Приглашаем посетить единственную в Европе пещерную купальню в Мишкольцтапольце.

Термальная пещера расположена в живописном природном парке.

Вас ждёт купание в термальном озере, которое выходит из-под земли на поверхность в сталактитовых залах. Релакс в окружении водопадов с водными аттракционами и гидромассажными установками.

Знаменитый венгерский биосферный курорт Лиллафюред расположен в горном массиве на берегу прекрасного озера Хамори с замком-отелем "Палота". Гармонию с природой усиливает пение птиц, шум водопада и окрестные пейзажи.

Городок Эгер знаменит своей крепостью, термальными источниками, самым северным турецким минаретом и красным вином "Бычья кровь". Вас ждёт посещение Долины красавиц, обед и дегустация эгерских вин.