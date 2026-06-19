61 отзыв оставили туристы

Три часа по комфортной дороге перенесут вас из Будапешта в Вену.С первых минут в городе парков и дворцов вы погрузитесь в его прошлое и будете любоваться богатым наследием. Проедете по

бульварному кольцу Рингштрассе, «собравшему» Парламент, Ратушу, оперу и университет. Восхититесь фасадами и парками Бельведера и Хофбурга, погуляете по главным улицам и сможете заглянуть на чашечку знаменитого кофе. Все главные места Вены и рассказы об их истории и архитектуре помогут вам узнать и прочувствовать блеск имперской столицы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности и «биография» Вены

Путь из Будапешта в Вену наполнят рассказы о хрониках Венгрии и Австрии: о непростых многовековых отношениях двух государств и о значимых событиях, которые разделяли и связывали две страны. По прибытии в Вену вас ждет экскурсия по городу — начав на музейной площади Марии Терезии, на автобусе и пешком мы охватим ключевые точки:

Улицу Рингштрассе — бульварное кольцо, проложенное на месте крепостных стен. С этого места путешественники традиционно начинают знакомство с Веной. Проезжая по Рингу, вы увидите здания-символы столицы: белоснежный Парламент, изящную Ратушу, Венскую оперу и великолепный университет.

— бульварное кольцо, проложенное на месте крепостных стен. С этого места путешественники традиционно начинают знакомство с Веной. Проезжая по Рингу, вы увидите здания-символы столицы: белоснежный Парламент, изящную Ратушу, Венскую оперу и великолепный университет. Бельведер — дворцово-парковый комплекс, который называют венским Версалем. Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами.

— дворцово-парковый комплекс, который называют венским Версалем. Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами. Хофбург — дворцовый ансамбль, бывшую зимнюю резиденцию Габсбургов. У старинных стен Хофбурга поговорим об этой династии, правившей на протяжении 600 лет, и о создании комплекса.

В пешеходной части экскурсии вы также погуляете по красивейшим центральным улицам Грабен и Кернтнерштрассе: увидите величественный собор святого Стефана с разноцветной черепичной крышей, помпезную Чумную колонну и отель «Захер», где создали одноименный торт. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в одной из легендарных венских кофеен, заглянуть в магазины или просто погулять самостоятельно.

Организационные детали

Расписание экскурсии

отправление из Будапешта в 08:30 (по дороге будет остановка на 30 минут)

прибытие в Вену примерно в 12:00

2-2,5 часовая экскурсии на автобусе и пешком

свободное время до 17:00

прибытие в Будапешт примерно 20:00 — 20:30

Важно знать до бронирования

Питание не включено в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поедем на микроавтобусе

При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 50). Подробности уточняйте при бронировании.