Прогулка по Дунаю на кораблике

4.7
33 отзыва
Прогулка по Дунаю на кораблике
Прогулка по Дунаю на кораблике
Прогулка по Дунаю на кораблике
Прогулка по Дунаю на кораблике

Что вас ожидает 🤩

  • Парламент
  • Дунай
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Дунай – река, которая является главной рекой сразу для нескольких городов Европы. Но только в Будапеште Дунай играет такое большое значение, только здесь город играет с водным пространством, вторгаясь в него своими красивейшими мостами. Дунай стал по сути основой для дальнейшей фантазии в создании образа города, ведь самая красивая панорама открывается именно с реки. Эти виды справедливо занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Часовая вечерняя прогулка на кораблике по Дунаю подарит возможность увидеть всю красоту Будапешта – с бокалом шампанского (альтернативный вариант – апельсиновый сок) вы сможете полноценно расслабиться под рассказ нашего гида. Завораживающие виды освещенного вечернего города – одно из самых романтических и ярких впечатлений, которое у вас останется после Будапешта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бокал шампанского для взрослых или сок для детей
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 20:00

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
5
3
4
2
1
Е
3 мар 2020
Очень красивый вечерний Будапешт в огнях! При этом во время прогулки гид рассказывает о достопримечательностях, которые видны из окна. Часа вполне достаточно, чтобы насладиться видами и не заскучать;)
Г
13 фев 2020
Очень понравилась экскурсия. Понравился кораблик, обстановка, рассказ гида.
S
5 ноя 2019
Отлично
А
11 авг 2019
Хорошая прогулка. Ночной Будапешт великолепен. Советую всем. Единственное, на верхней палубе хуже слышно.
Хорошая прогулка. Ночной Будапешт великолепен. Советую всем. Единственное, на верхней палубе хуже слышно.
В
10 июня 2019
Специально брали вечернюю экскурсию в 21:00, чтобы увидеть Дунай, его мосты и город в ночном освещении. Очень красиво. Организация экскурсии, и рассказ гида - на высоте. Кораблик с хорошим обзором. Тезтуру большой плюс!
Е
29 апр 2019
Очень интересная экскурсия.
Но была задержка начала экскурсии, старт в 21.15 и с учётом освещённости было темно.
В качестве предложения рассмотреть возможность время начала экскурсии в 20.00
С
20 апр 2019
Очень красивая экскурсия. Хочется отметить экскурсовода - вела экскурсию интересно и весело. Терпеливо и подробно отвечала на все вопросы туристов. Экскурсоводу и экскурсии твёрдые 5.
И
1 апр 2019
Впечатления от собственно прогулки очень положительные: ночной Будапешт великолепен, красивые виды на достопримечательности, мосты через Дунай, подсветка. Однако есть замечания по организации поездки, а именно недостаточно посадочных мест на корабле. Когда мы сели на корабль, все места были заняты. На наши обращения решить этот вопрос, экскурсовод «любезно» предложила нам покинуть корабль и начала экскурсию. (Надо отметить, что пришли мы несколько ранее, и за 10 минут до времени начала экскурсии корабль уже начал движение). Кто то из членов команды предложил нам подняться на верхнюю открытую палубу. Надо сказать, что в конце марта не очень тепло на улице, да к тому же достаточно холодный ветер. И впечатление от экскурсии после проведённого часа на холодном ветру, даже с прекрасными видами Будапешта, несколько подпортилось.
Экскурсия представляла собой перечисление зданий, расположенных по ходу движения корабля. Т е ничего информативного и познавательного нашему вниманию представлено не было.
В
25 фев 2019
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского оставила только приятные впечатления. Очень красивый вид на освещенный город с реки. А самое главное это великолепный рассказ экскурсовода Елены Ординой. Увлекательный, без лишних дат. Нам с мужем очень понравилось. Огромное спасибо.
М
9 янв 2019
Данная прогулка происходит на закрытом кораблике. Длится ровно час, и особой смысловой нагрузки не несёт. Красивые виды, поплаваете под мостами, посмотрите на город с воды, выпьете бокал шампанского.
У нас случилась какая-то неполадка с организацией - слишком много народу набрали, разделили группы на две, почему-то, несмотря на большое количество свободных мест, взяли только 45 человек, заставив остальных ждать под дождём.
J
30 окт 2018
Спасибо, неплохо. В отопительный сезон сидеть возле батареи было невыносимо жарко. Микрофон у экскурсовода время от времени работал неисправно, но в общем было душевно и интересно. Спасибо!
N
15 окт 2018
Побывали на вечерней пронулке по Дунаю 8.10.2018. Понравилось абсолютно всё: сама экскурсия (экскурсовод Елена отлично рассказала обо всех достопримечательностях), кораблик (новый комфортабельный теплоход с уютными креслами), приветственный бокал шампанского и, конечно, неподражаемый вид на вечерний Будапешт! Спесибо! Очень рекомендую!
И
17 сен 2018
Замечательная экскурсия!!!! Очень понравилась!!!
Е
3 сен 2018
Довольно скучно, экскурсовод был уставший, много молчаливых пауз.
С
23 авг 2018
Очень понравилась экскурсия! Великолепные виды ночного города. Вечером на верхней палубе было свежо. Гид Елена рассказывала приятным умиротворенным голосом.
Ещё 18 отзывов

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