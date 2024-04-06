Гастрономические экскурсии Лондона

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Лондоне на русском языке, цены от £65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по старинным пабам Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«И поначалу в тавернах подавали отнюдь не пиво и не эль, а вино, привезенное с материка»
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Знаковые пабы Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по знаковым пабам Лондона с дегустацией пива
Познакомьтесь с культурой и традициями Лондона через его знаменитые пабы. Уникальный шанс увидеть, где отдыхали великие умы прошлого
Начало: от Westminster tube station exit 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
£250 за всё до 6 чел.
Большая гастрономическая прогулка по Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Большая гастрономическая прогулка по Лондону: от сыров до вина
Погрузитесь в мир британской кухни: от классического «фиш-энд-чипс» до эксклюзивных сыров и ремесленного пива
«И попутно узнаете о местной гастрономии сквозь века»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 6 чел.
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Восточный Лондон - сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Восточный Лондон: гастрономическое путешествие в сердце английской кухни
Погрузитесь в мир вкусов и истории Восточного Лондона. Эта экскурсия раскроет секреты английской кухни и её влияние на современную гастрономию
«В своем туре я постараюсь развеять несколько мифов и объяснить, почему современное общество не так сильно изменилось за много лет и как на протяжении веков складывались гастрономические предпочтения туманного Альбиона»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
£65 за человека
Кингстон на Темзе - город королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кингстон на Темзе - город королей
Увидеть Камень коронации, посетить церковь Всех Святых и устроить пикник на берегу реки
«Не знаю, получится ли у вас… Завершить прогулку я предлагаю небольшим пикником на берегу самой красивой реки Великобритании — Темзы»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£270 за всё до 6 чел.
Секретные чайные места центрального Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Секретные чайные места центрального Лондона
Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Начало: В районе Пиккадилли
«Это замечательные чайные, кафе и рестораны, где подают качественный чай, заваренный по всем правилам»
13 июня в 11:00
17 июня в 10:00
от £143 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valeria
    6 апреля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏
  • М
    Мария
    2 апреля 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Всё прекрасно, большое спасибо Даше!
  • В
    Вячеслав
    28 марта 2024
    Большая гастрономическая прогулка по Лондону
    Дарья - невероятно интересный и обаятельный гид!
  • Е
    Евгения
    18 января 2024
    Тур по старинным пабам Лондона
    На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    16 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Евгения
    10 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!
  • я
    яков
    12 марта 2022
    Знаковые пабы Лондона
    Все было прекрасно, связь, общение, передача информации. Нам очень понравилось.
  • М
    Мария
    16 февраля 2020
    Знаковые пабы Лондона
    С нами был Тарас, все показал, рассказал, скорректировал маршрут по нашему требованию,могу смело рекомендовать как гида!
  • П
    Павел
    30 сентября 2019
    Знаковые пабы Лондона
    Отличный тур, мы прошлись по пабам, попробовали разные сорта эля, послушали истории про места и Лондон. Узнали, где самый старинный
    читать дальше

    паб, где отдыхают лорды парламента, где бывал Артур Конан Дойл. Денис отличный рассказчик, живет в Лондоне и знает много всего, что не относится к пабам:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Гастрономические»

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  1. Тур по старинным пабам Лондона
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  5. Восточный Лондон - сердце английской кухни, которую мы знаем cегодня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 270. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лондона, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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