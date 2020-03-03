Дунай – река, которая является главной рекой сразу для нескольких городов Европы. Но только в Будапеште Дунай играет такое большое значение, только здесь город играет с водным пространством, вторгаясь в него своими красивейшими мостами. Дунай стал по сути основой для дальнейшей фантазии в создании образа города, ведь самая красивая панорама открывается именно с реки. Эти виды справедливо занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Часовая вечерняя прогулка на кораблике по Дунаю подарит возможность увидеть всю красоту Будапешта – с бокалом шампанского (альтернативный вариант – апельсиновый сок) вы сможете полноценно расслабиться под рассказ нашего гида. Завораживающие виды освещенного вечернего города – одно из самых романтических и ярких впечатлений, которое у вас останется после Будапешта.