Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытый Лондон: авторская VIP-прогулка с музыкой и историей
Начало: Soho Square, London W1D
Расписание: Индивидуальное время начала по согласованию
£300 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
£10 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Невидимый Сохо: рок-н-ролл, культура и ночная жизнь Лондона
Начало: Piccadilly Circus, London W1J 9HS
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 20:00.
£180 за всё до 8 чел.
