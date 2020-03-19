61 отзыв оставили туристы

Главные достопримечательности и «биография» Вены
Путь из Будапешта в Вену наполнят рассказы о хрониках Венгрии и Австрии: о непростых многовековых отношениях двух государств и о значимых событиях, которые разделяли и связывали две страны. По прибытии в Вену вас ждет экскурсия по городу — начав на музейной площади Марии Терезии, на автобусе и пешком мы охватим ключевые точки:
В пешеходной части экскурсии вы также погуляете по красивейшим центральным улицам Грабен и Кернтнерштрассе: увидите величественный собор святого Стефана с разноцветной черепичной крышей, помпезную Чумную колонну и отель «Захер», где создали одноименный торт. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в одной из легендарных венских кофеен, заглянуть в магазины или просто погулять самостоятельно.
Расписание экскурсии
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