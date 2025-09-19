В Кенсингтоне вы встретите роскошные дворцы и сады, связанные с королевой Викторией и принцессой Дианой. Здесь же находятся здания российского посольства и консульства. Этот район помнит знаменитых личностей, таких как Джимми Пейдж и Рудольф Нуриев.
Прогулка по улицам и скверам позволит представить, как маленькая деревушка превратилась в один из самых престижных районов Лондона, любимый русскоязычной диаспорой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Дворцы и сады с историей
- 🇷🇺 Русские корни в Лондоне
- 🎸 Знаменитости и их истории
- 🌸 Атмосферные улочки и парки
- 🛍️ Роскошные бутики и салоны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Кенсингтону - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а сады цветут. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, можно насладиться атмосферой района, хотя погода может быть дождливой и прохладной.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Кенсингтонский дворец
- Кенсингтонские сады
- Российское посольство
Описание экскурсииРусский дух в Лондоне и Кенсингтонские сады Мы начнём нашу прогулку с места, где находится самое большое количество улиц с русскими корнями, а также колонна с имперским орлом, очень похожим на двухглавого российского, правда, с одной головой. Поговорим про здания российского посольства и консульства, находящиеся на улице миллиардеров неподалёку от Кенсингтонского дворца. Погуляем по Кенсингтонским садам, где всё напоминает о королеве Виктории и принцессе Диане, а ещё о Питере Пэне, появившемся на свет именно в этом месте. Кенсингтон и знаменитости С этим районом связана деятельность главного британского авантюриста XIX века Барона Гранта. Кенсингтон помнит террористическую деятельность Ирландской республиканской армии; здесь же располагалась тайная тюрьма для высокопоставленных нацистских преступников; гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж держал в этом районе свой оккультный книжный магазин, а Рудольф Нуриев, Мадонна и многие другие очень интересные персонажи нашли здесь своё временное пристанище. Двигаясь с севера и до южной точки Кенсингтона на момент середины XIX века (потом границы района сильно изменились) по улицам и скверам, которые помнят королей и рыцарей, знаменитых писателей и музыкантов, художников и мыслителей, мы попробуем себе представить, как маленькая деревушка, находящаяся недалеко от средневекового Лондона, постепенно превратилась в роскошный район, особенно любимый русскоязычной диаспорой в наши дни.
Ежедневно по договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Кенсингтон
- Кенсингтонские сады
- Кенсингтонский дворец
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
