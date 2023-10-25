Прогулка по Кенсингтону

Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна

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Ответы на вопросы
В Средние века Кенсингтон был скромной деревушкой возле Лондона.

Сейчас это роскошный столичный район, чьи улицы помнят королей и мыслителей, сады — книжных героев, а скрытые местечки — авантюристов и преступников.

Двигаясь в границах Кенсингтона 19 века, мы поговорим о захватывающей истории района и разгадаем причины любви к нему самых неординарных персонажей.
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Прогулка по Кенсингтону
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Улицы и скверы, которые помнят королей и рыцарей, знаменитых писателей и музыкантов, художников и мыслителей
  • Место средоточения большого количества улиц с русскими корнями
  • Колонну с имперским орлом — непременно отметите сходство с привычным двуглавым
  • Здания российского посольства и консульства на улице Миллиардеров
  • Кенсингтонские сады, где всё напоминает о королеве Виктории и принцессе Диане

Вы узнаете:

  • Где появился на свет Питер Пэн
  • Как с Кенсингтоном связана деятельность главного британского авантюриста 19 века
  • Где располагалась тайная тюрьма для высокопоставленных нацистских преступников
  • Какой известный музыкант держал в этом районе оккультный книжный магазин
  • Почему Рудольф Нуриев, Мадонна и многие другие интересные личности искали пристанище в Кенсингтоне

Организационные детали

Наденьте удобную обувь и возьмите с собой зонтик, солнечные очки и питьевую воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро Queensway
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Улицы и переулки

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