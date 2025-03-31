Билеты
Входной билет в Музей кошек в Будапеште
Начало: Будапешт, Вадас у. 26, 1054 Венгрия
«Искусство и вдохновение Посетите Музей кошек в Будапеште — интерактивную художественную выставку, посвящённую кошкам»
€11.89 за билет
Билеты
Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL
Начало: Будапешт, Доротья у. 6, 1051 Венгрия
«ROLL и десятки сюрпризов После посещения выставки ваш билет даёт бесплатный доступ в POP&»
€32.35 за билет
Билеты
Входной билет на интерактивную выставку IKONO Будапешт
Начало: Будапешт, Ваци, 27 лет, 1052 Венгрия
«На выставке IKONO вы станете главным героем интерактивного путешествия по сюрреалистичным локациям, где творчество, свет и технологии объединяются в единое волшебство»
€19 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб31 марта 2025Отличное место, чтобы провести время. Билет стоит недорого, а вам предлагают бесплатный кофе, чай или горячий шоколад. Всё зависит от удачи — иногда кошки дремлют, но почти всегда найдётся одна-две, которые готовы поиграть.
- ААртём28 декабря 2024Замечательное приключение для всей семьи! Определённо рекомендую к посещению.
- ААрсений9 декабря 2024Фигуры просто безупречные, и атмосфера потрясающая! Как любителю ностальгии по 60–70‑м хотелось бы увидеть немного больше экспонатов из тех времён.
- ААнна21 октября 2024Замечательное место! Кошки здесь невероятно красивые и общительные — некоторые даже ложатся рядом, чтобы их погладили и уснули рядом. Персонал очень доброжелательный и прекрасно заботится о своих пушистых подопечных. Если вы любите кошек, это точно стоит посетить!
- ЕЕлизавета7 октября 2024Очень понравилось! Впервые побывала в музее Мадам Тюссо — потрясающее впечатление! ❤️❤️❤️
- ТТаисия29 июля 2024Прекрасные люди и очень дружелюбное место с красивыми кошками. Отличный опыт и приятные впечатления!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Выставки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 32.35. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Выставки», 9 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель