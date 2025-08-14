Начав с осмотра фасада оперного театра на улице Андраши, участники увидят скульптуры композиторов и узнают о спектаклях. Прогулка продолжится до
Что можно увидеть
- Оперный театр
- Театр оперетты
- Консерватория
- Музей-квартира Ференца Листа
- Музей Золтана Кодая
- Дом венгерской музыки
Описание экскурсии
Начало прогулки
Наша увлекательная прогулка начнется перед величественным зданием оперного театра на улице Андраши. Здесь мы сможем насладиться недавно отреставрированным фасадом театра и полюбоваться фигурами шестнадцати известных композиторов, расположенными на крыше. Также мы заглянем в холл театра, где нас встретят прекрасные росписи, и обсудим спектакли и экскурсии, проводимые в этом удивительном здании.
Улица Андраши и театр оперетты
Далее мы пройдем по улице Андраши к театру оперетты. Здесь у нас будет возможность сфотографироваться со скульптурой Имре Кальмана, а также заглянуть в фойе оперетты. Мы обсудим разницу между известными произведениями "Сильва" и "Королева чардаша".
Площадь Ференца Листа
После этого мы направимся к аллее славы актеров и перейдем на площадь Ференца Листа, где расположено здание консерватории. Мы зайдем в знаменитое фойе в стиле сецессион и посмотрим программу предстоящих концертов. Не забудем заглянуть к памятнику Ференца Листа, чтобы отдать дань уважения этому великому композитору.
Музей-квартира Ференца Листа
Продолжая нашу прогулку, мы дойдем до музея-квартиры Ференца Листа. Здесь мы поговорим о судьбе этого великого музыканта и узнаем, где была открыта первая консерватория.
Музей Золтана Кодая
Затем мы направимся в музей Золтана Кодая, расположенный на одноименной площади. Мы обсудим его систему обучения сольфеджио, которая известна во всем мире, и узнаем, почему этот композитор отказался сочинять музыку к советскому гимну Венгрии.
Заключение экскурсии
Наша экскурсия завершится в доме венгерской музыки — уникальном здании, спроектированном японским архитектором. Для желающих будет возможность посетить современный интерактивный музей или поиграть на музыкальной площадке, где представлены различные инструменты.
Важная информация
Музыкальная жизнь Будапешта интересна и разнообразна, и мы уверены, что эта прогулка подарит вам множество ярких впечатлений и новых знаний о венгерской культуре.
По вторникам и пятницам с 15.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
