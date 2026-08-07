Кенсингтон - это не просто район Лондона, а место, где переплетаются история и легенды. Здесь короли и мыслители оставили свой след, а улицы и сады хранят память о знаменитых личностях.
Прогулка
Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история района
- 👑 Королевские связи и легенды
- 📚 Литературные и музыкальные герои
- 🏛 Архитектурные достопримечательности
- 🌿 Прогулка по Кенсингтонским садам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Кенсингтону - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время сады цветут, а улицы оживают. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, район менее загружен, что позволяет спокойно исследовать его, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кенсингтонские сады
- Улица Миллиардеров
- Колонна с имперским орлом
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Улицы и скверы, которые помнят королей и рыцарей, знаменитых писателей и музыкантов, художников и мыслителей
- Место средоточения большого количества улиц с русскими корнями
- Колонну с имперским орлом — непременно отметите сходство с привычным двуглавым
- Здания российского посольства и консульства на улице Миллиардеров
- Кенсингтонские сады, где всё напоминает о королеве Виктории и принцессе Диане
Вы узнаете:
- Где появился на свет Питер Пэн
- Как с Кенсингтоном связана деятельность главного британского авантюриста 19 века
- Где располагалась тайная тюрьма для высокопоставленных нацистских преступников
- Какой известный музыкант держал в этом районе оккультный книжный магазин
- Почему Рудольф Нуриев, Мадонна и многие другие интересные личности искали пристанище в Кенсингтоне
Организационные детали
Наденьте удобную обувь и возьмите с собой зонтик, солнечные очки и питьевую воду.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро Queensway
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон
Входит в следующие категории Лондона
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