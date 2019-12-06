1 отзыв оставили туристы

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Тайны старого Лондона

Отыскать «скелеты в шкафу» британской столицы и пройти по следам героев и злодеев городских легенд

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£130 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Yula
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Yula – Гид по Лондону
Сложно представить, сколько мистических и детективных историй таит в себе Лондон: и на прогулке вам откроются самые захватывающие их них! Мы прогуляемся от Флит-стрит до пабов Саутворка, пройдем тропами Джека-Потрошителя и Гая Фокса, вспомним про «пироги с секретом» и шаг за шагом отделим байки от фактов.

Страшно не будет — будет жутко интересно!
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона

Что вас ожидает

Темная сторона британской столицы
Я проведу вас по самым таинственным уголкам Лондона, с которыми связаны мистические, детективные и просто загадочные городские байки:

  • вы пройдете по следам Джека-Потрошителя и услышите историю самого известного преступника Лондона, который так и не был пойман;
  • откроете тайны старинных британских пабов и печально известной тюрьмы Ньюгейт;
  • поймете, почему пироги уже 2 века непопулярны в Сити;
  • узнаете, что такое «Дом вредителей» и кем были его обитатели;
  • выясните, почему с 17 века в Лондоне действует запрет на строительство деревянных домов;
  • обсудим, чего боятся коренные лондонцы;
  • я расскажу, почему в американском штате Пенсильвания до сих пор существует закон против бешеных чёрных собак, и объясню, какое отношение к нему имеют англичане;
  • а еще выясним, как маска Гая Фокса превратилась в интернет-мем и символ протестного движения, а разберемся, кто же на самом деле Гай Фокс: герой или предатель?

Старый Лондон от пабов до Тауэра
Декорациями для городских легенд станут знаковые и атмосферные районы Лондона — мы пройдем по Флит-стрит, рассмотрим церковь тамплиеров, величественный Олд-Бейли, собор святого Павла и удивительный мост Миллениум. А затем исследуем противоположный район Саутворк и его исторические пабы, в одном из которых сможем остановиться. Или продолжить путь — и отправиться к легендарному Тауэру.

Кому подойдет прогулка

Всем любителям нетривиальных маршрутов, городского фольклора и мрачных легенд.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Экскурсия пешеходная, рекомендую выбирать удобную обувь.
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона
Тайны старого Лондона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yula
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
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1 отзыв оставили туристы

6 декабря 2019
Все было очень здорово, большое спасибо!

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