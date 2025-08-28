Индивидуальная экскурсия в Вену из Будапешта - это возможность провести день в австрийской столице без лишней суеты.
Организованный трансфер и сопровождение гида позволят насладиться знаковыми местами, такими как дом Хундертвассера, Рингштрассе и собор Святого Стефана.
Программа включает трёхчасовую автобусно-пешеходную экскурсию и свободное время для самостоятельных прогулок. Удобный трансфер обратно в Будапешт завершит насыщенный день
5 причин купить эту экскурсию
- 🚍 Комфортный трансфер
- 🏛 Знаковые достопримечательности
- 🕒 Свободное время для прогулок
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🍰 Возможность попробовать торт Захер
Что можно увидеть
- Дом Хундертвассера
- Рингштрассе
- Парк дворца Бельведер
- Старый город
- Собор Святого Стефана
Описание экскурсии
В 8:00 выезд из Будапешта. В пути — около 3 часов. В дороге гид кратко расскажет об истории Австро-Венгерской империи и связи двух столиц.
В Вене — трёхчасовая автобусно-пешеходная экскурсия. Вы увидите:
- дом Хундертвассера — яркое архитектурное высказывание на фоне классической австрийской столицы
- Рингштрассе — парадную улицу города с дворцами и памятниками
- парк дворца Бельведер
- Старый город с его историческими улицами и площадями
- собор Святого Стефана — главный символ Австрии
После экскурсии рекомендуем заглянуть в одну из кофеен Aida и попробовать оригинальный торт Захер.
Свободное время: около двух часов, чтобы прогуляться, пообедать или заглянуть в магазины.
В 16:00 выезд обратно. В Будапешт вернёмся примерно к 19:00.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой загранпаспорт
- Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе МАN (зависит от количества человек)
- Дополнительно и по желанию вы оплачиваете обед, средний чек — €25–35 за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 65 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tatiana
28 авг 2025
Эрика-кладезь знаний. С самого начала и до конца экскурсии мы наслаждались ее рассказами. Маршрут выбран идеально. Очень советуем. Спасибо огромное всей команде!
Входит в следующие категории Будапешта
