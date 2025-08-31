Индивидуальная
до 4 чел.
Тайная жизнь минералов: по залам Музея естественной истории в Лондоне
Узнать, из каких камней делают кока-колу и одежду, на авторской прогулке с геохимиком
Начало: У входа в музей
7 фев в 10:30
8 фев в 10:30
£113 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей
Начало: Soho Square, London W1D
«Что вас ждет: Это не классическая экскурсия, а приватная авторская прогулка с музыкальной и интеллектуальной концепцией»
Расписание: Индивидуальное время начала по согласованию
£300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по викторианской Англии: в Лейтон-хаус и Самборн-хаус
Путешествие в викторианскую Англию через дома Лейтона и Самборна, раскрывающее секреты культурной элиты и их художественные пристрастия
Начало: В Лейтон-хаусе
21 фев в 10:00
22 фев в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 августа 2025Великолепная была прогулка с Ириной - по комфортному пешеходному маршруту, узнали много нового и интересного про уже вроде бы знакомый район Лондона))
- OOleg5 августа 2025Мы узнали множество интересных фактов, почувствовали дух старого Лондона и увидели места, которые сами бы точно не нашли. Нам всё очень понравилось, и мы с удовольствием рекомендуем эту экскурсию.
- PPaulius4 августа 2025Нам понравилось все!
- NNatalia26 июня 2025I’m
- ЮЮлия18 апреля 2025Ирина провела для нас прекрасную экскурсию по Ковент Гардену! Большое спасибо за интересную подачу и замечательный маршрут! Очень рекомендуем Ирину,если хочется спокойно и познавательно провести время!
- ээлина6 марта 2025Полное попадание с Ириной по вкусам и ожиданиям . Я думаю, так как Ирина прекрасно разбирается в истории Лондона и превосходный рассказчик.
- ААнна29 октября 2024Спасибо за экскурсию
- ССергей11 июля 2024Большое спасибо за приятное время. Помимо профессиональной стороны Ирина очень мягко подстроилась под нашу специфику, экскурсия была скорее для моей 10-летней дочери и менее для меня, и наши потребности. Нам понравилось.
- MMaria29 июня 2024Прогулка с Ириной была замечательной. Она не только рассказала нам об истории района Ковент-Гарден, причем очень живым языком, неутомительно и
- ЕЕвгения27 мая 2024Не важно, что вы больше любите в экскурсиях: исторические факты, рассказ о быте того времени, истории жизни определенных исторических личностей,
- ООльга13 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине
- ЮЮрий26 марта 2024Ирина замечательный гид, ориентирована на потребности клиентов, доброжелательна и относится с любовью к своему делу. Были много раз в Ковент-Гардене, но узнали массу интересного на экскурсии. Большое спасибо и рекомендуем!
- ББорис22 марта 2024Ира спасибо!
- ГГалина13 ноября 2023Сегодня гуляли по Ковент Гардену, одному из моих любимых мест в Лондоне вместе с Ириной. Прошли не только по основным
- ССергей6 сентября 2023Получили удовольствие от экскурсии! Интересно и увлекательно. Ирина прекрасный экскурсовод и очень приятный человек!
- ssimion10 августа 2023Лондон…
Величественный и необыкновенный.. Мы в восторге! Ирочка добавила нам впечатлений…. Милая,море знаний,чувствуется,что любит и знает этот город…. Ковэн Гардэн,её конёк нет слов,благодарны….
- ЖЖеня6 августа 2023Ирина отличный гид и приятный человек.
Было очень интересно! Спасибо.
- ННадежда17 июля 2023Спасибо Ирине за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Ирина - замечательный экскурсовод, отвечала на все наши вопросы, даже не совсем по теме. Нам очень понравилось! Рекомендуем!
- OOlesea16 июня 2023Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось, рекомендую!
- ССофия10 июня 2023Большое спасибо Ирине за экскурсию!!! Время пролетело незаметно. Ирина прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в феврале 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 113 до 300.
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Авторские», цены от £113. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель