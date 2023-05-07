1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
«Наш маршрут пройдет вдоль берега к 500-летнему пабу «The Grape», где в разные времена гуляли пираты, известные актеры и Чарльз Диккенс, который подробно описал таверну в одной из своих книг»
21 окт в 11:30
22 окт в 11:30
£260 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Секреты лондонских доков
Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами
Начало: На станции Wapping Overground
«Моряки, пираты, знать всех мастей, члены преступного синдиката — список его завсегдатаев можно перечислять бесконечно»
10 июня в 10:00
11 июня в 16:00
£59 за человека
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
«пиратах в законе, пожаре в театре Шекспира и теориях, связанных с жизнью великого барда»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexei7 мая 2023Ирина - очень интересный расказчик, тур нам очень понравился!
- ТТатьяна15 сентября 2022Огромная благодарность Ирине за интересную, насыщенную и душевную экскурсию!! Было очень познавательно и весело. Много интересных исторических фактов и много прогулок. Спасибо🙏🏻
- ООксана22 февраля 2022Спасибо большое Ирине за проведеный насыщений день
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Пираты»
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