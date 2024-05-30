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Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Мини-группа
3 часа
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Групповая
2 часа
Секреты лондонских доков
Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами
Начало: На станции Wapping Overground
10 июня в 10:00
11 июня в 16:00
£59 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ЯЯна Куприс24 мая 2024Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
- ККристина16 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Окунуться в новую для себя атмосферу, послушать интересные ароматы, прикоснуться к прекрасному и истории- все это вы сможете сделать на экскурсии с Ольгой. Уйти без положительных эмоций точно не получится:)
- ООльга25 сентября 2023Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно с приятными сюрпризами. Ольга
- EEkaterina21 сентября 2023Сегодня у меня чудесный день!!! Во-первых я сдала экзамен по английскому и теперь ни что не стоит между мной и Британским
- ВВероника11 марта 2020Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
- ЕЕлена30 января 2020Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
- ЕЕлена30 января 2020Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
- IInga10 ноября 2019Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Групповые»
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