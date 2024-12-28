Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL

Звёзды ближе, чем кажется Откройте двери в мир знаменитостей, посетив Музей Мадам Тюссо в Будапеште. В здании дворца Доротья, прямо в центре города, на площади более 2000 м² размещены 60 реалистичных фигур и интерактивные зоны. Вас ждёт встреча с любимыми звёздами, фотозона с «Оскаром», уникальное кафе Cinema, где можно присесть рядом с Робби Уильямсом или прокатиться на велосипеде за Е. Т. POP&ROLL и десятки сюрпризов После посещения выставки ваш билет даёт бесплатный доступ в POP&ROLL ART TOILET — креативное арт-пространство с необычным дизайном, которое уже стало новой достопримечательностью рядом с музеем. Послушайте автоответчик Дональда Трампа, сыграйте на гитаре с Гарри Стайлсом, примерьте футболку Роналду или позируйте с Леди Гагой. Веселье гарантировано для всех поколений. Погружение в атмосферу Будапешта Будапешт вдохновил на создание этой иммерсивной выставки, где вы сможете пройтись по символам Венгрии — туннелю Цепного моста, Рыбацкому бастиону и набережной Дуная. Здесь вы станете частью исторических и современных сцен, почувствуете живую энергетику города и откроете для себя его богатое культурное наследие. Важная информация:

Не допускается: негабаритный багаж, домашние животные (разрешены только собаки‑поводыри), курение в помещении.