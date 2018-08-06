20 отзывов оставили туристы

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Золотой век Будапешта

Взглянуть на город его лучших «мирных» времен — знакомство с наследием «прекрасной эпохи»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
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260 за экскурсию

У этой экскурсии20 отзывов
5
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Anna – Гид в Будапеште
Моя экскурсия ⛳ — это возможность посмотреть на Будапешт его лучших времен, когда страна готовилась к празднованию Тысячелетия обретения родины в 1896 году, когда здесь один за другим строились великолепные здания, на проспекте Андраши возводилось по два роскошных дворца в месяц, приезжала с визитами красавица-императрица, а будапештцы привыкали к утренним завтракам в кафе на бульварах и к поездкам на «подземке» — первой на континенте линии метро 🚇.
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта

Это был настоящий «Золотой век»… Нигде больше не сохранилось столько из духа того времени, называемого «прекрасной эпохой», La belle epoque, а по-венгерски — точнее и печальнее — békeidők, «мирные времена».

Будапешт выглядит так, как выглядела бы Европа, если бы в 1914 году не началась Первая мировая война. Другие столицы изменились, перестроились, сменили ритм жизни, нрав населения, фасады зданий и прочие детали. Будапешт же сохранил все — вплоть до медных ручек на дверях банковских залов и знаменитых красных почтовых ящиков.

«Золотой век» — время от объединения Буды, Пешта и Обуды в 1873 году и до распада Австро-Венгерской монархии в 1918-м. Всё самое лучшее, всё, чем мы любуемся, всё, на что нам с гордостью показывают будапештцы — оттуда, из той прекрасной эпохи, из Австро-Венгрии.

Что вас ожидает

Начнем с Площади Героев и монумента Тысячелетия. Посмотрим на построенный специально к Юбилею замок Вайдахуньяд. Пройдем улицами респектабельного Терезвароша и рассмотрим здание Оперы, проанализируем архитектурные качества Базилики св. Иштвана и убедимся, что город сохранил в неприкосновенности и дух, и характер Австро-Венгрии времен императора Франца Иосифа.

А кроме монумента Тысячелетия, замка и Оперы, посмотрим на здания, в которые туристы заглядывают нечасто — в Национальный банк, например, построенный в это же время, на одну из станций метро, точнее — «Подземного электрического трамвая Тысячеления имени императора Франца Иосифа» — и в кафе возле Оперы, где полностью сохранен дух старой Европы.

Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта

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  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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20 отзывов оставили туристы

6 августа 2018
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо большое гиду Анне за интересный, глубокий и увлекательный рассказ. Несмотря на жару, 4 часа пролетели очень быстро.
16 июля 2018
Анна - потрясающий рассказчик.. с юмором, при этом с глубокими знаниями и огромным интересом к Будапешту, что, на мой взгляд, самое главное качество гида. Горит своим делом! Огромное спасибо! Всем очень рекомендуем!
11 марта 2018
Экскурсия «Золотой век Будапешта» отличный вариант для первого знакомства с городом и страной в целом. Анна очень интересно рассказала об истории Будапешта и его главных достопримечательностях; поделилась информацией и дала свои рекомендации по венгерской кухне. В частности, во время прогулки посетили кафе Central и продегустировали вкусные десерты ) Несмотря на то, что с нами был младший сын (7 лет) - время пробежало очень быстро и незаметно. Город нам понравился, вернемся обязательно. Гида Анну рекомендуем.
1 февраля 2018
Большое спасибо Анне за атмосферу и нестандартную информацию во время всей экскурсии! Нам все очень понравилось!!! Очень рекомендуем!!! Гала.
4 декабря 2017
Экскурсии оставила великолепные впечатления и прекрасное настроение! Анна потрясающий гид м замечательный рассказчик. Мы остались в восторге от качества материала, его подачи и познаниям Анны. Время пролетело незаметно!
Алтана
18 ноября 2017
Прекрасный Гид Анна! Спасибо большое! Мы в Будапеште впервые, столько интересной информации и про город, и про историю, и про еду! Всем рекомендуем! Желубенковы :)
30 июня 2017
Замечательная экскурсия! Ходила за Анной как завороженная, боясь пропустить хоть одно слово. Анна не просто рассказывает об отдельных достопримечательностях, а постепенно создает образ города в целом. Он становится ближе и понятнее. Спасибо, Анна!
30 апреля 2017
Очень интересно и профессионально. Рекомендую. Одни положительные эмоции.
17 апреля 2017
Прекрасная екскурсия для общего знакомства с Будапештом. Анна интересно рассказывает и вообще веселая, умеет заинтересовать. Рекомендую!
15 апреля 2017
Анна, отличный гид!!! Интересно, познавательно.
Ещё 10 отзывов

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