Мои заказы

Имперская Вена - из Будапешта

Проведите день в Вене с комфортом: трансфер, гид и знаковые места столицы. Насладитесь историей и свободным временем для прогулок
Индивидуальная экскурсия в Вену из Будапешта - это возможность провести день в австрийской столице без лишней суеты.

Организованный трансфер и сопровождение гида позволят насладиться знаковыми местами, такими как дом Хундертвассера, Рингштрассе и собор Святого Стефана.

Программа включает трёхчасовую автобусно-пешеходную экскурсию и свободное время для самостоятельных прогулок. Удобный трансфер обратно в Будапешт завершит насыщенный день
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Комфортный трансфер
  • 🏛 Знаковые достопримечательности
  • 🕒 Свободное время для прогулок
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🍰 Возможность попробовать торт Захер
Имперская Вена - из Будапешта© Ангелина
Имперская Вена - из Будапешта© Ангелина
Имперская Вена - из Будапешта© Ангелина

Что можно увидеть

  • Дом Хундертвассера
  • Рингштрассе
  • Парк дворца Бельведер
  • Старый город
  • Собор Святого Стефана

Описание экскурсии

В 8:00 выезд из Будапешта. В пути — около 3 часов. В дороге гид кратко расскажет об истории Австро-Венгерской империи и связи двух столиц.

В Вене — трёхчасовая автобусно-пешеходная экскурсия. Вы увидите:

  • дом Хундертвассера — яркое архитектурное высказывание на фоне классической австрийской столицы
  • Рингштрассе — парадную улицу города с дворцами и памятниками
  • парк дворца Бельведер
  • Старый город с его историческими улицами и площадями
  • собор Святого Стефана — главный символ Австрии

После экскурсии рекомендуем заглянуть в одну из кофеен Aida и попробовать оригинальный торт Захер.

Свободное время: около двух часов, чтобы прогуляться, пообедать или заглянуть в магазины.

В 16:00 выезд обратно. В Будапешт вернёмся примерно к 19:00.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой загранпаспорт
  • Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе МАN (зависит от количества человек)
  • Дополнительно и по желанию вы оплачиваете обед, средний чек — €25–35 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 65 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут
читать дальше

всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
T
Tatiana
28 авг 2025
Эрика-кладезь знаний. С самого начала и до конца экскурсии мы наслаждались ее рассказами. Маршрут выбран идеально. Очень советуем. Спасибо огромное всей команде!

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии из Будапешта

Будапешт - первая встреча на Tesla
На машине
3.5 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Завтра в 09:30
18 ноя в 09:30
€170 за всё до 4 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
Пешая
3 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€148 за всё до 10 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 09:30
18 ноя в 00:30
€250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште