61 отзыв оставили туристы

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Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии

Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча напротив отеля Ритц-Карлтон
  • Заказать экскурсию

60 за человека

У этой экскурсии61 отзыв
4.54
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Три часа по комфортной дороге перенесут вас из Будапешта в Вену.

С первых минут в городе парков и дворцов вы погрузитесь в его прошлое и будете любоваться богатым наследием.

Проедете по бульварному кольцу Рингштрассе, «собравшему» Парламент, Ратушу, оперу и университет.

Восхититесь фасадами и парками Бельведера и Хофбурга, погуляете по главным улицам и сможете заглянуть на чашечку знаменитого кофе.

Все главные места Вены и рассказы об их истории 📖 и архитектуре помогут вам узнать и прочувствовать блеск имперской столицы.
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии

Что вас ожидает

Главные достопримечательности и «биография» Вены
Путь из Будапешта в Вену наполнят рассказы о хрониках Венгрии и Австрии: о непростых многовековых отношениях двух государств и о значимых событиях, которые разделяли и связывали две страны. По прибытии в Вену вас ждет экскурсия по городу — начав на музейной площади Марии Терезии, на автобусе и пешком мы охватим ключевые точки:

  • Улицу Рингштрассе — бульварное кольцо, проложенное на месте крепостных стен. С этого места путешественники традиционно начинают знакомство с Веной. Проезжая по Рингу, вы увидите здания-символы столицы: белоснежный Парламент, изящную Ратушу, Венскую оперу и великолепный университет.
  • Бельведер — дворцово-парковый комплекс, который называют венским Версалем. Рассматривая барочный фасад, вы узнаете о значении и владельцах Бельведера, а после немного прогуляетесь по живописному парку с цветами и скульптурами.
  • Хофбург — дворцовый ансамбль, бывшую зимнюю резиденцию Габсбургов. У старинных стен Хофбурга поговорим об этой династии, правившей на протяжении 600 лет, и о создании комплекса.

В пешеходной части экскурсии вы также погуляете по красивейшим центральным улицам Грабен и Кернтнерштрассе: увидите величественный собор святого Стефана с разноцветной черепичной крышей, помпезную Чумную колонну и отель «Захер», где создали одноименный торт. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в одной из легендарных венских кофеен, заглянуть в магазины или просто погулять самостоятельно.

Организационные детали

Расписание экскурсии

  • отправление из Будапешта в 08:30 (по дороге будет остановка на 30 минут)
  • прибытие в Вену примерно в 12:00
  • 2-2,5 часовая экскурсии на автобусе и пешком
  • свободное время до 17:00
  • прибытие в Будапешт примерно 20:00 — 20:30

Важно знать до бронирования

  • Питание не включено в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии
Будапешт — Вена: поездка в столицу Австрии

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала напротив отеля Ритц-Карлтон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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61 отзыв оставили туристы

19 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Четверку ставлю только из-за коронавируса, поскольку именно он виноват в том, что в Вене был закрыт доступ во все музеи. Благо по улицам гулять и глазеть по сторонам было можно, границу для туристов закрыли аккурат после нашего возвращения с экскурсии. Эрика - отзывчивый человек и отличный рассказчик с большим багажом знаний об истории и современности Австрии и Венгрии, огромное ей спасибо! На обратном пути с удовольствием посмотрела фильм о принцессе Сиси, добрая сказка удачно завершила великолепно прожитый день.
17 марта 2020
Экскурсия очень понравилась: экскурсовод Эрика отлично ориентируется в теме, подробно отвечает на вопросы. Не хватило личного времени - я поехала в Бельведер, на это нужно закладывать около 1, 5 часа. Но добраться на общественном транспорте - целая история. Поэтому, лучше рекомендовать до начала экскурсии - обязательно иметь мелочь для проезда.
Nataliia
12 марта 2020
Прекрасный гид, организация прошла расписанию, удобный автобус, немного не хватило свободного времени в самом городе.
9 марта 2020
Великолепно проведена экскурсия!!!
9 марта 2020
Большое спасибо Эрике за отлично проведённую экскурсию. Хочется особо отметить ее прекрасный русский язык! Спасибо!
5 марта 2020
Решалась и сомневалась долго, новые прошло на высшем уровне!Начиная с запроса на экскурсию, потом сама экскурсия!Так держатьмолодцы, еду на Балатон и хевиз, надеюсь всё так же будет на высоте!
4 марта 2020
Совместили переезд в из Будапешта в Вену с экскурсией: очень удобно, выезд из центра города, от отеля дошли до остановки автобуса пешком, также и в Вене, плюс по дороге получили много интересной информации о стране из истории и современности.
2 марта 2020
Большое спасибо экскурсоводу Елене. Хорошая организация. Чистый автобус. Интересный рассказ. Узнали много нового. Во время поездки возникла непредвиденная ситуация, Елена спокойно отреагировала и нашла грамотное решение. Читала в отзывах, что мало времени в Вене и поэтому экскурсия не понравилась. Да-мало, но заказывая экскурсию, отдавайте себе отчет, что это обзорная экскурсия и не надо ждать, что за один неполный день можно посмотреть все достопримечательности Вены. Еще раз спасибо ! И я с уверенностью порекомендую эту поездку своим друзьям.
17 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, насыщенно и неутомительно, с душой. Спасибо компании 1000 дорог и экскурсоводу Эрике
3 февраля 2020
22 января у нас была выездная экскурсия из Будапешта в Вену. Автобус пришел без опоздания, народу было немного. Экскурсовод Эрика прекрасно знает свой материал. Побродили по старой Вене, затем было немного свободного времени. Как жаль что времени было немного, стоит вернуться еще раз в Вену
Ещё 51 отзыв

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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