Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода в Будапеште наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться не только экскурсиями, но и открытыми музыкальными фестивалями. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможно посещение, но стоит учитывать более холодную погоду и необходимость тёплой одежды. Однако, даже в это время года, закрытые помещения, такие как музеи и театры, остаются доступными для посещения.

Экскурсия «Музыкальный Пешт» предлагает уникальную возможность погрузиться в музыкальную культуру Будапешта.Начав с осмотра фасада оперного театра на улице Андраши, участники увидят скульптуры композиторов и узнают о спектаклях. Прогулка продолжится до

театра оперетты, где можно сфотографироваться со скульптурой Имре Кальмана. На площади Ференца Листа посетители заглянут в консерваторию и музей-квартиру Листа. Завершится экскурсия в доме венгерской музыки, где можно поиграть на музыкальных инструментах

Описание экскурсии

Начало прогулки

Наша увлекательная прогулка начнется перед величественным зданием оперного театра на улице Андраши. Здесь мы сможем насладиться недавно отреставрированным фасадом театра и полюбоваться фигурами шестнадцати известных композиторов, расположенными на крыше. Также мы заглянем в холл театра, где нас встретят прекрасные росписи, и обсудим спектакли и экскурсии, проводимые в этом удивительном здании.

Улица Андраши и театр оперетты

Далее мы пройдем по улице Андраши к театру оперетты. Здесь у нас будет возможность сфотографироваться со скульптурой Имре Кальмана, а также заглянуть в фойе оперетты. Мы обсудим разницу между известными произведениями "Сильва" и "Королева чардаша".

Площадь Ференца Листа

После этого мы направимся к аллее славы актеров и перейдем на площадь Ференца Листа, где расположено здание консерватории. Мы зайдем в знаменитое фойе в стиле сецессион и посмотрим программу предстоящих концертов. Не забудем заглянуть к памятнику Ференца Листа, чтобы отдать дань уважения этому великому композитору.

Музей-квартира Ференца Листа

Продолжая нашу прогулку, мы дойдем до музея-квартиры Ференца Листа. Здесь мы поговорим о судьбе этого великого музыканта и узнаем, где была открыта первая консерватория.

Музей Золтана Кодая

Затем мы направимся в музей Золтана Кодая, расположенный на одноименной площади. Мы обсудим его систему обучения сольфеджио, которая известна во всем мире, и узнаем, почему этот композитор отказался сочинять музыку к советскому гимну Венгрии.

Заключение экскурсии

Наша экскурсия завершится в доме венгерской музыки — уникальном здании, спроектированном японским архитектором. Для желающих будет возможность посетить современный интерактивный музей или поиграть на музыкальной площадке, где представлены различные инструменты.

Важная информация

Музыкальная жизнь Будапешта интересна и разнообразна, и мы уверены, что эта прогулка подарит вам множество ярких впечатлений и новых знаний о венгерской культуре.