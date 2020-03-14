Стиль (в том числе архитектурный), возникший как протест бытовавшему до этого академизму, получил в разных странах различные названия. На территории бывшей Австро-Венгрии можно услышать и название «Сецессион», и «Югендстиль» (в немецкоязычной части). Человеку русскоязычному будет привычнее вариант, пришедший из Великобритании, - модерн.

Будапешт прекрасно подходит в качестве образца для углубления в суть сецессиона, ведь развитие этого стиля совпало с повышением значения статуса Венгрии (а, значит, и ее столицы) в Габсбургской монархии. Венгерский сецессион ощутимо отличается наличием венгерских народных мотивов – национальная идентичность, уже реализовавшая себя политически, искала таким образом проявление и в культуре. У истоков именно венгерского сецессиона стоит Эдён Лехнере (Ödön Lechner), о котором детально расскажет наш экскурсовод.

Вы увидите множество особняков в центре города, спроектированных последователями Лехнера. Таким образом вам откроется город в городе, Будапешт времен сецессиона в современном Будапеште. Вот только некоторые точки нашего маршрута: Дворец Грэшема (был специально построен для представительства лондонской страховой компании, распологает основными признаками архитектурного сецессиона: кованое железо, яркими мозаичные панно, текучий растительный орнамент и аллегорические фигуры) или дом Бедо, именуемый еще иногда домом венгерского сецессиона (здесь находится единственная в стране галлерея, полностью посвященная той культурной эпохе).

Прогулка закончится в одном из красивейших кафе города, где, подобно жителям Будапешта 19 века, вы сможете насладиться беседой о сецессионе – и хоть они обсуждали это как явление как что-то новое и потрясающее, а вы смотрите на стиль уже после драматичного 20 века, поверьте, впечатления будут вас все равно переполнять. Пройдя проверку временем, искусство восхищает только больше.