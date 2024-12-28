Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL

Погрузитесь в мир звёзд, искусства и развлечений в музее Мадам Тюссо в Будапеште.
Вас ждут 60 реалистичных фигур, интерактивные зоны, световые шоу и бесплатный доступ к арт-пространству POP&ROLL.
Описание билета
Звёзды ближе, чем кажется Откройте двери в мир знаменитостей, посетив Музей Мадам Тюссо в Будапеште. В здании дворца Доротья, прямо в центре города, на площади более 2000 м² размещены 60 реалистичных фигур и интерактивные зоны. Вас ждёт встреча с любимыми звёздами, фотозона с «Оскаром», уникальное кафе Cinema, где можно присесть рядом с Робби Уильямсом или прокатиться на велосипеде за Е. Т. POP&ROLL и десятки сюрпризов После посещения выставки ваш билет даёт бесплатный доступ в POP&ROLL ART TOILET — креативное арт-пространство с необычным дизайном, которое уже стало новой достопримечательностью рядом с музеем. Послушайте автоответчик Дональда Трампа, сыграйте на гитаре с Гарри Стайлсом, примерьте футболку Роналду или позируйте с Леди Гагой. Веселье гарантировано для всех поколений. Погружение в атмосферу Будапешта Будапешт вдохновил на создание этой иммерсивной выставки, где вы сможете пройтись по символам Венгрии — туннелю Цепного моста, Рыбацкому бастиону и набережной Дуная. Здесь вы станете частью исторических и современных сцен, почувствуете живую энергетику города и откроете для себя его богатое культурное наследие. Важная информация:
Не допускается: негабаритный багаж, домашние животные (разрешены только собаки‑поводыри), курение в помещении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в музей Мадам Тюссо
- Входной билет в арт-туалет Pop&Roll
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Budapest, Dorottya u. 6, 1051 Hungary
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не допускается: негабаритный багаж
- Домашние животные (разрешены только собаки‑поводыри)
- Курение в помещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
28 дек 2024
Замечательное приключение для всей семьи! Определённо рекомендую к посещению.
А
Арсений
9 дек 2024
Фигуры просто безупречные, и атмосфера потрясающая! Как любителю ностальгии по 60–70‑м хотелось бы увидеть немного больше экспонатов из тех времён.
Е
Елизавета
7 окт 2024
Очень понравилось! Впервые побывала в музее Мадам Тюссо — потрясающее впечатление! ❤️❤️❤️
