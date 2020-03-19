61 отзыв оставили туристы

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Главные достопримечательности и «биография» Вены

Путь из Будапешта в Вену наполнят рассказы о хрониках Венгрии и Австрии: о непростых многовековых отношениях двух государств и о значимых событиях, которые разделяли и связывали две страны. По прибытии в Вену вас ждет экскурсия по городу — начав на музейной площади Марии Терезии, на автобусе и пешком мы охватим ключевые точки:

Улицу Рингштрассе — бульварное кольцо, проложенное на месте крепостных стен. С этого места путешественники традиционно начинают знакомство с Веной. Проезжая по Рингу, вы увидите здания-символы столицы: белоснежный Парламент, изящную Ратушу, Венскую оперу и великолепный университет.

— бульварное кольцо, проложенное на месте крепостных стен. С этого места путешественники традиционно начинают знакомство с Веной. Проезжая по Рингу, вы увидите здания-символы столицы: белоснежный Парламент, изящную Ратушу, Венскую оперу и великолепный университет. Бельведер — дворцово-парковый комплекс, который называют венским Версалем. Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами.

— дворцово-парковый комплекс, который называют венским Версалем. Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами. Хофбург — дворцовый ансамбль, бывшую зимнюю резиденцию Габсбургов. У старинных стен Хофбурга поговорим об этой династии, правившей на протяжении 600 лет, и о создании комплекса.

В пешеходной части экскурсии вы также погуляете по красивейшим центральным улицам Грабен и Кернтнерштрассе: увидите величественный собор святого Стефана с разноцветной черепичной крышей, помпезную Чумную колонну и отель «Захер», где создали одноименный торт. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в одной из легендарных венских кофеен, заглянуть в магазины или просто погулять самостоятельно.