20 отзывов оставили туристы

Это был настоящий «Золотой век»… Нигде больше не сохранилось столько из духа того времени, называемого «прекрасной эпохой», La belle epoque, а по-венгерски — точнее и печальнее — békeidők, «мирные времена».

Будапешт выглядит так, как выглядела бы Европа, если бы в 1914 году не началась Первая мировая война. Другие столицы изменились, перестроились, сменили ритм жизни, нрав населения, фасады зданий и прочие детали. Будапешт же сохранил все — вплоть до медных ручек на дверях банковских залов и знаменитых красных почтовых ящиков.

«Золотой век» — время от объединения Буды, Пешта и Обуды в 1873 году и до распада Австро-Венгерской монархии в 1918-м. Всё самое лучшее, всё, чем мы любуемся, всё, на что нам с гордостью показывают будапештцы — оттуда, из той прекрасной эпохи, из Австро-Венгрии.

Что вас ожидает

Начнем с Площади Героев и монумента Тысячелетия. Посмотрим на построенный специально к Юбилею замок Вайдахуньяд. Пройдем улицами респектабельного Терезвароша и рассмотрим здание Оперы, проанализируем архитектурные качества Базилики св. Иштвана и убедимся, что город сохранил в неприкосновенности и дух, и характер Австро-Венгрии времен императора Франца Иосифа.

А кроме монумента Тысячелетия, замка и Оперы, посмотрим на здания, в которые туристы заглядывают нечасто — в Национальный банк, например, построенный в это же время, на одну из станций метро, точнее — «Подземного электрического трамвая Тысячеления имени императора Франца Иосифа» — и в кафе возле Оперы, где полностью сохранен дух старой Европы.