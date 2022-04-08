Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности!
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер

Что вас ожидает 🤩

  • Лиллафюред
  • Мишкольцтапольца
  • Эгер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем посетить единственную в Европе пещерную купальню в Мишкольцтапольце.

Термальная пещера расположена в живописном природном парке.

Вас ждёт купание в термальном озере, которое выходит из-под земли на поверхность в сталактитовых залах. Релакс в окружении водопадов с водными аттракционами и гидромассажными установками.

Знаменитый венгерский биосферный курорт Лиллафюред расположен в горном массиве на берегу прекрасного озера Хамори с замком-отелем "Палота". Гармонию с природой усиливает пение птиц, шум водопада и окрестные пейзажи.

Городок Эгер знаменит своей крепостью, термальными источниками, самым северным турецким минаретом и красным вином "Бычья кровь". Вас ждёт посещение Долины красавиц, обед и дегустация эгерских вин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в купальню дегустация вин и обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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