Погрузитесь в атмосферу величия и искусства в знаменитом Оперном театре Будапешта.
Узнайте историю здания, построенного в 1884 году, и насладитесь его великолепной архитектурой и фресками.
Описание билета
Погружение в атмосферу искусства Откройте для себя красоту полностью отреставрированного Оперного театра Будапешта в сопровождении живого гида. Вас ждёт 60-минутная экскурсия по залам и лестницам легендарного здания, пропитанного духом венгерской культуры и музыки. Узнайте удивительные факты о театре, возведённом в 1884 году по проекту Миклоша Ибла. Полное обновление, завершённое в 2022 году, вернуло зданию его изначальное великолепие, сохранив исторические детали и чарующее звучание прошлого. Гармония красоты и вдохновения Полюбуйтесь богатым интерьером — великолепными фресками зрительного зала и изысканными деталями парадной лестницы. Посещение Оперного театра — это возможность прикоснуться к искусству и истории, которые делают Будапешт по-настоящему впечатляющим. Важная информация:
Оперный театр может отменить экскурсии во время репетиций. В этом случае предлагается альтернативная дата. Обратите внимание: в некоторых случаях освещение в зрительном зале будет приглушено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Оперный театр
- Услуги гида на английском языке
- 60-минутная экскурсия
- Небольшой концерт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будапешт, Венгерский государственный оперный театр, Андрассы ут 22, 1061 Венгрия
Завершение: Budapest, Magyar Állami Operaház, Andrássy út 22, 1061 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Оперный театр может отменить экскурсии во время репетиций. В этом случае предлагается альтернативная дата. Обратите внимание: в некоторых случаях освещение в зрительном зале будет приглушено
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
23 авг 2025
Отличная экскурсия по Оперному театру — много интересной информации, а в конце небольшой, но впечатляющий «дегустационный» номер оперы
м
марк
20 июл 2025
Очень понравилось! Здание просто потрясающее — архитектура и история впечатляют. В следующий раз обязательно вернёмся на представление.
Я
Ясмина
5 янв 2025
Понравилось, что группа была небольшая, а короткое оперное выступление оказалось на удивление прекрасным.
П
Полина
4 июл 2024
Экскурсия позволила увидеть разные части великолепного Оперного театра и завершилась красивым выступлением двух оперных певцов.
