Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

В каком бы городе мира мы ни оказались, как бы ни была там роскошна архитектура, кухня, музеи, какой бы богатой на увлекательные события ни была история, нас всегда волнует вопрос - как в этой стране живется сейчас? Чем жители Будапешта похожи на нас, а в чем отличаются? И почему так? Каких взглядов они придерживаются? Что за проблемы их волнуют? Насколько активно участвуют в жизни города и страны? Открыты ли к представителям других культур? А что с правами женщин или меньшинств? А с экологией? Хорошее ли здесь образование и доступно ли оно? Как отмечают праздники и проводят свободное время? Чем особенна повседневная жизнь венгров? И самое интересное - как здесь живется людям молодым? Потому как от этого зависит, каким будет завтрашний день города и страны. Обо всем этом и будет наша с вами экскурсия по Будапешту.

Мы увидим и прекрасную архитектуру, и роскошные интерьеры. Этого в столице Венгрии просто не избежать. Но самое любопытное - мы заглянем в места, которые не попадаются туристам на глаза, зато любимы местными жителями и экспатами: галереи, мультиформатные и руинные бары, особенную книжную лавку, скрытую кофейню, винтажные магазинчики, дворики. Поразглядываем будапештский стрит-арт. И поговорим о том, каково оно - быть будапештцем в XXI веке.

Сегодня мы с вами познакомимся не с Будапештом из учебника истории, а с настоящим, живым, противоречивым и очень обаятельным городом. И это страшно увлекательно! Мы захватим два самых современных и модных района - университетский квартал (VIII квартал) и известный на весь мир благодаря руинным барам Эржебетварош (VII квартал). Побываем в университете и фантастической красоты библиотеке. Увидим одно из самых интересных зданий города — дом Унгера, Национальный музей, роскошную Синагогу на улице Румбах и Большую синагогу на улице Дохань, самую крупную в Европе, к тому же, отлично вписавшуюся в современную жизнь диаспоры и города.

Узнаем, где студенты гуманитарных специальностей собираются на вечные разговоры о Шекспире за бокалом фрёча (кстати, что это?) или за обедом стоимостью несколько евро, где встречается городская богема и где проводят вечера будапештцы (спойлер: не в руинных барах). Будем с вами заглядывать в совершенно особенные книжные лавки, винтажные магазинчики, кофейни, коктейль-бары, хостелы, дворики. Пройдемся по модному пассажу Gozsdu. Разыщем самые интересные муралы. Разберемся, где пить правильное крафтовое пиво, где дегустировать и покупать вино и куда пойти вечером. И конечно, все это время мы будем вам рассказывать о городе, который восхищает, удивляет и влюбляет в себя навсегда. Приезжайте!