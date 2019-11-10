Огни вечернего Будапешта

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.2
7 отзывов
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Огни вечернего Будапешта
Огни вечернего Будапешта
Огни вечернего Будапешта
Огни вечернего Будапешта
Огни вечернего Будапешта
Огни вечернего Будапешта
Огни вечернего Будапешта

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Гора Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Город засыпает, просыпается… город. Да, Будапешт ночью – это абсолютно новый опыт. Если вы уже даже обошли все главные места венгерской столицы в дневное время суток, то все равно не представляете себе эти же достопримечательности в темноте. Магическая подсветка подчеркивает великолепие замка Вайдахуняд (этот замок (смесь всех архитектурных стилей, когда-либо господствовавших на территории Венгрии) был когда-то построенн как "Исторический Павильон" для празднования венграми годовщины обретения родины в конце 19 века, но полюбился жителям столицы и в итоге был возведен в камне). Переливы огней на Площади Героев заставляют гостей столицы оценить торжественность и значимость этого места с новой силой. Проспект же Андраши будто изначально строился для вечерних променадов – подсветка будто возвращает гостей в конец 19 века, когда этот проспект и был построен.

Панорама столицы с горы Геллерт, которая потрясает и в светлое время суток, в темноте способна стать самым ярким впечатлением, которое вы привезете домой.

Калейдоскоп освещенных мостов, дворцов, театров и соборов доказывает, что Будапешт не зря считается одной из красивейших столиц Европы. Но не верьте на слово, убедитесь в этом лично!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • После окончания экскурсии
  • Желающие могут продолжить программу в знаменитых венгерских купальнях Рудаш (самостоятельно, с 22.00 до 04.00 – билет 15 евро)
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 20:00

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
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1
1
С
10 ноя 2019
Крайне неудачная экскурсия. Неудобный микроавтобус смаленькими окнами. Неинтересный рассказ гида. Постоянно отключался микрофон, практически не было слышно.
данную экскурсию не рекомдую
а
24 окт 2019
Вечерний Будапешт прекрасен. Но из окна автомобиля этого не видно практически. 2 симпатичные смотровые площади(одна в Будде, другая возле горы Геллерт)и все. Экскурсовод говорил сам с собой. ничего не понятно и не слышно сзади
П
21 мая 2019
Замечательная экскурсия, замечательный Будапешт, замечательный гид Вера. Благодаря непосредственности, обаянию, блестящему чувству юмора Веры, экскурсия прошла просто на ура, время пролетело совершенно незаметно, впечатления самые позитивные.
Н
3 мая 2019
Экскурсия в целом понравилась. Нам продемонстрировали действительно красивые места. Особенно впечатлила последняя остановка у Статуи Свободы.

Единственный «минус», на который хотелось бы обратить внимание: экскурсовод несколько раз повторяла «это я вам не буду рассказывать, потому что всем кто был на дневной экскурсии - уже это говорила». Считаю, что это портит услугу, тк у остальных экскурсантов вызывает недоумение и неприятное впечатление.
М
9 янв 2019
Экскурсия хорошая, но если вы берёте дневную обзорную, вечернюю, в принципе, можно и не брать. Нам повезло, что были пробки, и вместо площади героев, нас повезли к зданию Парламента, что не входит не входило в стандартную программу экскурсии. Это было вдвойне интересно. Красивые виды, но никакой новой информации вы не получите. Отдельное спасибо гиду Анжеле за интересный рассказ.
М
27 июля 2018
Прекрасная экскурсия. Вечерний Будапешт - один из самых красивых городов Европы. Спасибо гиду за хороший рассказ и стремление показать все и в лучшем ракурсе, не обращая внимание на время.
И
13 июля 2018
Хорошая, красивая экскурсия

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