3 отзыва оставили туристы

к этому, вы узнаете увлекательные истории о династиях королей и известных жителях города, которые оживят виды за окном. Экскурсия предлагает не только знакомство с историческими памятниками, но и возможность насладиться панорамными видами Будапешта с главных смотровых площадок

Описание экскурсии

Будапешт в деталях

Вы пройдете по площади Героев — одной из знаковых для местных жителей достопримечательностей. Я расскажу о героях Венгрии, запечатленных в скульптурах ансамбля, и познакомлю вас с судьбоносными вехами страны. От площади пройдем к парку Варошлигет — городской роще, где растет около 7 тысяч деревьев. В парке также находится знаменитая купальня Сечени — комплекс бассейнов с термальной водой. На берегу одного из озер вам откроется прекрасный вид на замок Вайдахуньяд — эклектичную постройку, сочетающую элементы самых знаменитых сооружений Венгрии.

Соборы, дворцы и смотровые площадки

Прогулка продолжится у самого большого собора города — базилики святого Иштвана. Здесь я расскажу вам о короле, в честь которого освящен собор, и объясню, как он повлиял на зарождение государства. Далее вы окажетесь у Королевского дворца, где сможете рассмотреть фасад величественного здания и узнать, как трансформировался его облик с 13 века. И, конечно, побываете у готического собора Матяша и белоснежного Рыбацкого бастиона. А на смотровой площадке на горе Геллерт увидите городские мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю их объединения.

Организационные детали