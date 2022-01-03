3 отзыва оставили туристы

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Будапешт: знакомство с городом

Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает новую страницу истории Будапешта.

Вас ждет площадь Героев с ее монументальными скульптурами, зеленый оазис городской рощи, термальные воды купальни Сечени и величественный Королевский дворец.

Вдобавок
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к этому, вы узнаете увлекательные истории о династиях королей и известных жителях города, которые оживят виды за окном.

Экскурсия предлагает не только знакомство с историческими памятниками, но и возможность насладиться панорамными видами Будапешта с главных смотровых площадок

4.9
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🏰 Уникальные исторические объекты
  • 📚 Интересные истории и легенды
  • 🌳 Прогулки по живописным местам
  • 📸 Захватывающие панорамы города
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом

Что можно увидеть

  • Площадь Героев
  • Парк Варошлигет
  • Купальня Сечени
  • Замок Вайдахуньяд
  • Базилика святого Иштвана
  • Королевский дворец
  • Собор Матяша
  • Рыбацкий бастион
  • Гора Геллерт

Описание экскурсии

Будапешт в деталях

Вы пройдете по площади Героев — одной из знаковых для местных жителей достопримечательностей. Я расскажу о героях Венгрии, запечатленных в скульптурах ансамбля, и познакомлю вас с судьбоносными вехами страны. От площади пройдем к парку Варошлигет — городской роще, где растет около 7 тысяч деревьев. В парке также находится знаменитая купальня Сечени — комплекс бассейнов с термальной водой. На берегу одного из озер вам откроется прекрасный вид на замок Вайдахуньяд — эклектичную постройку, сочетающую элементы самых знаменитых сооружений Венгрии.

Соборы, дворцы и смотровые площадки

Прогулка продолжится у самого большого собора города — базилики святого Иштвана. Здесь я расскажу вам о короле, в честь которого освящен собор, и объясню, как он повлиял на зарождение государства. Далее вы окажетесь у Королевского дворца, где сможете рассмотреть фасад величественного здания и узнать, как трансформировался его облик с 13 века. И, конечно, побываете у готического собора Матяша и белоснежного Рыбацкого бастиона. А на смотровой площадке на горе Геллерт увидите городские мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю их объединения.

Организационные детали

  • Питание не входит в стоимость экскурсии
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
  • Можем провести экскурсию для любого числа путешественников: на легковой машине от класса Стандарт до класса Люкс, на микроавтобусе и на большом туристическом автобусе (стоимость по запросу)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Автомобильная прогулка по городу понравилась. Гид очень опытный, подача материала шла с юмором, хорошо поставленным голосом. Получили исчерпывающие ответы на наши вопросы. Рекомендуем всем, кого не пугает цена. За короткое время можно познакомится со всеми основными достопримечательностями города. Спасибо организаторам!
Автомобильная прогулка по городу понравилась. Гид очень опытный, подача материала шла с юмором, хорошо поставленным голосом.
Автомобильная прогулка по городу понравилась. Гид очень опытный, подача материала шла с юмором, хорошо поставленным голосом.
Автомобильная прогулка по городу понравилась. Гид очень опытный, подача материала шла с юмором, хорошо поставленным голосом.
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Marina
Очень рекомендую экскурсовода Лену! Умный,образованный,порядочный человек,с которым интересно общаться,абсолютно поддерживающая разговор во всем,очень приятная женщина,которую интересно слушать!!! Мы остались очень довольны!!!Лена,спасибо вам огромное за вашу качественную работу!!!! ❤️Обязательно расскажем всем нашим друзьям,которые поедут в Будапешт,о таком профессиональном экскурсоводе!
Очень рекомендую экскурсовода Лену! Умный,образованный,порядочный человек,с которым интересно общаться,абсолютно поддерживающая разговор во всем,очень приятная женщина,которую интересно
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С
21 декабря у нас была обзорная экскурсия по Будапешту! . Большое спасибо за прекрасный рассказ о истории Венгрии, о истории города! Елена точно в назначенное время повезла нас по городу,
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рассказывая много интересного, останавливаясь там, где нам хотелось что-то сфотографировать, если была возможность! Елена очень жизнерадостный, отзывчивый и добрый человек! С ней было очень легко общаться! Огромное ей спасибо за прекрасную экскурсию! За отлично проведённый день!

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Е
Здравствуйте, у нас была замечательная экскурсия на автомобиле по городу благодаря экскурсоводу Евгении (она явно любит и знает город, и как его преподнести гостям), время пролетело незаметно, было очень интересно
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и насыщенно. Маршрут был выстроен так оптимально, что за 4 часа мы посетили места, которые обычно туристы охватывают за 2-3 дня, но при этом это было не обременительно. Спасибо за отлично проведенное время.

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Анастасия
Гид Елена чудесная. Забрала нас на машине, поездили по городу - это был наш первый день, мы были усталые, но экскурсия прошла на ура - очень много узнали о городе,
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о стране, получили массу чудесных рекомендаций по ресторанам и музеям, куда не успели. Если было бы больше времени, взяли бы ее и на второй день с удовольствием! У неё был небольшой микрофон с динамиком - все было слышно на всех рядах в микроавтобусе.

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Ruslan
Мы вполне опытные туристы и однозначно можем сказать что и экскурсовод Елена и организация экскурсии и отношение к туристам исходя из возраста, чтобы было понятно наша группа была из 7 человек из них ребёнок 3 лет и пенсионер 76 лет, всё балл на очень хорошем уровне и все остались довольными. Ещё раз спасибо!
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