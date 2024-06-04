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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 189 отзывов Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров Начало: Около вашего отеля € 214 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 61 отзыв Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа Начало: У вашего отеля € 158 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 18 отзывов В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь Начало: У вашего отеля € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 25 отзывов Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек Начало: Около вашего отеля € 321 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная € 300 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида Начало: Будапешт 187 € 178 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре Начало: У вашего отеля € 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой Начало: У вашего отеля € 560 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро € 420 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю € 135 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Золотое кольцо Венгрии Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре Начало: Около вашего отеля € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Венгрия: древние столицы и городки Дуная Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай 339 € 289 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Величественный Будапешт Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В холле вашего отеля € 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Приключение в горах Буды для детей и взрослых Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты от € 150 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 8 отзывов Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме € 450 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест € 190 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона Начало: у вашего отеля € 380 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане Начало: Ваш отель в Будапеште от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚢 На пароме Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор € 440 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином Начало: От любого удобного вам места в Будапеште € 380 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах € 450 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина Побывать у истоков государственности Венгрии, посетить местный Тадж-Махал и оценить вина региона € 420 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто € 175 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников € 380 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Еврейский Будапешт Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Трансфер из Будапешта в Вену Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы € 190 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед Увидеть, как стиль-символ архитектурного переосмысления воплотился в творчестве мастеров Венгрии € 380 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами € 230 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Путешествие из Будапешта в Вену Расписание: Ежедневно. в 08:00 от € 400 за экскурсию

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов Вдоль двух берегов голубого Дуная За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии € 390 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Трансфер из Будапешта в Братиславу Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии € 190 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта) Обзорная автомобильная экскурсия со встречей в аэропорту. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид Расписание: Ежедневно в 08:00 € 185 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу € 440 за всё до 7 чел.