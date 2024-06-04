Музеи и искусство Будапешта

Найдено 23 экскурсии в категории «Музеи» в Будапеште на русском языке, цены от €27, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательный Будапешт для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
«На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 5 чел.
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
«Вы узнаете об основании музея в конце 19 века и постепенном расширении его впечатляющей ныне коллекции»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Венгерская национальная галерея
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
«Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Сладкий Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«А еще мы можем посетить музей короля Матьяша — он находится в бывшем Королевском дворце, найденном под руинами в 30-е годы прошлого столетия»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
«По пути вы увидите Зелёный мост, городской рынок, Национальный музей, базилику Святого Иштвана, будапештские «Елисейские Поля», зоопарк и Музей террора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187178 за всё до 4 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
«Кроме того, мы увидим Национальный музей, дом Радио и увитое плющом «логово архитекторов»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«Увидите дом-музей писателя Мора Йокаи, Круглую церковь и бывшую летнюю резиденцию епископа Васари»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
«Музей замка поведает вам о «встрече в верхах» — совещании в 1335 году королей Чехии, Польши и Венгрии, результатом которого стал их военный союз»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«Кроме того, вы побываете в музее марципана и продегустируете венгерское вино»
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
Будапештский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
194 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
«Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Нетривиальный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
«Виллы, церкви, галереи и не только»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
«Кстати, в Сентендре есть Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных сладких миниатюр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Экскурсия обзорная, без посещения музеев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«Есть там и музеи, которые, несомненно, стоит посетить — Музей марципана, музей Рождества, музей вина (один из самых известных в стране)»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Летняя резиденция императрицы Сисси - Дворец Гёдёлё
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
«На экскурсии по музею вы познакомитесь с общепризнанным шедевром венгерского барокко, от которого, тем не менее, не стоит ожидать помпезности Шеннбрунна, Версаля или Царского села»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
«Мы поговорим о прошлом Сентендре, прогуляемся среди бесчисленных творческих мастерских, музеев, галерей и милых сувенирных магазинчиков»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
198 за всё до 4 чел.
Очаровательные пригороды Будапешта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
«Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
290 за всё до 7 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Здесь вас впечатлят кафедральный собор, дворец и главная площадь — живой музей бюргерской архитектуры 18 века»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • A
    Arkady
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Отличная экскурсия, большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
    Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик
  • И
    Илона
    25 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • А
    Алиса
    18 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Увлекательная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут построен с учетом детских интересов (с ребёнком 3,5 года и бед коляски было вполне!),
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    благодаря чему удавалось узнать интересное о городе и взрослым. Отлично погуляли, получили ценные рекомендации и с удовольствием отправились бы ещё на другую экскурсию с Валерией! Рекомендуем.

  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • Р
    Роман
    11 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Потрясающий экскурсовод! Очень благодарны!
  • A
    Artem
    10 мая 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Мы благодарны Валерии за 3 часа по Будапешту. Мы познакомились с городом, а для детей были интересные активити. Время пролетело!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музеи»

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  3. По Будапешту и сказочному Сентэндре
  4. Венгерская национальная галерея
  5. Сладкий Будапешт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Музеи" можно забронировать 23 экскурсии от 27 до 420 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 405 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 405 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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