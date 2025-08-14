Мои заказы

Музыкальный Пешт

Погрузитесь в музыкальную историю Будапешта, посетив знаковые места, связанные с великими композиторами и культурными событиями
Экскурсия «Музыкальный Пешт» предлагает уникальную возможность погрузиться в музыкальную культуру Будапешта.

Начав с осмотра фасада оперного театра на улице Андраши, участники увидят скульптуры композиторов и узнают о спектаклях. Прогулка продолжится до
театра оперетты, где можно сфотографироваться со скульптурой Имре Кальмана. На площади Ференца Листа посетители заглянут в консерваторию и музей-квартиру Листа. Завершится экскурсия в доме венгерской музыки, где можно поиграть на музыкальных инструментах

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎵 Уникальная музыкальная атмосфера
  • 🏛️ Посещение исторических зданий
  • 🎭 Узнайте о венгерских композиторах
  • 📸 Возможность сделать памятные фото
  • 🎶 Интерактивные музыкальные площадки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода в Будапеште наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться не только экскурсиями, но и открытыми музыкальными фестивалями. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможно посещение, но стоит учитывать более холодную погоду и необходимость тёплой одежды. Однако, даже в это время года, закрытые помещения, такие как музеи и театры, остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Музыкальный Пешт
Музыкальный Пешт
Ближайшие даты:
19
авг22
авг26
авг9
сен12
сен16
сен19
сен
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Оперный театр
  • Театр оперетты
  • Консерватория
  • Музей-квартира Ференца Листа
  • Музей Золтана Кодая
  • Дом венгерской музыки

Описание экскурсии

Начало прогулки

Наша увлекательная прогулка начнется перед величественным зданием оперного театра на улице Андраши. Здесь мы сможем насладиться недавно отреставрированным фасадом театра и полюбоваться фигурами шестнадцати известных композиторов, расположенными на крыше. Также мы заглянем в холл театра, где нас встретят прекрасные росписи, и обсудим спектакли и экскурсии, проводимые в этом удивительном здании.

Улица Андраши и театр оперетты

Далее мы пройдем по улице Андраши к театру оперетты. Здесь у нас будет возможность сфотографироваться со скульптурой Имре Кальмана, а также заглянуть в фойе оперетты. Мы обсудим разницу между известными произведениями "Сильва" и "Королева чардаша".

Площадь Ференца Листа

После этого мы направимся к аллее славы актеров и перейдем на площадь Ференца Листа, где расположено здание консерватории. Мы зайдем в знаменитое фойе в стиле сецессион и посмотрим программу предстоящих концертов. Не забудем заглянуть к памятнику Ференца Листа, чтобы отдать дань уважения этому великому композитору.

Музей-квартира Ференца Листа

Продолжая нашу прогулку, мы дойдем до музея-квартиры Ференца Листа. Здесь мы поговорим о судьбе этого великого музыканта и узнаем, где была открыта первая консерватория.

Музей Золтана Кодая

Затем мы направимся в музей Золтана Кодая, расположенный на одноименной площади. Мы обсудим его систему обучения сольфеджио, которая известна во всем мире, и узнаем, почему этот композитор отказался сочинять музыку к советскому гимну Венгрии.

Заключение экскурсии

Наша экскурсия завершится в доме венгерской музыки — уникальном здании, спроектированном японским архитектором. Для желающих будет возможность посетить современный интерактивный музей или поиграть на музыкальной площадке, где представлены различные инструменты.

Важная информация

Музыкальная жизнь Будапешта интересна и разнообразна, и мы уверены, что эта прогулка подарит вам множество ярких впечатлений и новых знаний о венгерской культуре.

По вторникам и пятницам с 15.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Оперный театр
  • Театр оперетты
  • Академия музыки
  • Музей-квартира Ференца Листа
  • Дом музыки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Оперный театр, Budapest, Andrássy út 22, 1061
Завершение: Дом музыки, Budapest, Olof Palme stny. 3, 1146
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и пятницам с 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

