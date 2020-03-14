Венгерский Модерн

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
4.91
11 отзывов
Венгерский Модерн
Венгерский Модерн
Венгерский Модерн

Описание экскурсии

Стиль (в том числе архитектурный), возникший как протест бытовавшему до этого академизму, получил в разных странах различные названия. На территории бывшей Австро-Венгрии можно услышать и название «Сецессион», и «Югендстиль» (в немецкоязычной части). Человеку русскоязычному будет привычнее вариант, пришедший из Великобритании, - модерн.

Будапешт прекрасно подходит в качестве образца для углубления в суть сецессиона, ведь развитие этого стиля совпало с повышением значения статуса Венгрии (а, значит, и ее столицы) в Габсбургской монархии. Венгерский сецессион ощутимо отличается наличием венгерских народных мотивов – национальная идентичность, уже реализовавшая себя политически, искала таким образом проявление и в культуре. У истоков именно венгерского сецессиона стоит Эдён Лехнере (Ödön Lechner), о котором детально расскажет наш экскурсовод.

Вы увидите множество особняков в центре города, спроектированных последователями Лехнера. Таким образом вам откроется город в городе, Будапешт времен сецессиона в современном Будапеште. Вот только некоторые точки нашего маршрута: Дворец Грэшема (был специально построен для представительства лондонской страховой компании, распологает основными признаками архитектурного сецессиона: кованое железо, яркими мозаичные панно, текучий растительный орнамент и аллегорические фигуры) или дом Бедо, именуемый еще иногда домом венгерского сецессиона (здесь находится единственная в стране галлерея, полностью посвященная той культурной эпохе).

Прогулка закончится в одном из красивейших кафе города, где, подобно жителям Будапешта 19 века, вы сможете насладиться беседой о сецессионе – и хоть они обсуждали это как явление как что-то новое и потрясающее, а вы смотрите на стиль уже после драматичного 20 века, поверьте, впечатления будут вас все равно переполнять. Пройдя проверку временем, искусство восхищает только больше.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Бедо
  • Дворец Грешэм
  • Архитектурные шедевры Будапешта
Что не входит в цену
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
Н
14 мар 2020
Познакомила нас венгерским сецессионом экскурсовод Жанна. Очень приятное впечатление,особенно от фойе восстановленных отелей,вряд ли удалось это увидеть без экскурсии.
К
17 янв 2020
Безумно красивый город! Очень лёгкая, интересная экскурсия продолжительностью чуть больше двух часов. В конце приятный бонус - чашечка вкусного кофе.
Т
2 сен 2019
Прекрасная экскурсия с гидом Евой) Очень доступно и интересно доносила всю информацию, а также отвечала на все вопросы.
О
20 мая 2019
Прекрасный гид Елена. Отличная образная речь, явная заинтересованность в предмете и артистизм в подаче информации. Мне очень понравилось!
К сожалению, из 7 записанных двое на экскурсию не попали. Четверо долго искали
читать дальше

место встречи. Думаю, это связано с тем, что оно обозначено нечетко. Потому что напротив отеля Ритц есть остановка автобусов, но НЕ туристических. А остановка туристических автобусов - НЕ напротив отеля. Надо давать более конкретный ориентир - вход в отель или в какое-то кафе поблизости.. .

B
17 окт 2018
Экскурсовод Елена абсолютно влюблённая в город и архитектуру - и это то, что делает экскурсию незабываемой и показывает Будапешт с неожиданной стороны
И
23 июн 2018
Это была не просто экскурсия, это был праздник, фейерверк. Елена, наш экскурсовод, очень артистичная натура, слушать ее было просто наслаждение. Помимо очень профессиональных знаний, еще такой замечательный эмоциональный рассказ. Елена нам показала именно венгерский модерн, модерн Лехнера. Закончилась наша прогулка чашечкой кофе от фирмы, что было тоже очень приятно.
d
20 сен 2017
Очень интересная и познавательная экскурсия!
С
21 мая 2017
3 часа абсолютного восторга! Великолепный модерн великолепного Будапешта! В конце был подарочный чай в кафе)
М
10 янв 2017
Большое спасибо нашему экскурсоводу Инне за полученное удовольствие от прогулки по красивейшим улицам Будапешта. Очень компетентно, не скучно. В последующие дни уже гуляли сами, вспоминая услышанное. А завершение экскурсии чашечкой кофе/чая в кафе-музее в мороз было как подарок.
A
12 сен 2016
Очень довольна всеми экскурсиями! Хорошая организация, качественная информация, спасибо!
G
1 апр 2016
Изумительно

Входит в следующие категории Будапешта

ПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураИстория и культура

Похожие экскурсии из Будапешта

Будапешт для тех, кто спешит
На машине
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
188 за всё до 4 чел.
Венгерская национальная галерея
71 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Пешая
91 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
160 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште
ХорошоТам