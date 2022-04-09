Легенды венгерского фарфора

Познакомиться с историей старинных фабрик и понять, чем покорили их изделия королей и коллекционеров

Индивидуальная
Мое увлечение фарфором началось в детстве, когда у тети Тони я увидела птичку с надписью «Herend», 1826 год.

С тех пор не устаю восхищаться качеством и красотой венгерской керамики, ценившейся во всем мире.

На прогулке по центру Будапешта вы услышите историю легендарных брендов, узнаете о знаменитых заказчиках, рассмотрите коллекции изделий и даже взглянете по-новому на яркие крыши города.
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
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Что вас ожидает

История, которая началась с птичек тети Тони

Это вино, гусары, кружева, термальные источники, архитектура, пирожные, короли и королевы, венгерская аристократия и балы закружили мне голову или моя тетя Тоня? У нее на книжной полке жила маленькая птичка, и взяв однажды ее в руки, я прочитала: «Herend», 1826 год. «Что это значит? Откуда эта птичка у вас?» — «Сувенир из Венгрии, — ответила мне тетя Тоня. — Аккуратно, она очень хрупкая. Давай чаю попьем… из чашечки фарфоровой, с птичками… ».

Вот так в 10 лет я и познакомилась с венгерским фарфором, и сейчас, уже живя здесь больше 28 лет, по-прежнему самым любимым узором из 5000 видов считаю узор с птичками. Сейчас я уже знаю историю компании «Herend», много раз была на действующем заводе 1826 года, привожу своих гостей туда на экскурсию и в Будапеште частенько захожу в их фирменные магазины. А тогда для меня это было нежное фарфоровое чудо, и я любовалась этой птичкой и ее глазками-бусинками, попивая чай из фарфоровой чашки, слушая рассказы тети и представляя, как и я, когда вырасту, буду по утрам пить из такой же и танцевать вальс… на балу.

Мир венгерского фарфора

Вы узнаете историю национального производства этого вида керамики, услышите о знаменитых заказчиках и легендарных узорах. В фирменном магазине «Дворец фарфора» вы познакомитесь с коллекцией изделий, примерами оформления и даже увидите, как рисуют орнаменты. Также я покажу уникальный фарфоровый фонтан «Древо жизни».

На прогулке поговорим и о керамике компании «Жолнаи», пирограните, посуде и украшениях города. Истории создания и применении. Обращу ваше внимание на керамический фонтан «Геркулес» и керамические крыши будапештских зданий. Кроме того, вы посетите магазин элитного хрусталя компании «Айка» 1878 года. И узнаете об эксклюзивных сериях, выпускаемых по спецзаказам знаменитых фирм.

Кроме того, я подскажу, где можно выпить кофе из фарфоровой чашки и где находятся антикварные лавки и блошиные рынки в Будапеште, расскажу о других производителях и посоветую места, где еще посмотреть керамические крыши.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на покупки, не предвидится.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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