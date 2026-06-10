Представьте, как вы прогуливаетесь по утреннему Лондону, где каждый уголок скрывает свою историю. Солнце мягко освещает исторические здания, а легкий туман добавляет мистики.
Ваш личный фотограф запечатлеет каждый момент: от улыбки
Ваш личный фотограф запечатлеет каждый момент: от улыбки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🌅 Возможность вечерней съемки
- 🏙 Прогулка по знаковым местам
- 📚 Взгляд на Лондон глазами героя книг
- 🚌 Возможность поездки на двухъярусном автобусе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фото-прогулки в Лондоне - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а дневной свет идеален для фотографий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Биг-Бен
- Тауэрский мост
- Трафальгарская площадь
- London Eye
Описание фото-прогулки
Мы встретимся утром, пока Лондон не заполонили толпы жителей и туристов. Вы прогуляетесь в лабиринте улочек и двориков, увидите знаковые достопримечательности и получите фотографии на память.
Я сниму вас рядом с тем самым Биг-Беном, на Тауэрском мосту, на Трафальгарской площади, на фоне легендарного London Eye. Вы почувствуете дух Лондона.
Организационные детали
Про маршрут и время
- Маршрут и локации можно скорректировать по желанию
- Возможна вечерняя фотосессия на закате. Детали уточняйте в переписке.
- Фотосессию можно провести для большего числа участников. Доплата за каждого следующего человека — 50 фунтов.
- По желанию прогулку можно дополнить поездкой на двухъярусном автобусе. Проезд оплачивается отдельно — около 1.75 фунта.
Про фотографии
- Фотографии вы получите ссылкой на облачный сервис «Электронная галерея» в течение 7–10 дней после прогулки
- Я пришлю вам 50–60 обработанных фотографий
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7M3
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 95 туристов
Я живу в Лондоне несколько лет. И первое время я просто выходила на улицу и шла куда глаза глядят. Находила тайные дворики, тихие улочки и, наоборот, самые туристические места. Мне
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра - прекрасный фотограф! Она всегда старалась подобрать момент так, чтобы не было людей в кадре, говорила, куда посмотреть и как встать. Мы также сделали несколько фото на телефон, чтобы
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Сложно вот так текстом описать восторг от фотографий Александры, прикладываю, чтобы сами все увидели. Утро было волшебным: прекрасная прогулка, разговор, интересные факты о быте местных, рекомендации по позам.
Хочу сказать огромное спасибо за фотографии и рекомендовать съемку другим путешественникам!
Хочу сказать огромное спасибо за фотографии и рекомендовать съемку другим путешественникам!
+1
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Спасибо Александре за отличную фотосессию и маршрут: неожиданные места прямо в центре, в которые сам вряд ли зайдешь, но безумно красиво! Фото оооочень быстро получил и невероятно ими доволен, точно рекомендую, если приезжаете в Великобританию)
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Просто потрясающий опыт и прекрасные фотографии. Огромное спасибо Александре за такой шанс сохранить кусочек Лондона в прекрасных снимках. Очень приятный и позитивный человек, который делает все, что бы клиент чувствовал себя комфортно. Рекомендую 👍
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Н
Замечательный человек
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Д
Благодарим Александру за прекрасную память о поездке в Лондон! В назначенное время шел сильный дождь, Александра пошла нам навстречу, несколько раз переносила время съемки, в итоге после обеда вышло солнце, и мы совершили чудесную фотопрогулку. В течение 10 дней прислала нам ссылку с готовыми фотографиями! Смогла подловить живые, при этом удачные кадры всей семьи (с детьми это совсем не просто!)
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Входит в следующие категории Лондона
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