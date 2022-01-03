3 отзыва оставили туристы

Вы пройдете по площади Героев — одной из знаковых для местных жителей достопримечательностей. Я расскажу о героях Венгрии, запечатленных в скульптурах ансамбля, и познакомлю вас с судьбоносными вехами страны. От площади пройдем к парку Варошлигет — городской роще, где растет около 7 тысяч деревьев. В парке также находится знаменитая купальня Сечени — комплекс бассейнов с термальной водой. На берегу одного из озер вам откроется прекрасный вид на замок Вайдахуньяд — эклектичную постройку, сочетающую элементы самых знаменитых сооружений Венгрии.
Соборы, дворцы и смотровые площадки
Прогулка продолжится у самого большого собора города — базилики святого Иштвана. Здесь я расскажу вам о короле, в честь которого освящен собор, и объясню, как он повлиял на зарождение государства. Далее вы окажетесь у Королевского дворца, где сможете рассмотреть фасад величественного здания и узнать, как трансформировался его облик с 13 века. И, конечно, побываете у готического собора Матяша и белоснежного Рыбацкого бастиона. А на смотровой площадке на горе Геллерт увидите городские мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю их объединения.
Организационные детали
Питание не входит в стоимость экскурсии
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Можем провести экскурсию для любого числа путешественников: на легковой машине от класса Стандарт до класса Люкс, на микроавтобусе и на большом туристическом автобусе (стоимость по запросу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Автомобильная прогулка по городу понравилась. Гид очень опытный, подача материала шла с юмором, хорошо поставленным голосом. Получили исчерпывающие ответы на наши вопросы. Рекомендуем всем, кого не пугает цена. За короткое время можно познакомится со всеми основными достопримечательностями города. Спасибо организаторам!
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Marina
Очень рекомендую экскурсовода Лену! Умный,образованный,порядочный человек,с которым интересно общаться,абсолютно поддерживающая разговор во всем,очень приятная женщина,которую интересно слушать!!! Мы остались очень довольны!!!Лена,спасибо вам огромное за вашу качественную работу!!!! ❤️Обязательно расскажем всем нашим друзьям,которые поедут в Будапешт,о таком профессиональном экскурсоводе!
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С
Станислав
21 декабря у нас была обзорная экскурсия по Будапешту! . Большое спасибо за прекрасный рассказ о истории Венгрии, о истории города! Елена точно в назначенное время повезла нас по городу, читать дальшеуменьшить
рассказывая много интересного, останавливаясь там, где нам хотелось что-то сфотографировать, если была возможность! Елена очень жизнерадостный, отзывчивый и добрый человек! С ней было очень легко общаться! Огромное ей спасибо за прекрасную экскурсию! За отлично проведённый день!
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Е
Елена
Здравствуйте, у нас была замечательная экскурсия на автомобиле по городу благодаря экскурсоводу Евгении (она явно любит и знает город, и как его преподнести гостям), время пролетело незаметно, было очень интересно читать дальшеуменьшить
и насыщенно. Маршрут был выстроен так оптимально, что за 4 часа мы посетили места, которые обычно туристы охватывают за 2-3 дня, но при этом это было не обременительно. Спасибо за отлично проведенное время.
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Анастасия
Гид Елена чудесная. Забрала нас на машине, поездили по городу - это был наш первый день, мы были усталые, но экскурсия прошла на ура - очень много узнали о городе, читать дальшеуменьшить
о стране, получили массу чудесных рекомендаций по ресторанам и музеям, куда не успели. Если было бы больше времени, взяли бы ее и на второй день с удовольствием! У неё был небольшой микрофон с динамиком - все было слышно на всех рядах в микроавтобусе.
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Ruslan
Мы вполне опытные туристы и однозначно можем сказать что и экскурсовод Елена и организация экскурсии и отношение к туристам исходя из возраста, чтобы было понятно наша группа была из 7 человек из них ребёнок 3 лет и пенсионер 76 лет, всё балл на очень хорошем уровне и все остались довольными. Ещё раз спасибо!
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