🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста «На набережной Дуная мы попробуем рассмешить принцессу, посмотрим, что рисует художник, и заглянем в музей старого корабля» € 195 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры Начало: В Музее изобразительных искусств «Вы узнаете об основании музея в конце 19 века и постепенном расширении его впечатляющей ныне коллекции» € 130 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 25 отзывов Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек Начало: Около вашего отеля «Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века» € 321 за человека

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности «Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю € 195 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная «А еще мы можем посетить музей короля Матьяша — он находится в бывшем Королевском дворце, найденном под руинами в 30-е годы прошлого столетия» € 300 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида Начало: Будапешт «По пути вы увидите Зелёный мост, городской рынок, Национальный музей, базилику Святого Иштвана, будапештские «Елисейские Поля», зоопарк и Музей террора» 187 € 178 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми «Кроме того, мы увидим Национальный музей, дом Радио и увитое плющом «логово архитекторов»» € 195 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро «Увидите дом-музей писателя Мора Йокаи, Круглую церковь и бывшую летнюю резиденцию епископа Васари» € 420 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Золотое кольцо Венгрии Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре Начало: Около вашего отеля «Музей замка поведает вам о «встрече в верхах» — совещании в 1335 году королей Чехии, Польши и Венгрии, результатом которого стал их военный союз» € 350 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 68 отзывов Групповая экскурсия по излучине Дуная Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре Начало: У входа в отель Ritz-Carlton «Кроме того, вы побываете в музее марципана и продегустируете венгерское вино» Расписание: в субботу в 08:30 € 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи € 194 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Тайны современного Будапешта Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér «Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом» € 131 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов «Виллы, церкви, галереи и не только» € 195 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников «Кстати, в Сентендре есть Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных сладких миниатюр» € 380 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Еврейский Будапешт Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев «На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста» € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами «Экскурсия обзорная, без посещения музеев» € 230 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00 € 27 за человека

Билеты 7 часов 3 отзыва Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка Начало: Машина подаётся в согласованное место «Есть там и музеи, которые, несомненно, стоит посетить — Музей марципана, музей Рождества, музей вина (один из самых известных в стране)» Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30 € 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта Начало: У вашего отеля «На экскурсии по музею вы познакомитесь с общепризнанным шедевром венгерского барокко, от которого, тем не менее, не стоит ожидать помпезности Шеннбрунна, Версаля или Царского села» € 185 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Сентендре: город-сказка на излучине Дуная Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества «Мы поговорим о прошлом Сентендре, прогуляемся среди бесчисленных творческих мастерских, музеев, галерей и милых сувенирных магазинчиков» € 198 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Очаровательные пригороды Будапешта Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом «Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии» € 290 за всё до 7 чел.