Прогуляться по утренней английской столице и получить профессиональные снимки
Есть ли место более атмосферное, чем Лондон? Особенно утром, когда солнце уже показало первые лучи, но очарование ночи ещё не ушло полностью. Мы прогуляемся по главным и скрытым улицам города. Я покажу главные достопримечательности и тайные уголки.
Вы полюбуетесь архитектурой, ощутите лондонский вайб, а я сниму вас в лучших локациях и с лучших ракурсов.
Вы полюбуетесь архитектурой, ощутите лондонский вайб, а я сниму вас в лучших локациях и с лучших ракурсов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся утром, пока Лондон не заполонили толпы жителей и туристов. Вы прогуляетесь в лабиринте улочек и двориков, увидите знаковые достопримечательности и получите фотографии на память.
Я сниму вас рядом с тем самым Биг-Беном, на Тауэрском мосту, на Трафальгарской площади, на фоне легендарного London Eye. Вы почувствуете дух Лондона, а ещё взгляните на него глазами героя из книг (спойлер: он часто пользовался дедукцией).
Организационные детали
Про маршрут и время
- Маршрут и локации можно скорректировать по желанию
- Возможна вечерняя фотосессия на закате. Детали уточняйте в переписке.
- Фотосессию можно провести для большего числа участников. Доплата за каждого следующего человека — 50 фунтов.
- По желанию прогулку можно дополнить поездкой на двухъярусном автобусе. Проезд оплачивается отдельно — около 1.75 фунта.
Про фотографии
- Количество обработанных фото зависит от количества человек. Обычно это 30–40 кадров на человека.
- Фотографии вы получите ссылкой на облачный сервис «Электронная галерея» в течение 5–7 дней после прогулки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Лондоне
Я живу в Лондоне несколько месяцев. И первое время я просто выходила на улицу и шла куда глаза глядят. Находила тайные дворики, тихие улочки и, наоборот, самые туристические места. Мне удалось прочувствовать атмосферу Лондона и узнать его с разных сторон. И я влюбилась в этот город! Очень хочется поделиться этими впечатлениями и сохранить их в вашей памяти. Я очень открыта и дружелюбна и всегда рада помочь вам с образом, выбором визажиста и другими организационными вопросами. Маршрут составим по вашим предпочтениям, это могут быть и достопримечательности и более тихие, уютные места. See you soon!)
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