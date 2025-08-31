Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Лондона

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Лондоне на русском языке, цены от £113. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Тайная жизнь минералов: по залам Музея естественной истории в Лондоне
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайная жизнь минералов: по залам Музея естественной истории в Лондоне
Узнать, из каких камней делают кока-колу и одежду, на авторской прогулке с геохимиком
Начало: У входа в музей
7 фев в 10:30
8 фев в 10:30
£113 за всё до 4 чел.
Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей
Начало: Soho Square, London W1D
«Что вас ждет: Это не классическая экскурсия, а приватная авторская прогулка с музыкальной и интеллектуальной концепцией»
Расписание: Индивидуальное время начала по согласованию
£300 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по викторианской Англии: в Лейтон-хаус и Самборн-хаус
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по викторианской Англии: в Лейтон-хаус и Самборн-хаус
Путешествие в викторианскую Англию через дома Лейтона и Самборна, раскрывающее секреты культурной элиты и их художественные пристрастия
Начало: В Лейтон-хаусе
21 фев в 10:00
22 фев в 10:00
£295 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тайная жизнь минералов: по залам Музея естественной истории в Лондоне;
  2. Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей;
  3. Авторская экскурсия по викторианской Англии: в Лейтон-хаус и Самборн-хаус.
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Вестминстер;
  2. Тауэр;
  3. Лондонский Сити;
  4. Самое главное;
  5. Британский музей;
  6. Темза;
  7. Стоунхендж;
  8. Биг-Бен;
  9. Виндзор;
  10. Гринвич.
Сколько стоит экскурсия по Лондону в феврале 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 113 до 300.
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Авторские», цены от £113. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель