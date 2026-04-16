46 отзывов оставили туристы

Я помогу вам сориентироваться в огромном многообразии купален Будапешта, расскажу интересные факты о термальных водах Венгрии и посвящу в тонкости омолаживающих водных процедур.
Описание экскурсии
Особенности купален Будапешта
В Будапеште, который по праву считается Меккой термальных купален, находится около 130 источников с лечебной водой! Много веков назад еще кельты и римляне основали здесь термальные купальни, а затем, во времена турецкого господства, культура купания сформировалась окончательно. Я расскажу вам о самых известных, полезных, красивых купальнях Будапешта: куда идти за потрясающим интерьером и видами, а куда — за самой целебной водой, какая купальня самая старинная, а какая — самая популярная у местных жителей. Также поговорим о специфике термальных курортов Венгрии и их богатой истории.
Узнать всё о термальной воде
Мы посетим лаконичную купальню Вели Бей, где вы узнаете о влиянии термальной воды на организм, восстановление его ресурсов и сохранение молодости. Я расскажу вам все тонкости водных процедур: в какой последовательности необходимо погружаться в термальные бассейны, когда и зачем нужно посетить парную, какие процессы запускаются в организме в термальных купальнях и многое другое! С моей помощью вы освоите лимфодренажный самомассаж, который способствует изяществу рук и легкости ног. Нежась в термальных бассейнах, вы расслабитесь, восстановите свои силы, наполнитесь живительной силой Воды и Земли.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается вход в купальню: €19 с чел.
- Вход в термальные купальни невозможен для детей до 14 лет
- Советую начать экскурсию в 15 – 17 часов, т. к. до обеда в купальне бывает довольно людно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Елена прекрасно владеет знаниями о тремальных источниках Венгрии.
Экскурсия наполнена знаниями, полезна для здоровья и весьма исцеляющая.
В начале интересная прогулка.
А после уже таинство спа.
Сам термальный комплекс уютный,