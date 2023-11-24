Узнать о ключевых вехах в истории города и исследовать его достопримечательности в своём темпе
С помощью приложения на смартфоне за 4 часа вы охватите основные символы столицы Великобритании.
Загадки Тауэра и небоскрёбы Сити, резиденция тамплиеров и викторианское наследие, история мировой музыки в районе Сохо, Букингемский и Вестминстерский дворец — вы прикоснётесь к великой истории Лондона и познакомитесь с его самобытными традициями.
Загадки Тауэра и небоскрёбы Сити, резиденция тамплиеров и викторианское наследие, история мировой музыки в районе Сохо, Букингемский и Вестминстерский дворец — вы прикоснётесь к великой истории Лондона и познакомитесь с его самобытными традициями.
Ближайшие даты:
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|£9
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Аудиоэкскурсия начнётся на Тауэрском мосту — одном из символов Лондона. Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость—римляне, Цезарь или кто-то ещё.
- После прогуляетесь вдоль Темзы и окажетесь в районе Сити, где памятники старины соседствуют с ультрасовременными небоскребами, такими, как знаменитый «Огурец».
- Далее в программе собор св. Павла — один из самых крупных храмов мира, а также Темпл — резиденция таинственных тамплиеров.
- Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом сердце Англии — на Трафальгарской площади.
- На площади Пикадилли вас закружит мир неоновых огней и бурлящей жизни, а оттуда вы попадёте в такой же безумный район Сохо, откуда начинали The Beatles, The Rolling Stones и Pink Floyd.
- Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей и понаблюдаете за сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25).
- Затем вы погрузитесь в историю Вестминстерского дворца и выясните, зачем ежегодно стража в старинных костюмах обыскивает все подвалы и закоулки дворца.
- Прогулка завершится в живописном Гайд-парке, после чего вы сможете посетить Музей Виктории и Альберта и Музея Шерлока Холмса.
Организационные детали
Аудиоэкскурсия предполагает передвижение на метро, поэтому возьмите с собой транспортную карту.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Тауэрского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Лондоне
Провёл экскурсии для 4928 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
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