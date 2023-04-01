Вечерний круиз по Дунаю раскрывает город с неожиданной стороны: живые мелодии музыкантов, бокал любимого напитка и подсвеченные дворцы создают атмосферу праздника.
С палубы открываются величественный Парламент, Будайский замок, Рыбацкий бастион и романтические мосты — каждый кадр словно из открытки. Панорама города в вечернем сиянии превращает обычный круиз в незабываемое приключение.
С палубы открываются величественный Парламент, Будайский замок, Рыбацкий бастион и романтические мосты — каждый кадр словно из открытки. Панорама города в вечернем сиянии превращает обычный круиз в незабываемое приключение.
Описание экскурсииВечерний круиз по Дунаю превращается в настоящую симфонию впечатлений: живые мелодии профессиональных музыкантов переплетаются с величественными панорамами города, а бокал любимого напитка добавляет нотку праздника. С палубы теплохода Будапешт раскрывается во всей своей красе — подсвеченные мосты, купола и дворцы словно оживают в свете вечерней иллюминации. Каждый поворот реки открывает новые виды, которые невозможно забыть: от величественного здания Венгерского парламента до романтических улочек на Будайском холме, от Королевского дворца до Рыбацкого бастиона и уютного острова Маргит. Этот круиз — уникальная возможность увидеть сердце города с необычного ракурса, почувствовать его историю и атмосферу, и провести вечер в гармонии музыки, света и воды. Важная информация: Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода Важно! Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте невозможна. Варианты оплаты: 1. Оплата банковской карточкой: a). европейские и др. карточки: оплата на сайте Спутник8 или по ссылке в венгерский банк б). российские карточки: оплата на сайте Спутник8 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными: а). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии. б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю. Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мосты через Дунай
- Будайская крепость
- Будайский замок
- Гора Геллерт
- Цитадель
- Здание Парламента
- Базилика Св. Иштвана
- Рыбацкий бастион
- Церковь Матяша
- Концертый зал Вигадо
Что включено
- 90-минутный круиз по Дунаю с живой музыкой
- 3 бокала пиво
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Дополнительные напитки из бара, закуски
- Трансфер на пристань и обратно
Место начала и завершения?
Адрес: Budapest, Id. Antall József rkp., 1052 Akadémia kikötő 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода
- Важно
- Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте невозможна
- Варианты оплаты:
- 1. Оплата банковской карточкой:
- A. европейские и др. карточки: оплата на сайте Спутник8 или по ссылке в венгерский банк
- Б. российские карточки: оплата на сайте Спутник8
- 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными:
- А). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии
- Б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю
- Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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