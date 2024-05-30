Диккенс в 19 веке описывал Cохо как место заразительной свободы. С тех пор мало что изменилось. Сюда приходят, чтобы пошалить.
А также навестить знаковые (и нередко злачные) места, откуда вышли «битломания» и страсть к мини-юбкам, манифест Коммунистической партии и первый роман о вампирах. В Сохо пуританская Англия утратила невинность — обсудим, как это произошло.
А также навестить знаковые (и нередко злачные) места, откуда вышли «битломания» и страсть к мини-юбкам, манифест Коммунистической партии и первый роман о вампирах. В Сохо пуританская Англия утратила невинность — обсудим, как это произошло.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим театр Палладиум, где The Beatles дали свой первый лондонский концерт, и клуб Scene в Хэм-Ярде, откуда вышли Rolling Stones и The Who.
- Пройдёмся по Карнаби-стрит, где зародились «свингующие» 1960-е.
- Погуляем по улице красных фонарей, где начались обнажённые танцы на столе — обычное дело для Европы и США, нонсенс для пуританской Англии.
- Исследуем аутентичные заведения Чайнатауна и окунёмся в китайскую культуру Лондона.
Вы узнаете:
- Где Маркс и Энгельс задумали манифест Коммунистической партии
- Где Джон Полидори сочинил первый в истории роман о вампире и по какой причине он рассорился с Байроном
- В каком ателье The Beatles шили себе костюмы
- Почему у бутика Lady Jane на Карнаби-стрит выстраивались автомобильные пробки
- Как Джон Сноу спас город от холеры, победив Великое зловоние
- Кто изображён на культовом мурале «Дух Сохо»
- Как закон об убийствах, принятый в середине 18 века, спровоцировал «охоту за трупами»
- Как хирурги проводили операции в анатомическом театре на Грейт-Виндмилл-стрит
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пиккадилли Сёркус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Лондоне
Профессиональный гид по Лондону. Пишу диссертацию в Институте искусства Курто. Люблю погружаться в историю города, открывать новые места и делиться знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 мая 2024
Елена провела интересную и познавательную экскурсию по Сохо. Советуем всем туристам познакомиться с альтернативным районом Лондона.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
12 июня в 08:00
13 июня в 14:00
£206 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека