "захватом" вкусностей по пути.

