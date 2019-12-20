46 отзывов оставили туристы

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Секреты термальных вод Будапешта

Открыть рецепт красоты и здоровья в старинной купальне Вели Бей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча возле отеля Геллерт
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии46 отзывов
4.87
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Елена – Гид в Будапеште
Не секрет, что столица Венгрии скрывает в своих недрах настоящее термальное море! На экскурсии 🧭 вам предстоит посетить уютную купальню Вели Бей, где не бывает толпы туристов, открыть тайны местной термальной воды и почувствовать ее чудотворную силу.

Я помогу вам сориентироваться в огромном многообразии купален Будапешта, расскажу интересные факты о термальных водах Венгрии и посвящу в тонкости омолаживающих водных процедур.
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта

Что вас ожидает

Особенности купален Будапешта
В Будапеште, который по праву считается Меккой термальных купален, находится около 130 источников с лечебной водой! Много веков назад еще кельты и римляне основали здесь термальные купальни, а затем, во времена турецкого господства, культура купания сформировалась окончательно. Я расскажу вам о самых известных, полезных, красивых купальнях Будапешта: куда идти за потрясающим интерьером и видами, а куда — за самой целебной водой, какая купальня самая старинная, а какая — самая популярная у местных жителей. Также поговорим о специфике термальных курортов Венгрии и их богатой истории.

Узнать всё о термальной воде
Мы посетим лаконичную купальню Вели Бей, где вы узнаете о влиянии термальной воды на организм, восстановление его ресурсов и сохранение молодости. Я расскажу вам все тонкости водных процедур: в какой последовательности необходимо погружаться в термальные бассейны, когда и зачем нужно посетить парную, какие процессы запускаются в организме в термальных купальнях и многое другое! С моей помощью вы освоите лимфодренажный самомассаж, который способствует изяществу рук и легкости ног. Нежась в термальных бассейнах, вы расслабитесь, восстановите свои силы, наполнитесь живительной силой Воды и Земли.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается вход в купальню: 9 евро с человека
  • Вход в термальные купальни невозможен для детей до 14 лет
  • Советую начать экскурсию в 15 – 17 часов, т.к. до обеда в купальне бывает довольно людно
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала возле отеля Геллерт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте! Родом я из России, в 2013 году «ветер перемен» привел меня в Венгрию. Я дипломированный биохимик и нутрициолог, с 2010 года занимаюсь вопросами сохранения молодости. Переехав в Венгрию, начала активно изучать влияние термальной воды на организм человека. Провожу 2-х недельные тренинги на термальных курортах Венгрии и рассказываю туристам как сохранять здоровье и молодость, благодаря термальной воде. Мне 50 лет, и я знаю, как сохранить молодость!
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46 отзывов оставили туристы

20 декабря 2019
Елена разработала очень необычную индивидуальную экскурсию. Узнали много интересного и полезного. Советуем всем посетить эту экскурсию. К сожалению, приехали в Будапешт ненадолго. Но эта экскурсия даже при короткой программе в Будапеште обязательна!!!
2 декабря 2019
Познавательная экскурсия. Получили представление о термальных источниках Будапешта и проверили на практике. Очень понравилось.
26 ноября 2019
Спасибо Елене за увлекательную и интересную экскурсию. Много узнали, хорошо и правильно посетили купальни. Просто отлично !
23 октября 2019
Вычитала данную экскурсию на сайте задолго до поездки и мечтала попасть на неё,. Мы с дочерью в полном восторге! Доброжелательное отношение, структурированная информация, эмоциональная подача, здоровые советы очень впечатлили. Ну, и конечно, большое удовольствие от лечебных вод! Полезный подарочек от Елены обязательно используем по назначению! Приезжайте в Будапешт и обязательно забронируйте данную экскурсию! Спасибо Елене огромное и здоровья на долгие годы!
14 октября 2019
Елена много знающий специалист, не лишена актерского таланта, пять часов пролетели незаметно. Рекомендую, особенно тем, кто с вниманием и заботой относится к себе.
28 августа 2019
Большое спасибо Елене за открытие термального водного мира Будапешта! Очень много интересной информации. После экскурсии были окрыленными и позитивно заряженными. Время пролетело незаметно и с пользой!
11 августа 2019
Ходили на экскурсию всей семьёй и получили огромное удовольствие. Открыли для себя целый неизвестный нам до этого мир термальных источников и связанных с этим процедур. Гид Елена настоящий профессионал своего дела и настолько увлеченно об этом рассказывает, что оставаться равнодушным слушателем просто невозможно. Однозначно рекомендуем эту экскурсию, особенно для тех кто первый раз в Будапеште и незнаком с особенностями термальных процедур.
Михаил
11 августа 2019
Ехали в Будапешт всего на два дня. Долго выбирали варианты, как провести время. На второй день выбирали экскурсию от Елены о секретах термальных источников. Это просто супер! Это не просто экскурсия с кучей новых знаний и впечатлений, а ещё обалденный релакс в одной из старейших купален Будапешта. Много узнали! Многое изведали! Отлично отдохнули в термальных водах Буды! Елене огромное спасибо за все эти впечатления и знания!
2 августа 2019
С неожиданной стороны раскрыты свойства термальных вод, перебор с примерами исцеления в водах. Основная часть экскурсии проходит в душном фойе одной из купален, много времени в воде другой купальни, остальные показаны только с внешней стороны. Экскурсия исключительно для женщин. Понравилась эрудиция и увлеченность экскурсовода, доступная подача материала.
1 июля 2019
Елена, спасибо Вам огромное за экскурсию! Вы просто открыли нам новый мир! На экскурсии были с мужем, который сначала настроет был немного скептически: что мы в этой бане и сами не знаем, зачем тебе гид? Но Елена сначала объяснила, как работает Термальная Вода (именно так, с большой буквы), в чем особенность Воды в Венгрии, кому какой источник подходит. А затем приобщила к настоящему ритуалу принятия термальной воды (с баней ничего общего), да еще и место выбрала так, что в потрясающих волшебных турецких банях мы были практически одни! Полный восторг и мой и мужа, решили, что будем приезжать еще и наподольше.
Ещё 36 отзывов

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