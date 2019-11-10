Город засыпает, просыпается… город. Да, Будапешт ночью – это абсолютно новый опыт. Если вы уже даже обошли все главные места венгерской столицы в дневное время суток, то все равно не представляете себе эти же достопримечательности в темноте. Магическая подсветка подчеркивает великолепие замка Вайдахуняд (этот замок (смесь всех архитектурных стилей, когда-либо господствовавших на территории Венгрии) был когда-то построенн как "Исторический Павильон" для празднования венграми годовщины обретения родины в конце 19 века, но полюбился жителям столицы и в итоге был возведен в камне). Переливы огней на Площади Героев заставляют гостей столицы оценить торжественность и значимость этого места с новой силой. Проспект же Андраши будто изначально строился для вечерних променадов – подсветка будто возвращает гостей в конец 19 века, когда этот проспект и был построен.

Панорама столицы с горы Геллерт, которая потрясает и в светлое время суток, в темноте способна стать самым ярким впечатлением, которое вы привезете домой.

Калейдоскоп освещенных мостов, дворцов, театров и соборов доказывает, что Будапешт не зря считается одной из красивейших столиц Европы. Но не верьте на слово, убедитесь в этом лично!