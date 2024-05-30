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Диккенс в 19 веке описывал Cохо как место заразительной свободы. С тех пор мало что изменилось. Сюда приходят, чтобы пошалить.



А также навестить знаковые (и нередко злачные) места, откуда вышли «битломания» и страсть к мини-юбкам, манифест Коммунистической партии и первый роман о вампирах. В Сохо пуританская Англия утратила невинность — обсудим, как это произошло.