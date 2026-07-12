20 отзывов оставили туристы

Будапешт сохранил атмосферу Европы до Первой мировой войны.
Здесь вы увидите великолепные дворцы, старинные здания и узнаете, как город достиг своего золотого века.
Экскурсия включает посещение здания Оперы, проспекта Андраши, первой станции
Здесь вы увидите великолепные дворцы, старинные здания и узнаете, как город достиг своего золотого века.
Экскурсия включает посещение здания Оперы, проспекта Андраши, первой станции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические места
- 🚇 Первая станция метро
- ☕ Старинные кофейни
- 🎨 Уникальная архитектура
Что можно увидеть
- Здание Оперы
- Проспект Андраши
- Первая в Европе станция метро
- Базилика Святого Иштвана
- Венгерский Парламент
- Площадь Героев
- Замок Вайдахуньяд
- Купальни Сечени
Описание экскурсии
На Буду мы лишь взглянем с набережной Дуная — гулять же будем по Пешту. Весь его центр был застроен в конце 19 века. Именно на это время, точнее на 1896 год, пришёлся главный праздник страны — Тысячелетие обретения родины. Мы можем совместить посещение разных локаций или сосредоточиться на главных пунктах:
- здание Оперы
- проспект Андраши
- первая в Европе станция метро
- базилика Святого Иштвана
- Венгерский Парламент
По желанию мы можем отправиться на площадь Героев на старинном метро, чтобы увидеть замок Вайдахуньяд, купальни Сечени, цирк, зоопарк, пруд, фонтаны и в придачу — летающий над парком воздушный шар.
В середине экскурсии зайдём в одну из старинных пештских кофеен — и ради паузы, и чтобы примерить на себя стиль и дух «золотого века».
Организационные детали
- Маршрут может меняться в соответствии с погодой, желаниями и интересами
- вход в базилику Святого Иштвана — около €6 за человека
- билет на метро — около €1 за человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
С Анной было очень интересно и комфортно, экскурсию подстраивает под запрос путешественника, спасибо большое
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А
Хочется от всей души поблагодарить Анну за прекрасную прогулку по Будапешту. Когда мы договаривались об экскурсии, я сказала "Пусть это будет вишенкой на торте, покажите нам самое вкусное, то, что
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Т
Удивительный взгляд на историю Будапешта и характер его жителей подарила нам прекрасный гид и рассказчик - Анна. Умная и эмоциональная, веселая и наблюдательная, она блистательно представила нам золотой век Будапешта
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О
Экскурсия «Золотой век Будапешта» отличный вариант для первого знакомства с городом и страной в целом. Анна очень интересно рассказала об истории Будапешта и его главных достопримечательностях; поделилась информацией и дала
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Нас было 2 пары,всем 30-35 лет,экскурсия понравилась всем. Ходили вместо указанных 3 часов,4,5 часа. Видно,что Анна любит страну и город в котором живёт. Знает много и рассказывает обо всем без
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А
Замечательный гид! Великолепная экскурсия! Даже взрослые дети получили удовольствие! Глубокое знание материала и лёгкая подача в приятной беседе, прекрасный живой язык и обаяние) скорее похоже на прогулку по городу с интересным собеседником… ну и правильные гастрономические советы и рекомендации добавляют удовольствия в поездке! Хочется вернуться и продолжить путешествие!
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