Внимание! Для въезда в Австрию необходимо иметь один из трёх следующих документов: справка о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев либо отрицательный результат теста методом ПЦР или на антигены, представленный на английском или немецком языке или сертификат о вакцинации, препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА): BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайского производителя Sinopharm. После получения прививки должно пройти не менее 14 дней.

Вена долгое время являлась столицей Габсбургской монархии - монархии, сыгравшей одну из главных ролей в судьбе Венгрии. Посещение Вены при визите в Венгрию - вполне разумный и при наличии свободного времени просто необходимый шаг.

Вена – город пышных дворцов (например, зимняя и летняя резиденция Габсбургов), музеев (в центре города два огромных музея-близнеца расположились по бокам от статуи Марии Терезии, а неподалеку находится Бельведер, где висит, к примеру, известный «Поцелуй» Климта) и музыки (здесь творили Моцарт и Бетховен, здесь расположен один из самых известных в мире оперных театров). Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводится мероприятие Life Ball, направленный на борьбу со СПИДом и известный весьма экстравагантными костюмами.

В Вене вы проедете по Рингу, известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполнилось 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Вы посетите дворцово-парковый комплекс Бельведер и императорскую резиденцию Хофбург. Для вас также будет проведена экскурсия по историческому центру города.

После экскурсии у вас будет 2,5-3 часа свободного времени - вы можете самостоятельно посетить Бельведер или вернуться на Ринг, где найдете массу кофеен, которыми так славится столица Австрии. Известное кафе "Захер" находится "внутри" Ринга, в центральном Первом районе.

В Вене огромное количество парков, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом!