Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Будапешт может быть не только городом дворцов и купален — он ещё и живой, современный и очень атмосферный.
На этой прогулке вы окажетесь в модных районах города, где кипит студенческая жизнь,
На этой прогулке вы окажетесь в модных районах города, где кипит студенческая жизнь,
Описание экскурсииЭта прогулка — о Будапеште сегодняшнего дня. Мы поговорим о том, как живёт город сейчас: чем интересуется молодёжь, где проводят время местные жители, какие темы обсуждают в университетских аудиториях, барах и кофейнях. Маршрут проходит по двум самым живым и модным районам города — университетскому кварталу и Эржебетварошу. Здесь соседствуют старинные здания, студенческие пространства, руинные бары, галереи, книжные лавки и скрытые дворики. По дороге мы увидим знаковые архитектурные памятники и заглянем в места, которые обычно знают только местные жители и экспаты. Поговорим о городской культуре, современной Венгрии и о том, как меняется Будапешт в XXI веке. Вы узнаете, где встречается городская богема, где студенты обсуждают Шекспира за бокалом фрёча, куда ходят будапештцы вечером и где искать интересные винные бары, кофейни и крафтовое пиво. Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть город не только через призму истории, но и через его повседневную жизнь — с её контрастами, традициями и новыми культурными пространствами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Университетский квартал Будапешта
- Район Эржебетварош
- Дом Унгера
- Венгерский национальный музей
- Большую синагогу на улице Дохань
- Синагогу на улице Румбах
- Пассаж Gozsdu
- Будапештский стрит-арт и городские муралы
- Руинные бары и культурные пространства района
- Атмосферные дворики и скрытые проходы
- Необычные книжные лавки
- Винтажные магазины
- Кофейни и винные бары, популярные у местных жителей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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