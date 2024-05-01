Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

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На этой прогулке вы окажетесь в модных районах города, где кипит студенческая жизнь, читать дальше уменьшить работают руин-бары, галереи и необычные книжные лавки.



Мы поговорим о том, чем живут будапештцы сегодня, где они проводят вечера и какие места считают своими. Вы увидите стрит-арт, уютные дворики и архитектурные жемчужины. И почувствуете настоящий ритм современного Будапешта. Будапешт может быть не только городом дворцов и купален — он ещё и живой, современный и очень атмосферный.На этой прогулке вы окажетесь в модных районах города, где кипит студенческая жизнь, 5 1 оценка

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €280 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇬🇧 🇷🇺 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эта прогулка — о Будапеште сегодняшнего дня. Мы поговорим о том, как живёт город сейчас: чем интересуется молодёжь, где проводят время местные жители, какие темы обсуждают в университетских аудиториях, барах и кофейнях. Маршрут проходит по двум самым живым и модным районам города — университетскому кварталу и Эржебетварошу. Здесь соседствуют старинные здания, студенческие пространства, руинные бары, галереи, книжные лавки и скрытые дворики. По дороге мы увидим знаковые архитектурные памятники и заглянем в места, которые обычно знают только местные жители и экспаты. Поговорим о городской культуре, современной Венгрии и о том, как меняется Будапешт в XXI веке. Вы узнаете, где встречается городская богема, где студенты обсуждают Шекспира за бокалом фрёча, куда ходят будапештцы вечером и где искать интересные винные бары, кофейни и крафтовое пиво. Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть город не только через призму истории, но и через его повседневную жизнь — с её контрастами, традициями и новыми культурными пространствами.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Университетский квартал Будапешта

Район Эржебетварош

Дом Унгера

Венгерский национальный музей

Большую синагогу на улице Дохань

Синагогу на улице Румбах

Пассаж Gozsdu

Будапештский стрит-арт и городские муралы

Руинные бары и культурные пространства района

Атмосферные дворики и скрытые проходы

Необычные книжные лавки

Винтажные магазины

Кофейни и винные бары, популярные у местных жителей Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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