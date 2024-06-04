1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
«На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
«Вы узнаете об основании музея в конце 19 века и постепенном расширении его впечатляющей ныне коллекции»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
2 часа
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
«Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«А еще мы можем посетить музей короля Матьяша — он находится в бывшем Королевском дворце, найденном под руинами в 30-е годы прошлого столетия»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
«По пути вы увидите Зелёный мост, городской рынок, Национальный музей, базилику Святого Иштвана, будапештские «Елисейские Поля», зоопарк и Музей террора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
«Кроме того, мы увидим Национальный музей, дом Радио и увитое плющом «логово архитекторов»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«Увидите дом-музей писателя Мора Йокаи, Круглую церковь и бывшую летнюю резиденцию епископа Васари»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
«Музей замка поведает вам о «встрече в верхах» — совещании в 1335 году королей Чехии, Польши и Венгрии, результатом которого стал их военный союз»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«Кроме того, вы побываете в музее марципана и продегустируете венгерское вино»
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€194 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
«Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
«Виллы, церкви, галереи и не только»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
«Кстати, в Сентендре есть Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных сладких миниатюр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Экскурсия обзорная, без посещения музеев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
Билеты
7 часов
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«Есть там и музеи, которые, несомненно, стоит посетить — Музей марципана, музей Рождества, музей вина (один из самых известных в стране)»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
«На экскурсии по музею вы познакомитесь с общепризнанным шедевром венгерского барокко, от которого, тем не менее, не стоит ожидать помпезности Шеннбрунна, Версаля или Царского села»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
«Мы поговорим о прошлом Сентендре, прогуляемся среди бесчисленных творческих мастерских, музеев, галерей и милых сувенирных магазинчиков»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
«Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Здесь вас впечатлят кафедральный собор, дворец и главная площадь — живой музей бюргерской архитектуры 18 века»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ННаталия27 мая 2024Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
- ИИлона25 мая 2024Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- ААлиса18 мая 2024Увлекательная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут построен с учетом детских интересов (с ребёнком 3,5 года и бед коляски было вполне!),
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
- ААнна12 мая 2024Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
- РРоман11 мая 2024Потрясающий экскурсовод! Очень благодарны!
- AArtem10 мая 2024Мы благодарны Валерии за 3 часа по Будапешту. Мы познакомились с городом, а для детей были интересные активити. Время пролетело!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музеи»
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