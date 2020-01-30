3 отзыва оставили туристы

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Будапешт: знакомство с городом

Самые главные достопримечательности венгерской столицы на обзорной авто-пешеходной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
На комфортабельном автомобиле 🚘 или автобусе 🚌 вы объедете почти весь центр города, а во время остановок и пеших прогулок увидите площадь Героев, городскую рощу, знаменитую купальню Сечени, замок 🏰 Вайдахуньяд, Королевский дворец и другие важные достопримечательности 🏛️.

Истории 📖 об основании и развитии Будапешта, легенды о династиях королей и известных жителях города оживят вид за окном.

Мы сделаем остановки на главных смотровых площадках, где вы полюбуетесь захватывающими панорамами и разглядите венгерскую столицу с разных ракурсов.
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом

Что вас ожидает

Будапешт в деталях
Вы пройдете по площади Героев — одной из знаковых для местных жителей достопримечательностей. Я расскажу о героях Венгрии, запечатленных в скульптурах ансамбля, и познакомлю вас с судьбоносными вехами страны. От площади пройдем к парку Варошлигет — городской роще, где растет около 7 тысяч деревьев. В парке также находится знаменитая купальня Сечени — комплекс бассейнов с термальной водой. На берегу одного из озер вам откроется прекрасный вид на замок Вайдахуньяд — эклектичную постройку, сочетающую элементы самых знаменитых сооружений Венгрии.

Соборы, дворцы и смотровые площадки
Прогулка продолжится у самого большого собора города — базилики святого Иштвана. Здесь я расскажу вам о короле, в честь которого освящен собор, и объясню, как он повлиял на зарождение государства. Далее вы окажетесь у Королевского дворца, где сможете рассмотреть фасад величественного здания и узнать, как трансформировался его облик с 13 века. И, конечно, побываете у готического собора Матяша и белоснежного Рыбацкого бастиона. А на смотровой площадке на горе Геллерт увидите городские мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю их объединения.

Организационные детали

  • Экскурсию проводят 2 человека: гид и профессиональный водитель
  • Питание не входит в стоимость экскурсии
  • Стоимость экскурсии: 1-3 человек — 160€ (на легковом автомобиле), 4-7 человек — 180€ (на микроавтобусе), больше 7 человек — по запросу
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом
Будапешт: знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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3 отзыва оставили туристы

30 января 2020
Экскурсия и экскурсовод нам понравились
15 декабря 2019
Прекрасная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Интересно, увлекательно, с юмором и с любовью к городу, к истории Венгрии. У нас появился ещё один любимый город. Спасибо
24 апреля 2019
Посетил эту экскурсию, и остались в восторге! Спасибо большое прекрасному экскурсоводу Эрике. Погода была не на нашей стороне, дождь и ветер, но Эрика так увлекла нас рассказами о Будапеште, что мы потерялись во времени и не обращали внимание на погоду.

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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160 за экскурсию
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