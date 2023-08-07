1 отзыв оставили туристы

Лондон, город с богатой историей и множеством тайн, приглашает вас на экскурсию «Тайны старого Лондона». Вас ждет путешествие по следам самых знаменитых и мистических событий города.
Вы пройдете по местам, связанным
Вы пройдете по местам, связанным
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные исторические факты
- 🕵️♂️ Мистические и детективные истории
- 🏰 Посещение знаковых мест Лондона
- 🍻 Остановка в исторических пабах
- 🎭 Погружение в городские легенды
Что можно увидеть
- Флит-стрит
- Церковь тамплиеров
- Олд-Бейли
- Собор святого Павла
- Мост Миллениум
- Тауэр
Описание экскурсии
Темная сторона британской столицы
Я проведу вас по самым таинственным уголкам Лондона, с которыми связаны мистические, детективные и просто загадочные городские байки:
- вы пройдете по следам Джека-Потрошителя и услышите историю самого известного преступника Лондона, который так и не был пойман;
- откроете тайны старинных британских пабов и печально известной тюрьмы Ньюгейт;
- поймете, почему пироги уже 2 века непопулярны в Сити;
- узнаете, что такое «Дом вредителей» и кем были его обитатели;
- выясните, почему с 17 века в Лондоне действует запрет на строительство деревянных домов;
- обсудим, чего боятся коренные лондонцы;
- я расскажу, почему в американском штате Пенсильвания до сих пор существует закон против бешеных чёрных собак, и объясню, какое отношение к нему имеют англичане;
- а еще выясним, как маска Гая Фокса превратилась в интернет-мем и символ протестного движения, а разберемся, кто же на самом деле Гай Фокс: герой или предатель?
Старый Лондон от пабов до Тауэра
Декорациями для городских легенд станут знаковые и атмосферные районы Лондона — мы пройдем по Флит-стрит, рассмотрим церковь тамплиеров, величественный Олд-Бейли, собор святого Павла и удивительный мост Миллениум. А затем исследуем противоположный район Саутворк и его исторические пабы, в одном из которых сможем остановиться. Или продолжить путь — и отправиться к легендарному Тауэру.
Кому подойдет прогулка
Всем любителям нетривиальных маршрутов, городского фольклора и мрачных легенд.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Экскурсия пешеходная, рекомендую выбирать удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 5109 туристов
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно, интересно и познавательно слушать рассказы о тайнах старого сити! И разнообразить музейную программу))) А
+1
Вам был полезен этот отзыв?
E
Супер тур! Очень довольны и огромное спасибо Юле за доступность и вовлеченность! От души рекомендую! Уже посоветовала друзьям
Вам был полезен этот отзыв?
О
Юлия очень увлеченный и вовлеченный человек, хороший рассказчик, очень заботливый и человекоориентированный гид, много интересных и занимательных мелочей - а ведь жизнь состоит из мелочей по большому счету. Немного претенциозна
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия. Отличный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
V
Была на экскурсии с ребёнком 13 лет, получили массу впечатлений, узнали много новых фактов об истории и современности. Гид Алекс задаёт очень хороший темп, успели многое посмотреть. К сожалению, некоторые
Вам был полезен этот отзыв?
И
У меня было 3 часа свободного времени и я выбрала экскурсию «Тайны старого города». Узнав, что я не знаю Лондон, Алекс быстро перестроил маршрут под мои индивидуальные запросы.
Итог: тур прошёл интересно и познавательно, с хорошей кардио нагрузкой.))
Итог: тур прошёл интересно и познавательно, с хорошей кардио нагрузкой.))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии на «Тайны старого Лондона»
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея
Интересно, с душой и по делу. За короткое время узнали много важного и увидели главное
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от £200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Фотосессия на фоне главных символов Лондона. Профессиональный фотограф запечатлит вас у Биг Бена, Вестминстерского дворца и на фоне Темзы
Начало: У метро Westminster
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от £360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лондонский Тауэр: история, тайны и легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
от £345 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
от £275 за всё до 5 чел.
от £200 за экскурсию