17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Морская история Британии

Каждый уголок Гринвича неразрывно связан с историей Королевского морского флота, которая откроется вам во время прогулки. Вы рассмотрите морскую церковь св. Петра и Павла, увидите чайный клипер Cutty Sark. Узнаете о кораблекрушениях и торжестве гениального часовщика Джорджа Харрисона, изобретателя морского хронометра. Посетите Королевскую Обсерваторию и постоите на нулевом меридиане. Рассмотрите морские картины Тёрнера, Гейнсборо, Рейнолдса и Стаббса в Доме Королевы с изящной тюльпановой лестницей. А в Национальном морском музее я расскажу вам о морских битвах, о позорной истории работорговли, о традициях речников и, конечно, о безупречном герое — Адмирале Горации Нельсоне.

«Пиратская» таверна Гэндальфа

Затем на катере вы переправитесь на Собачий Остров, в новый центр делового Лондона, построенный на месте доков. Наш маршрут пройдет вдоль берега к 500-летнему пабу «The Grape», где в разные времена гуляли пираты, известные актеры и Чарльз Диккенс, который подробно описал таверну в одной из своих книг. Сейчас хозяин этого атмосферного места — актер Йен МакКеллен, который хранит здесь свой посох Гэндальфа из фильма «Властелин Колец». В пабе вы услышите истории о британских пиратах и узнаете о мрачной славе Execution Dock, который расположен неподалеку.