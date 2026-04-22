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Легенды венгерского фарфора

Познакомиться с историей старинных фабрик и понять, чем покорили их изделия королей и коллекционеров
Мое увлечение фарфором началось в детстве, когда у тети Тони я увидела птичку с надписью «Herend», 1826 год. С тех пор не устаю восхищаться качеством и красотой венгерской керамики, ценившейся во всем мире.

На прогулке по центру Будапешта вы услышите историю легендарных брендов, узнаете о знаменитых заказчиках, рассмотрите коллекции изделий и даже взглянете по-новому на яркие крыши города.
5
5 отзывов
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора
Легенды венгерского фарфора

Описание экскурсии

История, которая началась с птичек тети Тони

Это вино, гусары, кружева, термальные источники, архитектура, пирожные, короли и королевы, венгерская аристократия и балы закружили мне голову или моя тетя Тоня? У нее на книжной полке жила маленькая птичка, и взяв однажды ее в руки, я прочитала: «Herend», 1826 год. «Что это значит? Откуда эта птичка у вас?» — «Сувенир из Венгрии, — ответила мне тетя Тоня. — Аккуратно, она очень хрупкая. Давай чаю попьем… из чашечки фарфоровой, с птичками…».

Вот так в 10 лет я и познакомилась с венгерским фарфором, и сейчас, уже живя здесь больше 30 лет, по-прежнему самым любимым узором из 5000 видов считаю узор с птичками. Сейчас я уже знаю историю компании «Herend», много раз была на действующем заводе 1826 года, привожу своих гостей туда на экскурсию и в Будапеште частенько захожу в их фирменные магазины. А тогда для меня это было нежное фарфоровое чудо, и я любовалась этой птичкой и ее глазками-бусинками, попивая чай из фарфоровой чашки, слушая рассказы тети и представляя, как и я, когда вырасту, буду по утрам пить из такой же и танцевать вальс… на балу.

Мир венгерского фарфора

Вы узнаете историю национального производства этого вида керамики, услышите о знаменитых заказчиках и легендарных узорах. В фирменном магазине «Дворец фарфора» вы познакомитесь с коллекцией изделий, примерами оформления и даже увидите, как рисуют орнаменты. Также я покажу уникальный фарфоровый фонтан «Древо жизни».

На прогулке поговорим и о керамике компании «Жолнаи», пирограните, посуде и украшениях города. Истории создания и применении. Обращу ваше внимание на керамический фонтан «Геркулес» и керамические крыши будапештских зданий.

Кроме того, я подскажу, где можно выпить кофе из фарфоровой чашки и где находятся антикварные лавки и блошиные рынки в Будапеште, расскажу о других производителях и посоветую места, где еще посмотреть керамические крыши.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на покупки, не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
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маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях. Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ирина
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не коллекционер, но невозможно не влюбится во всю эту красоту🥰❤️🔥, Валерия очень увлечена своим делом, рекомендую от души 🤗❤️🔥
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
спасибо Валерии за насыщенную экскурсию про фарфор)) мне очень понравилось 😻 я не эксперт и не
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А
Очень понравилась эксккрсия-прогулка по Будапешту в компании с Валерией.
Валерия увлеченный и интересный рассказчик. Увидели много симпатичных местечек в городе. Рекомендую!
Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова! И поздравляю с удачной покупкой! На память о Будапеште!
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С
Волшебная экскурсия, очень интересная и яркая подача. Валерии спасибо.
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Е
Нам было интересно узнать об истории создания марки Херенд, внимательно рассмотреть тончайшие детали росписи. Валерия за 1 час смогла объяснить в чем прелесть венгерской керамики, дала ценные советы.
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Елена
Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно
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