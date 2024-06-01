Музыкальные – экскурсии в Будапеште

Найдено 10 экскурсий в категории «Музыкальные» в Будапеште на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«🍷 Вина Венгрии, ужин и живая музыкаТеплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
«Полюбуетесь зданием музыкальной академии, оперы и весёлой оперетты»
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Групповая
3 часа
6 отзывов
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
79 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Расслабляясь и наслаждаясь музыкой, вы перенесетесь в другой мир, окруженный красотой ночного Будапешта»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Откройте для себя Будапешт с новой стороны на нашем круизе с напитками и коктейлями в сопровождении живой музыки»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Также вас ждет выступление музыкантов, во время которого вы перенесетесь во времени и пространстве и познакомитесь поближе с венгерскими традициями»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
    читать дальше

    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Музыкальный Будапешт
    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
    читать дальше

    музыку. Но с одной оговоркой. Выбирайте тёплое время года, или надевайте на себя все тёплые вещи. Мы очень замерзли!!! И следует отладить аудио оборудование, под конец экскурсии от постоянного шума в наушниках разболелась голова.

    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    Музыкальный Будапешт
    Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
    читать дальше

    слушали музыку начиная с Листа и заканчивая Фреди Меркури. Было очень много приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Очень хорошо спланированная экскурсия и гармоничное сочетание рассказа и музыкального сопровождения. Детям однозначно в наушниках с музыкой было весело. И самое главное, очень душевно, со вкусом. Благодаря Ирине мы поняли, что не зря приехали в Будапешт и нам нужно обязательно вернуться.

    Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
  • P
    Pavel
    14 августа 2022
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
    читать дальше

    бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали 6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.

    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет
  • Т
    Татьяна
    13 декабря 2021
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
    читать дальше

    дегустации вина, люди еще заказывают ужин и при входе им вручают аперетив, а остальным, соответственно, нет. Я считаю, что в описании экскурсии было бы правильно указать данный момент, потому что нам было неловко получить отказ с фразой:"Вам не положено". Поэтому полчаса по отправления мы сидели за пустым столом… Ну и обслуживающий персонал на теплоходе не отличается особой вежливостью. В остальном шикарная прогулка по Дунаю с красивейшими вечерними видами, живой музыкой и дегустацией прекрасного венгерского вина! Прогулку очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
  2. Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
  3. Музыкальный Будапешт
  4. Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
  5. Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Музыкальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 27 до 115. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Музыкальные», 45 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам