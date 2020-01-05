Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Окунитесь в полезные воды купальни, научитесь правильно нагреваться и охлаждаться, пройдите курс гидромассажа и насладитесь солнечными ваннами на террасе знаменитой купальни. 5 1 отзыв

Maxim Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €220 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 3 часа 1-6 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Термальная экскурсия + турецкое наследие Будапешта: Lukács для своих Это 3-часовая экскурсия, где сначала мы гуляем по скрытому турецкому Будапешту, а потом идём в мою любимую купальню Lukács и проходим оздоровительную программу «как делают местные». Билет в купальню включён. По нашему плану мы:. встречаемся у кинтеатра Bem MOZI, рядом с мостом Маргит (пештская сторона). гуляем в окрестностях Lukács. заходим в культурный центр и выставочное пространство «Гюль Баба» (мавзолей Гюль Бабы и Розовый сад). приходим в купальню Lukács (входной билет уже в цене). проходим мою авторскую программу: нагреваемся → охлаждаемся (сауна, холодная купель, бассейн, термы). используем гидромассажные струи и «секретные» бесплатные массажные зоны. отдыхаем в уличных бассейнах. финалим в термальной части — полное расслабление Главная концепция экскурсии: сначала отдыхаем — потом расслабляемся:)) Длительность: 3 часа Важно: посещение купален запрещено детям до 14 лет (правило центральных купален Будапешта).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Купальня Лукач

Культурный центр и выставочное пространство «Гюль Баба» (мавзолей Гюль Бабы и Розовый сад) Что включено - Билеты в купальню

- Одноразовые шапочки для посещения плавательного бассейна Что не входит в цену - Другие плавательные принадлежности Где начинаем и завершаем? Начало: Венгрия, Будапешт, бульвар Маргит, 5 Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.