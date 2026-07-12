20 отзывов оставили туристы

метро в Европе, базилики Святого Иштвана и Венгерского Парламента. По желанию можно отправиться на площадь Героев и увидеть замок Вайдахуньяд, купальни Сечени и другие достопримечательности. В середине экскурсии предусмотрена остановка в старинной кофейне, чтобы почувствовать дух того времени

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На Буду мы лишь взглянем с набережной Дуная — гулять же будем по Пешту. Весь его центр был застроен в конце 19 века. Именно на это время, точнее на 1896 год, пришёлся главный праздник страны — Тысячелетие обретения родины. Мы можем совместить посещение разных локаций или сосредоточиться на главных пунктах:

здание Оперы

проспект Андраши

первая в Европе станция метро

базилика Святого Иштвана

Венгерский Парламент

По желанию мы можем отправиться на площадь Героев на старинном метро, чтобы увидеть замок Вайдахуньяд, купальни Сечени, цирк, зоопарк, пруд, фонтаны и в придачу — летающий над парком воздушный шар.

В середине экскурсии зайдём в одну из старинных пештских кофеен — и ради паузы, и чтобы примерить на себя стиль и дух «золотого века».

Организационные детали

Маршрут может меняться в соответствии с погодой, желаниями и интересами