В Кенсингтоне вы встретите роскошные дворцы и сады, связанные с королевой Викторией и принцессой Дианой. Здесь же находятся здания российского посольства и консульства. Этот район помнит знаменитых личностей, таких как Джимми Пейдж и Рудольф Нуриев.



Прогулка по улицам и скверам позволит представить, как маленькая деревушка превратилась в один из самых престижных районов Лондона, любимый русскоязычной диаспорой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Кенсингтону - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а сады цветут. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, можно насладиться атмосферой района, хотя погода может быть дождливой и прохладной.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.