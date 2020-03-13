Экскурсия в Вену из Будапешта

Автобусная и пешеходная

4.6
85 отзывов
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Планируемое время прибытия в Вену (пл.

Марии Терезии): в 12.00.

По дороге предусмотрена санитарная остановка на 15-30 мин в зависимости от размера группы.

Обзорная экскурсия по Вене включает в себя объезд по Рингу, внешний осмотр Бельведера и пешеходную экскурсию по центру.

Продолжительность – примерно 2,5 часа.

Свободное время – примерно 3 часа.

Обратный выезд в Будапешт – примерно в 17:30, планируемое прибытие – в 21:30.
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта
Экскурсия в Вену из Будапешта

Что вас ожидает 🤩

  • Хофбург
  • Венская Опера
  • Бельведер
  • Бульварное Кольцо Ринг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Для въезда в Австрию необходимо иметь один из трёх следующих документов: справка о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев либо отрицательный результат теста методом ПЦР или на антигены, представленный на английском или немецком языке или сертификат о вакцинации, препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА): BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайского производителя Sinopharm. После получения прививки должно пройти не менее 14 дней.

Вена долгое время являлась столицей Габсбургской монархии - монархии, сыгравшей одну из главных ролей в судьбе Венгрии. Посещение Вены при визите в Венгрию - вполне разумный и при наличии свободного времени просто необходимый шаг.

Вена – город пышных дворцов (например, зимняя и летняя резиденция Габсбургов), музеев (в центре города два огромных музея-близнеца расположились по бокам от статуи Марии Терезии, а неподалеку находится Бельведер, где висит, к примеру, известный «Поцелуй» Климта) и музыки (здесь творили Моцарт и Бетховен, здесь расположен один из самых известных в мире оперных театров). Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводится мероприятие Life Ball, направленный на борьбу со СПИДом и известный весьма экстравагантными костюмами.

В Вене вы проедете по Рингу, известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполнилось 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Вы посетите дворцово-парковый комплекс Бельведер и императорскую резиденцию Хофбург. Для вас также будет проведена экскурсия по историческому центру города.

После экскурсии у вас будет 2,5-3 часа свободного времени - вы можете самостоятельно посетить Бельведер или вернуться на Ринг, где найдете массу кофеен, которыми так славится столица Австрии. Известное кафе "Захер" находится "внутри" Ринга, в центральном Первом районе.

В Вене огромное количество парков, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Радионаушники
Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает организованный вход в платные объекты посещения. Питание и какие-либо входные или проездные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Воскресенье в 07:30

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 85 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
17
3
6
2
2
1
T
13 мар 2020
Экскурсия замечательная. Исторический фильм на обратном пути был очень кстати. Не помешал бы совет туристам запастись бутербродами, т. к. экскурсия началась в 8.30, а возможность пообедать предоставили только в половине четвертого.
O
22 фев 2020
Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод Эрика Надь, хорошая организация экскурсии. Огромное спасибо Эрике! С удовольствием поеду с этим гидом в путешествие, когда снова приеду в Будапешт.
С уважением Ольга Урина
а
14 фев 2020
Много полезной информации. Интересный рассказ экскурсовода.
А
10 фев 2020
Экскурсия в Вену (29 января) очень понравилась. Большое спасибо замечательному гиду Эрике.
З
30 янв 2020
программа очень хорошо спланированная и за один успели посмотреть основные достопримечательности Вены, не было усталости так как есть возможность отдохнуть на обратном пути в Будапешт.
Единственный дискомфорт - сложноватый акцент гида. Также во время фотосъемки мы отстали от группы, нашли у прохожих телефон, но так и не дозвонились до гида по выданному заранее номеру, по выданной карте нашли следующее местоположение группы, и как оказалось - нас никто и не искал и даже не заметил отсутствие! Фотосессия наша заняла не более 7 минут, плюс поиски группы 25 мин, и за это время группу не пересчитали, не убедились что все туристы в сборе! Хорошая организация и продуманная программа, минус за отношение к клиентам.
A
25 янв 2020
Экскурсия для одного дня информативна и охватывает основные достопромичетальности города, мы ездили с семьей, могу сказать что для взрослых людей и для маленьких детей экскурсия была достаточно не сложной
нам понравилась гид Елена, информация была содержательная, интересная, информативная, и о Венгрии и об Австрии, как исторические факты так и современные. В свободные часы мы успели не многое, пообедали, вернулись в Собор Св Стефана - поднялись на крышу, вид на город очень красивый, также недалеко мы посмотрели часы Анкер.
Экскурсия для одного дня информативна и охватывает основные достопромичетальности города, мы ездили с семьей, могу сказатьЭкскурсия для одного дня информативна и охватывает основные достопромичетальности города, мы ездили с семьей, могу сказатьЭкскурсия для одного дня информативна и охватывает основные достопромичетальности города, мы ездили с семьей, могу сказатьЭкскурсия для одного дня информативна и охватывает основные достопромичетальности города, мы ездили с семьей, могу сказатьЭкскурсия для одного дня информативна и охватывает основные достопромичетальности города, мы ездили с семьей, могу сказать
Е
24 янв 2020
все хорошо! спасибо
Е
22 янв 2020
грамотный гид, организация на высоком уровне, все четко по времени, комфортабельный автобус, неутомительно.
Т
4 янв 2020
Интересная экскурсия, за исключением 2 часов свободного времени. Тем, кто первый раз в Вене и тем, кому сложно сориентироваться по карте размером 19 см * 15 см, было бы интересней продолжить (после обеда) экскурсию по Вене с экскурсоводом. Было бы идеально предложить 2 варианта на выбор: кто желает, идет далее самостоятельно, кто желает, идет далее с экскурсоводом.
V
23 дек 2019
Автобус тесный, ноги давят передние сиденья, и по ширине - соседние пассажиры давят.
забит под завязку, на обратном пути телевизор орет, не даёт отдохнуть.

Экскурсовод рассказала хорошо, но отношение "с претензией"
Но самый негатив - автобус.
Е
10 дек 2019
Очень хороший вариант для тех, кто хочет посмотреть Вену и составить небольшое впечатление о ней. У нас встреча была у отеля Риц в Будапеште. Автобус приехал вовремя. Ехать около 3-х часов. Делают санитарную остановку на заправке перед границей. На границе документы не проверяли, но гид сказала, что бывает и останавливают, поэтому обязательно нужно брать загран с собой. Экскурсия по Вене автобусная и пешеходная, показывают все главные достопримечательности, рассказывают про Австрию. В принципе вполне достаточно. Потом дают свободное время около 2,5 часов. Мы успели только покушать (цены ощутимо дороже, чем в Будапеште) и немного прогуляться по центру, посмотреть рождественские базары. Еще не повезло с погодой, пошел мелкий дождь, поэтому уже смотреть что-то не было особого желания.
Экскурсия в целом понравилась, но не ВАУ, ожидала от Вены чего-то большого. Организация - хорошая, везде забирали вовремя, претензий нет. Гид по дороге рассказывала про Австро-Венгрию, в Вене подсказывала куда сходить и что можно купить. Единственное вначале тяжело было ее слушать, чувствовался акцент, но потом привыкаешь.
К
22 ноя 2019
Очень хорошая однодневная экскурсия. Если не хочется самим разбираться как доехать до Вены и что быстро посмотреть -эта поездка самое то! Автобус забрал вовремя, дорога переносится легко. Есть санитарная остановка. Конечно времени мало, можно лишь быстро пробежаться по центру и составить первое впечатление от города, но другого и не ждали от 1 дня. Спасибо гиду за интересный день, за подсказки где что можно посмотреть в свободное время, за совет где поесть и попить кофе, в рамках ограниченного времени советы были очень кстати.
Очень хорошая однодневная экскурсия. Если не хочется самим разбираться как доехать до Вены и что быстроОчень хорошая однодневная экскурсия. Если не хочется самим разбираться как доехать до Вены и что быстро
I
21 ноя 2019
Ездили с Будапешта в Вену очень хорошая экскурсия. Гид профессионал своего дела, делала много дельных советов что и где лучше покупать, хорошо знает историю.
Е
12 ноя 2019
Экскурсия Организована венгерской стороной "1000 дорог". экскурсия очень понравилась. Все было четко по расписанию. Экскурсовод Елена отработала экскурсию на отлично. Спасибо. Вена красавица! Советую ехать!
A
4 ноя 2019
Очень хорошая экскурсия.
Много исторической, общеразвивающей и интересной
информации во время экскурсии. Спасибо гиду Вера.
Ещё 70 отзывов

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