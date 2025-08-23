Погружение в атмосферу искусства Откройте для себя красоту полностью отреставрированного Оперного театра Будапешта в сопровождении живого гида. Вас ждёт 60-минутная экскурсия по залам и лестницам легендарного здания, пропитанного духом венгерской культуры и музыки. Узнайте удивительные факты о театре, возведённом в 1884 году по проекту Миклоша Ибла. Полное обновление, завершённое в 2022 году, вернуло зданию его изначальное великолепие, сохранив исторические детали и чарующее звучание прошлого. Гармония красоты и вдохновения Полюбуйтесь богатым интерьером — великолепными фресками зрительного зала и изысканными деталями парадной лестницы. Посещение Оперного театра — это возможность прикоснуться к искусству и истории, которые делают Будапешт по-настоящему впечатляющим. Важная информация:

Оперный театр может отменить экскурсии во время репетиций. В этом случае предлагается альтернативная дата. Обратите внимание: в некоторых случаях освещение в зрительном зале будет приглушено.