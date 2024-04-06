V Valeria Большая гастрономическая прогулка по Лондону Дарья отличный гид и интересно рассказывала про Лондон и гастрономию. Мы провели хорошо время и увидели много интересного. Спасибо ❤️🙏

М Мария Большая гастрономическая прогулка по Лондону Всё прекрасно, большое спасибо Даше!

В Вячеслав Большая гастрономическая прогулка по Лондону Дарья - невероятно интересный и обаятельный гид!

Е Евгения Тур по старинным пабам Лондона На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.

Л Лариса Тур по старинным пабам Лондона Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!

Е Евгения Тур по старинным пабам Лондона Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!

я яков Знаковые пабы Лондона Все было прекрасно, связь, общение, передача информации. Нам очень понравилось.

М Мария Знаковые пабы Лондона С нами был Тарас, все показал, рассказал, скорректировал маршрут по нашему требованию,могу смело рекомендовать как гида!