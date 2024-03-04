Развлечения в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Будапеште на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Пешая
38 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
30 за человека
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест в зоопарке Будапешта для всей семьи
Превратите обычное посещение зоопарка в захватывающий квест! С «Книгой Джунглей» и посланиями аборигенов вы узнаете много нового о животных и разгадаете тайны
Начало: На площади Героев
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
92 за всё до 6 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    4 марта 2024
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Будапештом. Прогулялись по ключевым достопримечательностям, расположенным в Пеште. Обычно я «засыпаю» на датах
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    и исторических выжимках, но эта экскурсия очень понравилась, скучно совсем не было:) Было время для фоток и для вопросов. Получила множество рекомендаций о том, куда сходить, что посмотреть и как добраться. Ирина, спасибо за прекрасную экскурсию!

  • М
    Мария
    17 февраля 2024
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Очень понравился рассказ Ирины - узнали много интересных фактов о современной Венгрии и её истории, полюбовались красотами и сделали заметки по местам, которые точно стоит посетить. Спасибо, мы довольны)
    Очень понравился рассказ Ирины - узнали много интересных фактов о современной Венгрии и её истории, полюбовались
  • О
    Ольга
    7 октября 2023
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Большое спасибо Ирине, за прекрасно проведенную экскурсию.
  • В
    Валерия
    27 октября 2022
    Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
    Экскурсия -квест очень понравилась и нам, и детям (8 и 12 дет), все получили огромное удовольствие! Ирина подготовила интересные вопросы и задания. Спасибо огромное!
  • Ю
    Юрий
    21 сентября 2022
    Колесо обозрения - ежедневный тур утром
    Ирина замечательный экскурсавод,понравилось все. есть ответ на любой вопрос.
  • L
    Lena
    25 июня 2022
    Колесо обозрения - ежедневный тур утром
    Всё очень понравилось, очень интересна
  • А
    Абашкина
    9 марта 2022
    Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
    Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
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    в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Развлечения»

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  3. Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
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  5. Базилика святого Иштвана
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Площадь Героев
  8. Проспект Андраши
  9. Гора Геллерт
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 330. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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