Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вечерний круиз по Дунаю раскрывает город с неожиданной стороны: живые мелодии музыкантов, бокал любимого напитка и подсвеченные дворцы создают атмосферу праздника.



С палубы открываются величественный Парламент, Будайский замок, Рыбацкий бастион и романтические мосты — каждый кадр словно из открытки. Панорама города в вечернем сиянии превращает обычный круиз в незабываемое приключение. 5 1 оценка

Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €45 за человека 5 1 отзыв 🇬🇧 🇷🇺 1 час Круизы, музыкальные теплоходы Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вечерний круиз по Дунаю превращается в настоящую симфонию впечатлений: живые мелодии профессиональных музыкантов переплетаются с величественными панорамами города, а бокал любимого напитка добавляет нотку праздника. С палубы теплохода Будапешт раскрывается во всей своей красе — подсвеченные мосты, купола и дворцы словно оживают в свете вечерней иллюминации. Каждый поворот реки открывает новые виды, которые невозможно забыть: от величественного здания Венгерского парламента до романтических улочек на Будайском холме, от Королевского дворца до Рыбацкого бастиона и уютного острова Маргит. Этот круиз — уникальная возможность увидеть сердце города с необычного ракурса, почувствовать его историю и атмосферу, и провести вечер в гармонии музыки, света и воды. Важная информация: Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода Важно! Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте невозможна. Варианты оплаты: 1. Оплата банковской карточкой: a). европейские и др. карточки: оплата на сайте Спутник8 или по ссылке в венгерский банк б). российские карточки: оплата на сайте Спутник8 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными: а). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии. б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю. Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мосты через Дунай

Будайская крепость

Будайский замок

Гора Геллерт

Цитадель

Здание Парламента

Базилика Св. Иштвана

Рыбацкий бастион

Церковь Матяша

Концертый зал Вигадо Что включено 90-минутный круиз по Дунаю с живой музыкой

3 бокала пиво Что не входит в цену Экскурсионное обслуживание

Дополнительные напитки из бара, закуски

Трансфер на пристань и обратно Место начала и завершения? Адрес: Budapest, Id. Antall József rkp., 1052 Akadémia kikötő 2 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек. Важная информация Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода

Важно

Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте невозможна

Варианты оплаты:

1. Оплата банковской карточкой:

A. европейские и др. карточки: оплата на сайте Спутник8 или по ссылке в венгерский банк

Б. российские карточки: оплата на сайте Спутник8

2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными:

А). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии

Б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю

Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.