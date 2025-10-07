Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
25 ноя в 10:00
26 ноя в 15:00
£225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Лондоне - пить! Прогулка по историческим пабам
Полное погружение в культуру, традиции, разговоры и, конечно же, напитки англичан
25 ноя в 11:00
26 ноя в 15:00
£225 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 октября 2025Очень рекомендуем гастрономический тур с Дарьей по Лондону. Нам с женой очень понравилось - Лондон заиграл новыми гранями и полюбился нам еще больше! Дарья - великолепная собеседница, кладезь знаний и очень позитивная по энергетике.
- ККирилл16 августа 2025Отличная экскурсия! Влад — замечательный рассказчик и знаток английской истории, было интересно и легко слушать. Атмосфера и маршрут по пабам просто супер, время пролетело незаметно.
- ННиколай27 июля 2025Чудесный опыт гастрономической экскурсии по Лондону.
Дарья - знающий все местный гид, приятный и тактичный)
Спасибо большое!
- ЕЕлена20 июля 2025Мы брали экскурсию Большая гастрономическая прогулка по Лондону на компанию из 6 человек и с уверенностью можем сказать, что она
- ВВиктор27 мая 2025Положа руку на сердце, это экскурсия, которую трудно провалить при правильном выборе маршрута. Но и улучшить трудно, куда уж.
Влад это
- IIRINA19 мая 2025Дарья очень приятная девушка, замечательный гид и отличный собеседник. Очень пунктуальная, ответственная и внимательная. Провела для нас потрясающую гастрономическую прогулку.
- ИИрина12 мая 2025Всем любителям пива и истории Лондона настоятельно рекомендую экскурсию с Владом! Это удивительное сочетание познавательной прогулки по интереснейшему маршруту и
- РРоман8 мая 2025Если вы хотите не просто узнать Лондон, а прочувствовать его всей душой, сердцем (и желудком!) — тогда вам прямая дорога
- AAnton2 мая 2025Обошли большое количество интереснейших пабов, продегустировали вкуснейшее разнообразное пиво, узнали кучу интересных фактов! Влад СПАСИБО!
- ЮЮлия22 апреля 2025Очень понравилась экскурсия! Интересно, информативно и не занудно)) Влад очень интересный собеседник! В следующий наш приезд в Лондон обязательно обратимся к нему еще раз за новыми впечатлениями
- ЕЕлена14 января 2025Влад познакомил нас с пабами Лондона. Питейные заведения это не музеи, и Влад это тот человек, с которым по ним и следует ходить. Обаятельный, легкий, очень ответственный. Остались довольны и рекомендуем к экскурсию к посещению
- ТТатьяна7 декабря 2024Это было увлекательное путешествие в историю старейших пабов Лондона.
Много историй и много традиций.
Рекомендую в компании весело и позитивного гида провести день и вечер!
- ВВсеволод23 ноября 2024Все супер, рекомендую
- ММихаил1 ноября 2024Дарья - Великолепный Гид, особенно понравилось детям, а это признак высокого класса.
- ААлександр13 октября 2024Хочется поблагодарить Дарью за прекрасную экскурсию!
Подстраиваясь под мои интересы и текущие мероприятия в городе, она смогла на ходу адаптировать наш
- AAngela6 октября 2024Спасибо Владу за экскурсию. С его помощью нам удалось побывать в чудесных местах. Влад со знанием дела провел нас по
- ААнна5 сентября 2024Нам с мужем все понравилось на экскурсии. Мы не только посетили несколько разнообразных пабов Лондона, но и отлично погуляли по
- oolga28 августа 2024Мы не первый раз заказываем экскурсию на Трипстер. Но экскурсия с Владом превзошла все ожидания. Это не стандартная экскурсия. Влад прекрасный рассказчик и если учесть что все происходит за кружкой прекрасного пива. Спасибо большое и до новых встреч.
- ААнтон7 июля 2024Отличная экскурсия, мы посетили 8 очень разных пабов из разных эпох. Влад — отличный рассказчик и прекрасно подобрал маршрут.
- ИИгорь4 июля 2024С Дарьей заранее, сразу после бронирования, обговорили детали маршрута. Также Дарья дала нам несколько консультаций в целом по нашему визиту в Лондон (были в первый раз). В итоге получился шикарный маршрут по основным достопримечательностям города с "захватом" вкусностей по пути.
