Александра — ваш гид в Лондоне

Я живу в Лондоне несколько месяцев. И первое время я просто выходила на улицу и шла куда глаза глядят. Находила тайные дворики, тихие улочки и, наоборот, самые туристические места. Мне удалось прочувствовать атмосферу Лондона и узнать его с разных сторон. И я влюбилась в этот город! Очень хочется поделиться этими впечатлениями и сохранить их в вашей памяти. Я очень открыта и дружелюбна и всегда рада помочь вам с образом, выбором визажиста и другими организационными вопросами. Маршрут составим по вашим предпочтениям, это могут быть и достопримечательности и более тихие, уютные места. See you soon!)

