46 отзывов оставили туристы

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Секреты термальных вод Будапешта

Открыть рецепт красоты и здоровья в старинной купальне Вели Бей
Не секрет, что столица Венгрии скрывает в своих недрах настоящее термальное море! На экскурсии вам предстоит посетить уютную купальню Вели Бей, где не бывает толпы туристов, открыть тайны местной термальной воды и почувствовать ее чудотворную силу.

Я помогу вам сориентироваться в огромном многообразии купален Будапешта, расскажу интересные факты о термальных водах Венгрии и посвящу в тонкости омолаживающих водных процедур.
5
72 отзыва
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта
Секреты термальных вод Будапешта

Описание экскурсии

Особенности купален Будапешта

В Будапеште, который по праву считается Меккой термальных купален, находится около 130 источников с лечебной водой! Много веков назад еще кельты и римляне основали здесь термальные купальни, а затем, во времена турецкого господства, культура купания сформировалась окончательно. Я расскажу вам о самых известных, полезных, красивых купальнях Будапешта: куда идти за потрясающим интерьером и видами, а куда — за самой целебной водой, какая купальня самая старинная, а какая — самая популярная у местных жителей. Также поговорим о специфике термальных курортов Венгрии и их богатой истории.

Узнать всё о термальной воде

Мы посетим лаконичную купальню Вели Бей, где вы узнаете о влиянии термальной воды на организм, восстановление его ресурсов и сохранение молодости. Я расскажу вам все тонкости водных процедур: в какой последовательности необходимо погружаться в термальные бассейны, когда и зачем нужно посетить парную, какие процессы запускаются в организме в термальных купальнях и многое другое! С моей помощью вы освоите лимфодренажный самомассаж, который способствует изяществу рук и легкости ног. Нежась в термальных бассейнах, вы расслабитесь, восстановите свои силы, наполнитесь живительной силой Воды и Земли.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается вход в купальню: €19 с чел.
  • Вход в термальные купальни невозможен для детей до 14 лет
  • Советую начать экскурсию в 15 – 17 часов, т. к. до обеда в купальне бывает довольно людно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед отелем Геллерт Gellért
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 289 туристов
Здравствуйте! Родом я из России, в 2013 году «ветер перемен» привел меня в Венгрию. Я дипломированный биохимик и нутрициолог, с 2010 года занимаюсь вопросами сохранения молодости. Переехав в Венгрию, начала
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активно изучать влияние термальной воды на организм человека. Провожу 2-х недельные тренинги на термальных курортах Венгрии и рассказываю туристам как сохранять здоровье и молодость, благодаря термальной воде. Мне 50 лет, и я знаю, как сохранить молодость!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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Ольга
Огромная благодарность за душевную экскурсию.
Елена прекрасно владеет знаниями о тремальных источниках Венгрии.
Экскурсия наполнена знаниями, полезна для здоровья и весьма исцеляющая.
В начале интересная прогулка.
А после уже таинство спа.
Сам термальный комплекс уютный,
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камерный, красивая территория, в нем полностью погружаешься в себя, не замечая ничего вокруг.
А Елена очень аккуратно ведет, мягко и бережно направляя, чтобы получить максимальную пользу и исцеление для души и тела. Огромная благодарность Елене за ее знания, желание ими поделиться, душевность и тонкое чувствование. Всем, кто заботится о своем здоровье тела и души, рекомендую эту экскурсию.

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Е
Очень понравилась экскурсия! Много узнали о термальных курортах Венгрии. Однозначно рекомендуем!
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Марина
По сути это сопровождение в терминальный источник и внутри него с подробным описанием что и как делать. Много интересного и полезного узнали от Елены, спасибо большое.
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Алдынай
Прежде всего как человек она нам понравилась, очень приятно с ней общаться. Спасибо! Если бы не эта экскурсия, ничего бы не знали о термальных водах Будапешта)
Прежде всего как человек она нам понравилась, очень приятно с ней общаться. Спасибо! Если бы не
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С
Были на экскурсии в октябре 2021, вдвоём с мужем. Остались очень довольны. Узнали много новой и полезной информации о термальной воде, о ее пользе для организма и правилах приема термальных
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ванн. Елена с удовольствием поделилась знаниями и о многих других вещах для сохранения молодости и здоровья. Помимо теоретических знаний все попробовали на практике, в уютной купальне. С удовольствием провели время наслаждаясь приемом целебных ванн, расслабляясь, оздоравливаясь и при этом слушая полезные инструкции и советы Елены. Прекрасная экскурсия для того, чтобы отдохнуть душой и телом и при этом получить новые знания о термальных купаниях и об оздоровлении организма. Елене спасибо от Юлии и Сергея!

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T
Елена, спасибо Вам огромное за экскурсию! Вы просто открыли нам новый мир! На экскурсии были с мужем, который сначала настроет был немного скептически: что мы в этой бане и сами
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не знаем, зачем тебе гид? Но Елена сначала объяснила, как работает Термальная Вода (именно так, с большой буквы), в чем особенность Воды в Венгрии, кому какой источник подходит. А затем приобщила к настоящему ритуалу принятия термальной воды (с баней ничего общего), да еще и место выбрала так, что в потрясающих волшебных турецких банях мы были практически одни! Полный восторг и мой и мужа, решили, что будем приезжать еще и наподольше.

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