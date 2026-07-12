20 отзывов оставили туристы

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Золотой век Будапешта

Прогулка по историческому центру Пешта, включая первую в Европе станцию метро и базилику Святого Иштвана, с возможностью изменить маршрут по вашему желанию
Будапешт сохранил атмосферу Европы до Первой мировой войны.

Здесь вы увидите великолепные дворцы, старинные здания и узнаете, как город достиг своего золотого века.

Экскурсия включает посещение здания Оперы, проспекта Андраши, первой станции
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метро в Европе, базилики Святого Иштвана и Венгерского Парламента.

По желанию можно отправиться на площадь Героев и увидеть замок Вайдахуньяд, купальни Сечени и другие достопримечательности.

В середине экскурсии предусмотрена остановка в старинной кофейне, чтобы почувствовать дух того времени

5
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические места
  • 🚇 Первая станция метро
  • ☕ Старинные кофейни
  • 🎨 Уникальная архитектура
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта
Золотой век Будапешта

Что можно увидеть

  • Здание Оперы
  • Проспект Андраши
  • Первая в Европе станция метро
  • Базилика Святого Иштвана
  • Венгерский Парламент
  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуньяд
  • Купальни Сечени

Описание экскурсии

На Буду мы лишь взглянем с набережной Дуная — гулять же будем по Пешту. Весь его центр был застроен в конце 19 века. Именно на это время, точнее на 1896 год, пришёлся главный праздник страны — Тысячелетие обретения родины. Мы можем совместить посещение разных локаций или сосредоточиться на главных пунктах:

  • здание Оперы
  • проспект Андраши
  • первая в Европе станция метро
  • базилика Святого Иштвана
  • Венгерский Парламент

По желанию мы можем отправиться на площадь Героев на старинном метро, чтобы увидеть замок Вайдахуньяд, купальни Сечени, цирк, зоопарк, пруд, фонтаны и в придачу — летающий над парком воздушный шар.
В середине экскурсии зайдём в одну из старинных пештских кофеен — и ради паузы, и чтобы примерить на себя стиль и дух «золотого века».

Организационные детали

  • Маршрут может меняться в соответствии с погодой, желаниями и интересами
Дополнительно оплачивается:
  • вход в базилику Святого Иштвана — около €6 за человека
  • билет на метро — около €1 за человека

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
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книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
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2
1
А
С Анной было очень интересно и комфортно, экскурсию подстраивает под запрос путешественника, спасибо большое
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А
Хочется от всей души поблагодарить Анну за прекрасную прогулку по Будапешту. Когда мы договаривались об экскурсии, я сказала "Пусть это будет вишенкой на торте, покажите нам самое вкусное, то, что
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мы не увидим с групповой экскурсией". На самом деле, это была не вишенка, а самое что ни на есть украшение торта))) После двух дней гуляния по городу и посещения всех знаковых мест (в том числе с экскурсиями), мы уже не ожидали ничего особенного, вроде бы уж все видели. Но оказалось, что мы не видели еще ничего)) Анна заводила нас в какие то неприметные дверки, за которыми открывались совершенно очаровательные детали; обращала наше внимание на какие -то незначительные мелочи вроде медной таблички на тротуаре, за которыми лежит целый пласт истории города и народа. В общем, мы получили от экскурсии того, что хотели: четыре часа общения с веселым и остроумным интеллигентным человеком, знающим и любящим Будапешт.

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Т
Удивительный взгляд на историю Будапешта и характер его жителей подарила нам прекрасный гид и рассказчик - Анна. Умная и эмоциональная, веселая и наблюдательная, она блистательно представила нам золотой век Будапешта
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и передала свою любовь к этом городу и его обитателям. Захотелось вернуться снова, чтобы вместе с Анной пройти еще не пройденными маршрутами, заглянуть во все доступные дворики и узнать еще и еще много нового об улицах, зданиях и памятниках, которыми так богат Будапешт. Спасибо большое от всех россиян-участников этой экскурсии.

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О
Экскурсия «Золотой век Будапешта» отличный вариант для первого знакомства с городом и страной в целом. Анна очень интересно рассказала об истории Будапешта и его главных достопримечательностях; поделилась информацией и дала
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свои рекомендации по венгерской кухне. В частности, во время прогулки посетили кафе Central и продегустировали вкусные десерты)
Несмотря на то, что с нами был младший сын (7 лет) - время пробежало очень быстро и незаметно. Город нам понравился, вернемся обязательно. Гида Анну рекомендуем.

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Серафима
Нас было 2 пары,всем 30-35 лет,экскурсия понравилась всем. Ходили вместо указанных 3 часов,4,5 часа. Видно,что Анна любит страну и город в котором живёт. Знает много и рассказывает обо всем без
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заминок. Посоветовала много ресторанов на обед,а это очень важно,узнать не просто о туристических,но и местах для своих. В целом,было бы больше дня,взяли бы ещё одну экскурсию с Анной,на другую тему. Не смотрите на высокие рейтинги других гидов на Tripster.ru,мы убедились в этом на Анне.

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А
Замечательный гид! Великолепная экскурсия! Даже взрослые дети получили удовольствие! Глубокое знание материала и лёгкая подача в приятной беседе, прекрасный живой язык и обаяние) скорее похоже на прогулку по городу с интересным собеседником… ну и правильные гастрономические советы и рекомендации добавляют удовольствия в поездке! Хочется вернуться и продолжить путешествие!
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