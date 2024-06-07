1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«Колонна Нельсона, Уайтхолл, Вестминстерский дворец, парадный плац Королевской конной гвардии и парк Сент-Джеймс, где обитают пеликаны, предстанут перед нашими глазами как на ладони»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей, и понаблюдаете за сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25)»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Лондонскому Тауэру: история, тайны, легенды
Откройте тайны Лондонского Тауэра, узнайте его мрачные и величественные истории на увлекательной экскурсии
Начало: У Лондонского Тауэра
«Как короли на протяжении веков меняли замок и всю страну»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
£250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
«Тауэрский замок и Тауэрский мост»
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
«Дополнительные расходы: билет в Дуврский замок — £21 за взрослого, детей до 15 лет я проведу по своему пропуску бесплатно (до 6 человек)»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
«Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном»
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
«Именно здесь вы сможете определить находится ли Королева во дворце»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
«Изначально он строился как дворец — вместо разрушенного во время Английской революции дворца Эдуарда I, но по указу королевы Марии II был передан Королевскому военно-морскому госпиталю, а с 1873 г»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора
Посетить загородный дворец английских монархов в окрестностях Лондона
«Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно: £27,20 взрослые, £13,60 детские»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
£350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
«Это самый большой действующий замок в мире, насчитывающий более 1000 помещений»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
«В 2024 году дворец открыт с 14 июля по 24 сентября»
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- ААндрей6 июня 2024Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
- GGalina15 мая 2024Здравствуйте! 7 мая у нас была экскурсия в Лондонский Тауэр! Мы очень благодарны Владу за обстоятельную интересную экскурсию! Она сопровождалась
- ЛЛена13 мая 2024Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
- ААнастасия12 мая 2024Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно! Мы встретились в
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Дворцы, замки и особняки»
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Сейчас в Лондоне в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 9 до 650. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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