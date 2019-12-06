1 отзыв оставили туристы

Темная сторона британской столицы
Я проведу вас по самым таинственным уголкам Лондона, с которыми связаны мистические, детективные и просто загадочные городские байки:
Старый Лондон от пабов до Тауэра
Декорациями для городских легенд станут знаковые и атмосферные районы Лондона — мы пройдем по Флит-стрит, рассмотрим церковь тамплиеров, величественный Олд-Бейли, собор святого Павла и удивительный мост Миллениум. А затем исследуем противоположный район Саутворк и его исторические пабы, в одном из которых сможем остановиться. Или продолжить путь — и отправиться к легендарному Тауэру.
Всем любителям нетривиальных маршрутов, городского фольклора и мрачных легенд.