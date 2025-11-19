Уоппинг – это истории про пиратов и отважных капитанов, крик чаек у Темзы, старые пабы, склады, переделанные в квартиры, тишина и колорит когда-то очень загруженного района.
Описание экскурсии
Присоединяйтесь, если хотите узнать:
- как появился первый когда-либо существовавший тоннель под рекой;
- о судьбе «самого безобидного пирата в истории»;
- как Руперт Мёрдок изменил индустрию печати;
- зачем Табачному доку такие высокие стены, что здесь делает тигр;
- про мятеж на корабле «Баунти», и причем здесь саженцы деревьев; и многое другое. Станция Wapping Overground. Этот участок метро был первым в истории тоннелем под рекой. Я расскажу о нюансах его строительства. Execution Dock — место, где казнили морских преступников: контрабандистов, мятежников, пиратов, самым известным из которых был капитан Кидд. Доки Сэнт-Кэтрин — вы познакомитесь с их историей и некоторыми сохранившимися здесь артефактами. Бывший офис медиахолдинга News International, у стен которого больше года шла отчаянная борьба профсоюзов и медиамагната Руперта Мердока, изменившего индустрию печати. Табачный док. Обсудим, зачем ему такие высокие стены, и чем примечательны два торговых судна перед доком. Старейший паб Лондона - Prospect of Whitby, откуда началась торговая экспедиция сэра Хью Уиллоби в Китай через Московию. До нас в пабе успели побывать и пираты, и английские политики, и члены королевской семьи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станция Wapping Overground
- Execution Dock
- Доки Сэнт-Кэтрин
- Бывший офис медиахолдинга News International
- Табачный док
- Старейший паб Лондона - Prospect of Whitby
Что включено
- В стоимость экскурсии входят услуги гида, Т.Е. меня.
Что не входит в цену
- Никаких дополнительных трат не предусмотрено. Если только вы не решите купить кофе с собой на экскурсию, либо взять напиток в старинном пабе, возле которого закончится наша прогулка.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 138 Wapping High St, London E1W 3PA
Завершение: 57 Wapping Wall, London E1W 3SH
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 8 чел.
Круиз
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.