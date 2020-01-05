Окунитесь в полезные воды купальни, научитесь правильно нагреваться и охлаждаться, пройдите курс гидромассажа и насладитесь солнечными ваннами на террасе знаменитой купальни.
Описание экскурсииТермальная экскурсия + турецкое наследие Будапешта: Lukács для своих Это 3-часовая экскурсия, где сначала мы гуляем по скрытому турецкому Будапешту, а потом идём в мою любимую купальню Lukács и проходим оздоровительную программу «как делают местные». Билет в купальню включён. По нашему плану мы:. встречаемся у кинтеатра Bem MOZI, рядом с мостом Маргит (пештская сторона). гуляем в окрестностях Lukács. заходим в культурный центр и выставочное пространство «Гюль Баба» (мавзолей Гюль Бабы и Розовый сад). приходим в купальню Lukács (входной билет уже в цене). проходим мою авторскую программу: нагреваемся → охлаждаемся (сауна, холодная купель, бассейн, термы). используем гидромассажные струи и «секретные» бесплатные массажные зоны. отдыхаем в уличных бассейнах. финалим в термальной части — полное расслабление Главная концепция экскурсии: сначала отдыхаем — потом расслабляемся:)) Длительность: 3 часа Важно: посещение купален запрещено детям до 14 лет (правило центральных купален Будапешта).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купальня Лукач
- Культурный центр и выставочное пространство «Гюль Баба» (мавзолей Гюль Бабы и Розовый сад)
Что включено
- - Билеты в купальню
- - Одноразовые шапочки для посещения плавательного бассейна
Что не входит в цену
- - Другие плавательные принадлежности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Венгрия, Будапешт, бульвар Маргит, 5
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Экскурсии Максима однозначно стоит посетить всем, кто будет в Будапеште. Именно они оставили одни из самых ярких впечатлений о городе. Рекомендую!
