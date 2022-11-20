Великолепное сочетание наслаждений: теплоходная прогулка по Дунаю, панорамы города, живая музыка и бокал изысканного ТОКАЙСКОГО.

Прекрасная атмосфера. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Круиз сопровождает великолепная игра музыкантов (в репертуаре известные венгерские и цыганские мелодии, а так же любимые шлягеры всех времен и народов)

Приветственный напиток и бокал изысканного Токайского Асу

Дополнительно в баре, можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду.

Круиз:

19:00 — 2 часа, ежедневно.

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

наличными:

в случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.

в случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.

банковской карточкой:

— европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:

бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.

российские карточки: полная оплата заказа Спутнику.

Обратите внимание!

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел

В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 – 8 - 12 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только, если не полная загрузка теплохода и при наличии свободных столиков.

По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь