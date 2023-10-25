Посетить любимый район русскоязычной диаспоры и увидеть место рождения Питера Пэна
В Средние века Кенсингтон был скромной деревушкой возле Лондона.
Сейчас это роскошный столичный район, чьи улицы помнят королей и мыслителей, сады — книжных героев, а скрытые местечки — авантюристов и преступников.
Двигаясь в границах Кенсингтона 19 века, мы поговорим о захватывающей истории района и разгадаем причины любви к нему самых неординарных персонажей.
Сейчас это роскошный столичный район, чьи улицы помнят королей и мыслителей, сады — книжных героев, а скрытые местечки — авантюристов и преступников.
Двигаясь в границах Кенсингтона 19 века, мы поговорим о захватывающей истории района и разгадаем причины любви к нему самых неординарных персонажей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Улицы и скверы, которые помнят королей и рыцарей, знаменитых писателей и музыкантов, художников и мыслителей
- Место средоточения большого количества улиц с русскими корнями
- Колонну с имперским орлом — непременно отметите сходство с привычным двуглавым
- Здания российского посольства и консульства на улице Миллиардеров
- Кенсингтонские сады, где всё напоминает о королеве Виктории и принцессе Диане
Вы узнаете:
- Где появился на свет Питер Пэн
- Как с Кенсингтоном связана деятельность главного британского авантюриста 19 века
- Где располагалась тайная тюрьма для высокопоставленных нацистских преступников
- Какой известный музыкант держал в этом районе оккультный книжный магазин
- Почему Рудольф Нуриев, Мадонна и многие другие интересные личности искали пристанище в Кенсингтоне
Организационные детали
Наденьте удобную обувь и возьмите с собой зонтик, солнечные очки и питьевую воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около метро Queensway
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 135 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь около 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
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