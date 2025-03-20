Диккенс описал Cохо как место «заразительной свободы». Сегодня мало что изменилось. Сохо — один из самых живых районов Лондона, место притяжения богемы и маргиналов. Сюда приходят, чтобы расслабиться и пошалить.

ходе тура мы посетим топовые музыкальные площадки 1960-х и узнаем, где началась карьера The Who и The Rolling Stones. Мы пройдемся по кварталу «красных фонарей» и по улице Карнаби-стрит — центру моды 60-х и месту рождения первой мини-юбки.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия по району Сохо

Приглашаем вас на увлекательную двухчасовую экскурсию по знаменитому району Сохо в Лондоне. Этот район был описан Чарльзом Диккенсом как место «заразительной свободы», и, несмотря на изменения, дух Сохо остается неизменным. Это одно из самых живых и ярких мест города, где царит атмосфера богемы и свободы.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время тура вы сможете:

Посетить культовые музыкальные площадки 1960-х годов;

Узнать о начале карьеры таких легенд, как The Who и The Rolling Stones;

Прогуляться по кварталу «красных фонарей»;

Посетить улицу Карнаби-стрит — центр моды 60-х и место рождения первой мини-юбки.

Цена и условия

Цена экскурсии указана с учетом специальной скидки за отзыв. Вы получаете скидку, а мы — ваш отзыв. Это отличный способ не только насладиться прогулкой, но и поделиться своими впечатлениями!

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу Сохо и узнать его удивительные истории. Это путешествие станет для вас незабываемым опытом!