Есть ли место более атмосферное, чем Лондон? Особенно утром, когда солнце уже показало первые лучи, но очарование ночи ещё не ушло полностью. Мы прогуляемся по главным и скрытым улицам города. Я покажу главные достопримечательности и тайные уголки. Вы полюбуетесь архитектурой, ощутите лондонский вайб, а я сниму вас в лучших локациях и с лучших ракурсов.

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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся утром, пока Лондон не заполонили толпы жителей и туристов. Вы прогуляетесь в лабиринте улочек и двориков, увидите знаковые достопримечательности и получите фотографии на память.

Я сниму вас рядом с тем самым Биг-Беном, на Тауэрском мосту, на Трафальгарской площади, на фоне легендарного London Eye. Вы почувствуете дух Лондона, а ещё взгляните на него глазами героя из книг (спойлер: он часто пользовался дедукцией).

Организационные детали

Про маршрут и время

Маршрут и локации можно скорректировать по желанию

Возможна вечерняя фотосессия на закате. Детали уточняйте в переписке.

Фотосессию можно провести для большего числа участников. Доплата за каждого следующего человека — 50 фунтов.

По желанию прогулку можно дополнить поездкой на двухъярусном автобусе. Проезд оплачивается отдельно — около 1.75 фунта.

Про фотографии