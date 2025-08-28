Индивидуальная экскурсия в Вену из Будапешта - это возможность провести день в австрийской столице без лишней суеты. Организованный трансфер и сопровождение гида позволят насладиться знаковыми местами, такими как дом Хундертвассера, Рингштрассе и собор Святого Стефана. Программа включает трёхчасовую автобусно-пешеходную экскурсию и свободное время для самостоятельных прогулок. Удобный трансфер обратно в Будапешт завершит насыщенный день

В 8:00 выезд из Будапешта. В пути — около 3 часов. В дороге гид кратко расскажет об истории Австро-Венгерской империи и связи двух столиц.

В Вене — трёхчасовая автобусно-пешеходная экскурсия. Вы увидите:

дом Хундертвассера — яркое архитектурное высказывание на фоне классической австрийской столицы

Рингштрассе — парадную улицу города с дворцами и памятниками

парк дворца Бельведер

Старый город с его историческими улицами и площадями

собор Святого Стефана — главный символ Австрии

После экскурсии рекомендуем заглянуть в одну из кофеен Aida и попробовать оригинальный торт Захер.

Свободное время: около двух часов, чтобы прогуляться, пообедать или заглянуть в магазины.

В 16:00 выезд обратно. В Будапешт вернёмся примерно к 19:00.

