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Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €320 за экскурсию

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Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера

Что вы увидите

  • Мишкольтапольца (Пещерная купальня)
  • город Эгер осмотр исторического центра
  • Долина красавиц - край виноделов.
Насладитесь купанием в термальной воде в созданной самой природой озерной пещере.
Лечебные свойства купальни объясняются приятным здоровым климатом пещеры, а также теплыми карстовыми водами.
Термальная вода купальни не сильно концентрированная, поэтому нет возрастных ограничений на купание в бассейнах с термальной водой.
К пещерной купальне относится также открытое термальное озеро, питаемое тёплыми источниками, насыщенными различными газами. По заключению врачей, воздух пещеры оказывает оздоровительное воздействие при катаральных затруднениях дыхания, астме.
В Пещерной купальне не бывает летних и зимних сезонов. В галереях пещеры всегда – весна, независимо от уличной жары или лютого мороза.
Эгер - один из самых красивых 🤩 городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина. Прогулка 👣 по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
Основные достопримечательности 🏛️ Эгера: Крепостной холм и мощная крепость Эгервар, Кафедральный собор - Базилика Эгера, Минарет,
Церковь Миноритов падуйского святого Антония, Улица Сечени, Лицей Эгера, Дворец архиепископа, Площадь Эстерхази, Турецкая купальня,
Дом Бутлера.
В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино 🍷 "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина.
Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
Что входит
  • услуги экскурсовода
  • транспорт с водителем
  • проезд по платным автострадам
Что не входит
  • питание
  • входные билеты в купальню
  • входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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