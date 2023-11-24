Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам

Аудиоэкскурсия в Лондоне

Узнать о ключевых вехах в истории города и исследовать его достопримечательности в своём темпе

С помощью приложения на смартфоне за 4 часа вы охватите основные символы столицы Великобритании.

Загадки Тауэра и небоскрёбы Сити, резиденция тамплиеров и викторианское наследие, история мировой музыки в районе Сохо, Букингемский и Вестминстерский дворец — вы прикоснётесь к великой истории Лондона и познакомитесь с его самобытными традициями.
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
Ближайшие даты:
24
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет£9
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Аудиоэкскурсия начнётся на Тауэрском мосту — одном из символов Лондона. Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость—римляне, Цезарь или кто-то ещё.
  • После прогуляетесь вдоль Темзы и окажетесь в районе Сити, где памятники старины соседствуют с ультрасовременными небоскребами, такими, как знаменитый «Огурец».
  • Далее в программе собор св. Павла — один из самых крупных храмов мира, а также Темпл — резиденция таинственных тамплиеров.
  • Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом сердце Англии — на Трафальгарской площади.
  • На площади Пикадилли вас закружит мир неоновых огней и бурлящей жизни, а оттуда вы попадёте в такой же безумный район Сохо, откуда начинали The Beatles, The Rolling Stones и Pink Floyd.
  • Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей и понаблюдаете за сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25).
  • Затем вы погрузитесь в историю Вестминстерского дворца и выясните, зачем ежегодно стража в старинных костюмах обыскивает все подвалы и закоулки дворца.
  • Прогулка завершится в живописном Гайд-парке, после чего вы сможете посетить Музей Виктории и Альберта и Музея Шерлока Холмса.

Организационные детали

Аудиоэкскурсия предполагает передвижение на метро, поэтому возьмите с собой транспортную карту.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Тауэрского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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