Групповые экскурсии Лондона

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Лондоне на русском языке, цены от £20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Секреты лондонских доков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Секреты лондонских доков
Групповая прогулка по старейшему району города с островами, бухтами, доками и пиратскими виселицами
Начало: На станции Wapping Overground
10 июня в 10:00
11 июня в 16:00
£59 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Я
    Яна Куприс
    24 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
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    обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.

    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и
  • К
    Кристина
    16 февраля 2024
    Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
    Прекрасная экскурсия! Окунуться в новую для себя атмосферу, послушать интересные ароматы, прикоснуться к прекрасному и истории- все это вы сможете сделать на экскурсии с Ольгой. Уйти без положительных эмоций точно не получится:)
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
    Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно с приятными сюрпризами. Ольга
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    прекрасный рассказчик и эрудированный человек. Я рекомендую взять эту прогулку не только любителям парфюма, но и тем, кто интересуется историей города, развитием парфюмерии, создателями ароматов и их уникальными клиентами. Время пробежало незаметно. Все очень понравилось. Спасибо большое.

    Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно
  • E
    Ekaterina
    21 сентября 2023
    Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
    Сегодня у меня чудесный день!!! Во-первых я сдала экзамен по английскому и теперь ни что не стоит между мной и Британским
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    гражданством! 🌟🌟А во-вторых я отметила это чудесное событие ароматной экскурсией. И хотя я была на подобной экскурсии несколько лет назад с Наташей, все было по-другому, по-новому, свежо и необычно, ярко, ароматно и вкусно!!! Я не буду рассказывать об экскурсии, просто очень рекомендую всем, кто еще не успел сходить- к посещению обязательно!!! Море позитива, положительных эмоций, восхитительных ароматов и прекрасных новых знакомых гарантировано!!! Расскажу только о двух вишенках на этом торте: мы видели владельца Floris@florislondon!!!!! Он нам улыбнулся два раза, поклонился в приветствии один раз и предложил чувствовать себя, как дома -один раз, итого 7 знаков внимания от принца, нет короля ароматов🤴!!!! А вторая - это бутылочка запотевшего розового Prosecco в Jovoy@jovoymayfair!!! 🍾🥂 В общем день удался, жизнь прекрасна, счастье есть!!! 🌟🎉🎉🎉🌟🌟🎊🎊💫💫💫

    Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!
  • В
    Вероника
    11 марта 2020
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
  • Е
    Елена
    30 января 2020
    Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
    Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
  • Е
    Елена
    30 января 2020
    Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
    Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
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    только на один. Но цена за один билет почти такая же, как за все вместе. И если вы не говорите по английски в музеях будет сложно.

  • I
    Inga
    10 ноября 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
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    и подсказал где что находится. Все прошло без задержек и накладок, Стоунхендж прекрасен, а собор в Солсбери - еще лучше!) И сам городок очень милый и колоритный.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Групповые»

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  1. Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
  2. Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
  3. Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
  4. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
  5. Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
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  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 230. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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