читать дальше

центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge. Нам повезло увидеть развод Tower Bridge! Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона. Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день. Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!