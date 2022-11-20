Круиз по Дунаю с бокалом Токайского

Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
Круиз по Дунаю с бокалом Токайского
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Что вас ожидает 🤩

  • Мосты через Дунай
  • Будайская крепость
  • Будайский замок
  • Гора Геллерт
  • Цитадель
  • Здание Парламента
  • Базилика Св. Иштвана
  • Рыбацкий бастион
  • Церковь Матяша
  • Концертый зал Вигадо
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Великолепное сочетание наслаждений: теплоходная прогулка по Дунаю, панорамы города, живая музыка и бокал изысканного ТОКАЙСКОГО.
Прекрасная атмосфера. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Круиз сопровождает великолепная игра музыкантов (в репертуаре известные венгерские и цыганские мелодии, а так же любимые шлягеры всех времен и народов)
Приветственный напиток и бокал изысканного Токайского Асу
Дополнительно в баре, можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду.

Круиз:

  • 19:00 — 2 часа, ежедневно.
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

наличными:

  • в случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.
  • в случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.

банковской карточкой:

— европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:

  • бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.
  • российские карточки: полная оплата заказа Спутнику.
  • Обратите внимание!
  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел
В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 – 8 - 12 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только, если не полная загрузка теплохода и при наличии свободных столиков.
По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бокал Токайского Асу
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дополнительные напитки из бара, закуски
Место начала и завершения?
пристань напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • Наличными:
  • В случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.
  • В случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.
  • Банковской карточкой:
  • Европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:
  • Бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.
  • Российские карточки: полная оплата заказа Спутнику
  • Обратите внимание!
  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел
  • В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 – 8 - 12 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только, если не полная загрузка теплохода и при наличии свободных столиков.
  • По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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