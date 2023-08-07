1 отзыв оставили туристы

Лондон, город с богатой историей и множеством тайн, приглашает вас на экскурсию «Тайны старого Лондона». Вас ждет путешествие по следам самых знаменитых и мистических событий города.Вы пройдете по местам, связанным

с Джеком-Потрошителем, откроете секреты старинных пабов и тюрьмы Ньюгейт, узнаете о загадочных историях, которые на протяжении веков волнуют умы жителей и гостей столицы. Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Лондон под совершенно другим углом и раскрыть его тайны, шаг за шагом отделяя байки от фактов. Подходит для всех, кто увлекается историей, мистикой и хочет узнать город с неожиданной стороны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Темная сторона британской столицы

Я проведу вас по самым таинственным уголкам Лондона, с которыми связаны мистические, детективные и просто загадочные городские байки:

вы пройдете по следам Джека-Потрошителя и услышите историю самого известного преступника Лондона, который так и не был пойман;

откроете тайны старинных британских пабов и печально известной тюрьмы Ньюгейт;

поймете, почему пироги уже 2 века непопулярны в Сити;

узнаете, что такое «Дом вредителей» и кем были его обитатели;

выясните, почему с 17 века в Лондоне действует запрет на строительство деревянных домов;

обсудим, чего боятся коренные лондонцы;

я расскажу, почему в американском штате Пенсильвания до сих пор существует закон против бешеных чёрных собак, и объясню, какое отношение к нему имеют англичане;

а еще выясним, как маска Гая Фокса превратилась в интернет-мем и символ протестного движения, а разберемся, кто же на самом деле Гай Фокс: герой или предатель?

Старый Лондон от пабов до Тауэра

Декорациями для городских легенд станут знаковые и атмосферные районы Лондона — мы пройдем по Флит-стрит, рассмотрим церковь тамплиеров, величественный Олд-Бейли, собор святого Павла и удивительный мост Миллениум. А затем исследуем противоположный район Саутворк и его исторические пабы, в одном из которых сможем остановиться. Или продолжить путь — и отправиться к легендарному Тауэру.

Кому подойдет прогулка

Всем любителям нетривиальных маршрутов, городского фольклора и мрачных легенд.

Организационные детали