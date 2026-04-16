46 отзывов оставили туристы

Не секрет, что столица Венгрии скрывает в своих недрах настоящее термальное море! На экскурсии вам предстоит посетить уютную купальню Вели Бей, где не бывает толпы туристов, открыть тайны местной термальной воды и почувствовать ее чудотворную силу. Я помогу вам сориентироваться в огромном многообразии купален Будапешта, расскажу интересные факты о термальных водах Венгрии и посвящу в тонкости омолаживающих водных процедур.

Описание экскурсии

Особенности купален Будапешта

В Будапеште, который по праву считается Меккой термальных купален, находится около 130 источников с лечебной водой! Много веков назад еще кельты и римляне основали здесь термальные купальни, а затем, во времена турецкого господства, культура купания сформировалась окончательно. Я расскажу вам о самых известных, полезных, красивых купальнях Будапешта: куда идти за потрясающим интерьером и видами, а куда — за самой целебной водой, какая купальня самая старинная, а какая — самая популярная у местных жителей. Также поговорим о специфике термальных курортов Венгрии и их богатой истории.

Узнать всё о термальной воде

Мы посетим лаконичную купальню Вели Бей, где вы узнаете о влиянии термальной воды на организм, восстановление его ресурсов и сохранение молодости. Я расскажу вам все тонкости водных процедур: в какой последовательности необходимо погружаться в термальные бассейны, когда и зачем нужно посетить парную, какие процессы запускаются в организме в термальных купальнях и многое другое! С моей помощью вы освоите лимфодренажный самомассаж, который способствует изяществу рук и легкости ног. Нежась в термальных бассейнах, вы расслабитесь, восстановите свои силы, наполнитесь живительной силой Воды и Земли.

Организационные детали