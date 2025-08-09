Отправьтесь в стильное путешествие по Дунаю с бокалом любимого напитка в руке.
Любуйтесь знаменитыми видами Будапешта с открытой палубы под мягкий саундтрек и атмосферу закатного неба. Безлимитные напитки сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.
Описание круизаИдеальный вечер на воде Начните свой круиз с бокала любимого напитка и насладитесь плавным путешествием вдоль главных достопримечательностей Будапешта — величественного здания парламента, моста Свободы и других легендарных мест. Поднимитесь на верхнюю палубу, сделайте фото с панорамой города и почувствуйте атмосферу настоящего отдыха под звуки лаунж-музыки. Безлимитные напитки и расслабленная атмосфера Хотите пить? На борту работает бар с неограниченным выбором напитков премиум-класса: пиво, вино, просекко, апероль-спритц, хьюго-спритц, свежие лимонады и вода. Наслаждайтесь любимыми вкусами в любое время круиза. Выберите вечерний рейс, возьмите бокал в руку и наблюдайте, как закатное солнце окрашивает Дунай и огни города отражаются в воде. Этот круиз подарит вам незабываемые эмоции и прекрасные кадры на память. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, курение в помещении, мусор, прыжки с борта, взрывчатые вещества, босые ноги.
- Дети до 6 лет могут участвовать бесплатно.
- Пожалуйста, приходите на пирс за 15 минут до начала круиза.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание венгерского парламента
- Мост Свободы
- Дунай
Что включено
- Панорамные виды на Будапешт с реки
- Доступ на открытую панорамную палубу
- Неограниченные напитки премиум-класса
- Лаунж-музыка
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки сверх безлимитного пакета
- Еда и закуски
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Budapest, számú kikötő, Petőfi tér 9, 1052 Hungary
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
9 авг 2025
Потрясающая прогулка! Отличные напитки, живая музыка и великолепные виды — отличное соотношение цены и качества.
С
Софья
15 апр 2025
Мне очень понравился этот круиз — всё было продумано, а виды подсвеченных зданий просто завораживали. Обязательно стоит попробовать во время поездки в Будапешт!
М
Марк
27 июн 2024
Отличный выбор за свои деньги! Всё прошло профессионально и точно так, как обещали. Вечер в Будапеште, тёплая погода и красивые виды сделали прогулку идеальной — особенно в компании друзей. Мы отправились в 19:00 и остались в восторге!
