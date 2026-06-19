61 отзыв оставили туристы

Путь из Будапешта в Вену наполнят рассказы о хрониках Венгрии и Австрии: о непростых многовековых отношениях двух государств и о значимых событиях, которые разделяли и связывали две страны. По прибытии в Вену вас ждет экскурсия по городу — начав на музейной площади Марии Терезии, на автобусе и пешком мы охватим ключевые точки:
Улицу Рингштрассе — бульварное кольцо, проложенное на месте крепостных стен. С этого места путешественники традиционно начинают знакомство с Веной. Проезжая по Рингу, вы увидите здания-символы столицы: белоснежный Парламент, изящную Ратушу, Венскую оперу и великолепный университет.
Бельведер — дворцово-парковый комплекс, который называют венским Версалем. Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами.
Хофбург — дворцовый ансамбль, бывшую зимнюю резиденцию Габсбургов. У старинных стен Хофбурга поговорим об этой династии, правившей на протяжении 600 лет, и о создании комплекса.
В пешеходной части экскурсии вы также погуляете по красивейшим центральным улицам Грабен и Кернтнерштрассе: увидите величественный собор святого Стефана с разноцветной черепичной крышей, помпезную Чумную колонну и отель «Захер», где создали одноименный торт. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в одной из легендарных венских кофеен, заглянуть в магазины или просто погулять самостоятельно.
Организационные детали
Расписание экскурсии
отправление из Будапешта в 08:30 (по дороге будет остановка на 30 минут)
прибытие в Вену примерно в 12:00
2-2,5 часовая экскурсии на автобусе и пешком
свободное время до 17:00
прибытие в Будапешт примерно 20:00 — 20:30
Важно знать до бронирования
Питание не включено в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поедем на микроавтобусе
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 50). Подробности уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла
Экскурсия в Вену с Эрикой нам очень понравилась. За один день увидели множество красивых и интересных мест, узнали много нового об истории и жизни города. Эрика всегда была рядом, постоянно читать дальшеуменьшить
рассказывала интересные факты и охотно отвечала на все вопросы. Даже когда возникла проблема с машиной, она очень переживала за нас, но все решилось и мы потом благополучно вернулись в Будапешт. Спасибо за прекрасную экскурсию и заботу!
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Ирина
22 сентября 2025 г прошла наша экскурсия по Вене. Это было как в сказке) маршрут замечательный, Эрика (супер экскурсовод) показала по максимуму массу красивых мест, прошли пешком по центру старого читать дальшеуменьшить
города, увидели всю красоту, узнали очень много полезной информации, а именно где вкусно и недорого покушать, где приобрести вкусности не по космическим ценам. Респект всем организаторам и особенно Эрике! В заключении экскурсии даже изыскала возможность познакомить нас с искусством Гауди, восторг!
+2
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Е
Елена
Нашей группе очень понравились экскурсии организованные Ириной. Всё чётко, время встречи, комфортабельные автобусы с профессиональными водителями. Отдельно хочу отметить нашего гида Эрику - чуткий, эрудированный человек, очень доходно и понятно читать дальшеуменьшить
рассказывала и показывала все значимые объекты, плюс какие-то здания, факты, о которых могут знать только местные жители. Было очень приятно услышать от неё, что мы можем ей позвонить в любое время, если вдруг возникнет какая-то проблема. Обратный трансфер в аэропорт - всё чётко, вовремя. Рекомендую, лучших в Будапеште вы не найдёте.
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Л
Людмила
Отличная экскурсия в Вену в маленькой группе с потрясающим гидом Эрикой! Понравилось абсолютно все и даже дождь не смог испортить впечатление от красавицы-Вены. Вернемся обязательно!
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Елена
Поездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. Гид забрала нас прямо из отеля, что тоже было очень удобно. Трехчасовая дорога пролетела не читать дальшеуменьшить
заметно, благодаря безопасному вождению водителя и комфортабельному Мерседесу на 6 посадочных мест, были технические остановки (для туристов с детьми - это, наверное, важно). Эрика-наш гид-экскурсовод - большой профессионал, отлично разговаривает на нескольких языках, замечательно выстраивает маршрут и подачу материала. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все достопримечательности, которые хотелось увидеть в этот день. Всё было очень информативно и интересно. Было свободное время около двух часов, самостоятельно пообедали (комплексный обед со шницелем и штруделем 20 евро) и посетили сокровищницу Габсбургов (билет 18 евро). Для русскоговорящих туристов: бронировали и оплачивали экскурсию из России, оплачивали в рублях, организатор все время была на связи, можно с детьми, т. к. темп экскурсии умеренный, будет и интересно и можно подвигаться. Вообще мы очень довольны нашей поездкой. Спасибо организаторам данной экскурсии!
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Антон
Очень понравилась экскурсия. Спасибо гиду Эрике Надь. Прекрасно владеет русским, богатые речевые обороты. Чувствуется, что она человек знающий историю своей страны и Австрии тоже. Любящий ее. Может бесконечно и интересно рассказывать. Экскурсия интересная, не утомительная. В меру активная. Есть возможность сделать фото, купить сувениры, прогуляться. Всем рекомендую
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