Кенсингтон - это не просто район Лондона, а место, где переплетаются история и легенды. Здесь короли и мыслители оставили свой след, а улицы и сады хранят память о знаменитых личностях.Прогулка

по Кенсингтону предлагает заглянуть в прошлое и узнать, как этот район стал домом для авантюристов и художников. Вы увидите места, связанные с королевой Викторией и принцессой Дианой, а также узнаете, где появился Питер Пэн и почему сюда стремились известные личности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Кенсингтону - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время сады цветут, а улицы оживают. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, район менее загружен, что позволяет спокойно исследовать его, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой.

Сейчас август — это идеальное время.