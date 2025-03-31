Г Глеб Входной билет в Музей кошек в Будапеште Отличное место, чтобы провести время. Билет стоит недорого, а вам предлагают бесплатный кофе, чай или горячий шоколад. Всё зависит от удачи — иногда кошки дремлют, но почти всегда найдётся одна-две, которые готовы поиграть.

А Артём Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL Замечательное приключение для всей семьи! Определённо рекомендую к посещению.

А Арсений Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL Фигуры просто безупречные, и атмосфера потрясающая! Как любителю ностальгии по 60–70‑м хотелось бы увидеть немного больше экспонатов из тех времён.

А Анна Входной билет в Музей кошек в Будапеште Замечательное место! Кошки здесь невероятно красивые и общительные — некоторые даже ложатся рядом, чтобы их погладили и уснули рядом. Персонал очень доброжелательный и прекрасно заботится о своих пушистых подопечных. Если вы любите кошек, это точно стоит посетить!

Е Елизавета Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL Очень понравилось! Впервые побывала в музее Мадам Тюссо — потрясающее впечатление! ❤️❤️❤️