2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
€30 за человека
2 часа
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест в зоопарке Будапешта для всей семьи
Превратите обычное посещение зоопарка в захватывающий квест! С «Книгой Джунглей» и посланиями аборигенов вы узнаете много нового о животных и разгадаете тайны
Начало: На площади Героев
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
€92 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина4 марта 2024Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Будапештом. Прогулялись по ключевым достопримечательностям, расположенным в Пеште. Обычно я «засыпаю» на датах
- ММария17 февраля 2024Очень понравился рассказ Ирины - узнали много интересных фактов о современной Венгрии и её истории, полюбовались красотами и сделали заметки по местам, которые точно стоит посетить. Спасибо, мы довольны)
- ООльга7 октября 2023Большое спасибо Ирине, за прекрасно проведенную экскурсию.
- ВВалерия27 октября 2022Экскурсия -квест очень понравилась и нам, и детям (8 и 12 дет), все получили огромное удовольствие! Ирина подготовила интересные вопросы и задания. Спасибо огромное!
- ЮЮрий21 сентября 2022Колесо обозрения - ежедневный тур утромИрина замечательный экскурсавод,понравилось все. есть ответ на любой вопрос.
- LLena25 июня 2022Колесо обозрения - ежедневный тур утромВсё очень понравилось, очень интересна
- ААбашкина9 марта 2022Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Развлечения»
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