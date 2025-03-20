Невидимый Сохо: sex, drugs and rock&roll

Диккенс описал Cохо как место «заразительной свободы». Сегодня мало что изменилось. Сохо — один из самых живых районов Лондона, место притяжения богемы и маргиналов. Сюда приходят, чтобы расслабиться и пошалить.

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ходе тура мы посетим топовые музыкальные площадки 1960-х и узнаем, где началась карьера The Who и The Rolling Stones.

Мы пройдемся по кварталу «красных фонарей» и по улице Карнаби-стрит — центру моды 60-х и месту рождения первой мини-юбки.

Невидимый Сохо: sex, drugs and rock&roll
Невидимый Сохо: sex, drugs and rock&roll
Невидимый Сохо: sex, drugs and rock&roll
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Экскурсия по району Сохо

Приглашаем вас на увлекательную двухчасовую экскурсию по знаменитому району Сохо в Лондоне. Этот район был описан Чарльзом Диккенсом как место «заразительной свободы», и, несмотря на изменения, дух Сохо остается неизменным. Это одно из самых живых и ярких мест города, где царит атмосфера богемы и свободы.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время тура вы сможете:

  • Посетить культовые музыкальные площадки 1960-х годов;
  • Узнать о начале карьеры таких легенд, как The Who и The Rolling Stones;
  • Прогуляться по кварталу «красных фонарей»;
  • Посетить улицу Карнаби-стрит — центр моды 60-х и место рождения первой мини-юбки.

Цена и условия

Цена экскурсии указана с учетом специальной скидки за отзыв. Вы получаете скидку, а мы — ваш отзыв. Это отличный способ не только насладиться прогулкой, но и поделиться своими впечатлениями!

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу Сохо и узнать его удивительные истории. Это путешествие станет для вас незабываемым опытом!

Ежедневно с 09:00 до 20:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Палладиум
  • Клуб Scene в Хэм-Ярде
  • Карнаби-стрит
  • Каноническая мураль «Дух Сохо»
  • Улица «красных фонарей»
  • Бутик женской одежды Lady Jane на Карнаби-стрит
  • Рестораны и магазины Чайнатаун
  • Анатомический театр на Грейт-Виндмилл-стрит
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piccadilly Circus, London W1J 9HS
Завершение: Чайна-таун (Chinatown)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 20:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Встречаемся около статуи Эроса на Пикадилли Серкус
  • Цена указана с учётом скидки за отзыв. Вам скидка - нам отзыв
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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