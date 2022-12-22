Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Будапешт для своих. Современная жизнь города

Будапешт для своих

Будапешт для своих. Современная жизнь города
Будапешт для своих. Современная жизнь города
Будапешт для своих. Современная жизнь города
Будапешт для своих. Современная жизнь города
Будапешт для своих. Современная жизнь города
Будапешт для своих. Современная жизнь города
Будапешт для своих. Современная жизнь города
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Описание

В каком бы городе мира мы ни оказались, как бы ни была там роскошна архитектура, кухня, музеи, какой бы богатой на увлекательные события ни была история, нас всегда волнует вопрос - как в этой стране живется сейчас? Чем жители Будапешта похожи на нас, а в чем отличаются? И почему так? Каких взглядов они придерживаются? Что за проблемы их волнуют? Насколько активно участвуют в жизни города и страны? Открыты ли к представителям других культур? А что с правами женщин или меньшинств? А с экологией? Хорошее ли здесь образование и доступно ли оно? Как отмечают праздники и проводят свободное время? Чем особенна повседневная жизнь венгров? И самое интересное - как здесь живется людям молодым? Потому как от этого зависит, каким будет завтрашний день города и страны. Обо всем этом и будет наша с вами экскурсия по Будапешту.
Мы увидим и прекрасную архитектуру, и роскошные интерьеры. Этого в столице Венгрии просто не избежать. Но самое любопытное - мы заглянем в места, которые не попадаются туристам на глаза, зато любимы местными жителями и экспатами: галереи, мультиформатные и руинные бары, особенную книжную лавку, скрытую кофейню, винтажные магазинчики, дворики. Поразглядываем будапештский стрит-арт. И поговорим о том, каково оно - быть будапештцем в XXI веке.
Сегодня мы с вами познакомимся не с Будапештом из учебника истории, а с настоящим, живым, противоречивым и очень обаятельным городом. И это страшно увлекательно! Мы захватим два самых современных и модных района - университетский квартал (VIII квартал) и известный на весь мир благодаря руинным барам Эржебетварош (VII квартал). Побываем в университете и фантастической красоты библиотеке. Увидим одно из самых интересных зданий города — дом Унгера, Национальный музей, роскошную Синагогу на улице Румбах и Большую синагогу на улице Дохань, самую крупную в Европе, к тому же, отлично вписавшуюся в современную жизнь диаспоры и города.
Узнаем, где студенты гуманитарных специальностей собираются на вечные разговоры о Шекспире за бокалом фрёча (кстати, что это?) или за обедом стоимостью несколько евро, где встречается городская богема и где проводят вечера будапештцы (спойлер: не в руинных барах). Будем с вами заглядывать в совершенно особенные книжные лавки, винтажные магазинчики, кофейни, коктейль-бары, хостелы, дворики. Пройдемся по модному пассажу Gozsdu. Разыщем самые интересные муралы. Разберемся, где пить правильное крафтовое пиво, где дегустировать и покупать вино и куда пойти вечером. И конечно, все это время мы будем вам рассказывать о городе, который восхищает, удивляет и влюбляет в себя навсегда. Приезжайте!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение библиотеки
Место начала и завершения?
Coffee Stand Gutenberg specialty coffeeshop
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • После бронирования мы пришлем вам на почту c адреса hi@snurk.travel точное место встречи и всю подробную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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