Насладитесь купанием в термальной воде в созданной самой природой озерной пещере.

Лечебные свойства купальни объясняются приятным здоровым климатом пещеры, а также теплыми карстовыми водами.

Термальная вода купальни не сильно концентрированная, поэтому нет возрастных ограничений на купание в бассейнах с термальной водой.

К пещерной купальне относится также открытое термальное озеро, питаемое тёплыми источниками, насыщенными различными газами. По заключению врачей, воздух пещеры оказывает оздоровительное воздействие при катаральных затруднениях дыхания, астме.

В Пещерной купальне не бывает летних и зимних сезонов. В галереях пещеры всегда – весна, независимо от уличной жары или лютого мороза.

Эгер - один из самых красивых 🤩 городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина. Прогулка 👣 по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.

Основные достопримечательности 🏛️ Эгера: Крепостной холм и мощная крепость Эгервар, Кафедральный собор - Базилика Эгера, Минарет,

Церковь Миноритов падуйского святого Антония, Улица Сечени, Лицей Эгера, Дворец архиепископа, Площадь Эстерхази, Турецкая купальня,

Дом Бутлера.

В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино 🍷 "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина.

Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.