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и исторических выжимках, но эта экскурсия очень понравилась, скучно совсем не было:) Было время для фоток и для вопросов. Получила множество рекомендаций о том, куда сходить, что посмотреть и как добраться. Ирина, спасибо за прекрасную экскурсию!