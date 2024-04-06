1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«И поначалу в тавернах подавали отнюдь не пиво и не эль, а вино, привезенное с материка»
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по знаковым пабам Лондона с дегустацией пива
Познакомьтесь с культурой и традициями Лондона через его знаменитые пабы. Уникальный шанс увидеть, где отдыхали великие умы прошлого
Начало: от Westminster tube station exit 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
«И попутно узнаете о местной гастрономии сквозь века»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восточный Лондон: гастрономическое путешествие в сердце английской кухни
Погрузитесь в мир вкусов и истории Восточного Лондона. Эта экскурсия раскроет секреты английской кухни и её влияние на современную гастрономию
«В своем туре я постараюсь развеять несколько мифов и объяснить, почему современное общество не так сильно изменилось за много лет и как на протяжении веков складывались гастрономические предпочтения туманного Альбиона»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
£65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
«Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секретные чайные места центрального Лондона
Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Начало: В районе Пиккадилли
«Это замечательные чайные, кафе и рестораны, где подают качественный чай, заваренный по всем правилам»
13 июня в 11:00
17 июня в 10:00
от £143 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValeria6 апреля 2024Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
- ММария2 апреля 2024Всё прекрасно, большое спасибо Даше!
- ВВячеслав28 марта 2024Дарья - невероятно интересный и обаятельный гид!
- ЕЕвгения18 января 2024На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
- ЛЛариса16 декабря 2023Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
- ЕЕвгения10 декабря 2023Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!
- яяков12 марта 2022Все было прекрасно, связь, общение, передача информации. Нам очень понравилось.
- ММария16 февраля 2020С нами был Тарас, все показал, рассказал, скорректировал маршрут по нашему требованию,могу смело рекомендовать как гида!
- ППавел30 сентября 2019Отличный тур, мы прошлись по пабам, попробовали разные сорта эля, послушали истории про места и Лондон. Узнали, где самый старинный
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 270. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лондона, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024