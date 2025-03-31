Мои заказы

Выставки Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Будапеште на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Входной билет в Музей кошек в Будапеште
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Начало: Будапешт, Вадас у. 26, 1054 Венгрия
«Искусство и вдохновение Посетите Музей кошек в Будапеште — интерактивную художественную выставку, посвящённую кошкам»
€11.89 за билет
Билет в музей Мадам Тюссо в Будапеште - звёзды, искусство и POP&ROLL
3 отзыва
Билеты
Начало: Будапешт, Доротья у. 6, 1051 Венгрия
«ROLL и десятки сюрпризов После посещения выставки ваш билет даёт бесплатный доступ в POP&»
€32.35 за билет
Входной билет на интерактивную выставку IKONO Будапешт
3 отзыва
Билеты
Начало: Будапешт, Ваци, 27 лет, 1052 Венгрия
«На выставке IKONO вы станете главным героем интерактивного путешествия по сюрреалистичным локациям, где творчество, свет и технологии объединяются в единое волшебство»
€19 за билет

Сейчас в Будапеште в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 32.35. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
