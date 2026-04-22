Мое увлечение фарфором началось в детстве, когда у тети Тони я увидела птичку с надписью «Herend», 1826 год. С тех пор не устаю восхищаться качеством и красотой венгерской керамики, ценившейся во всем мире. На прогулке по центру Будапешта вы услышите историю легендарных брендов, узнаете о знаменитых заказчиках, рассмотрите коллекции изделий и даже взглянете по-новому на яркие крыши города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История, которая началась с птичек тети Тони

Это вино, гусары, кружева, термальные источники, архитектура, пирожные, короли и королевы, венгерская аристократия и балы закружили мне голову или моя тетя Тоня? У нее на книжной полке жила маленькая птичка, и взяв однажды ее в руки, я прочитала: «Herend», 1826 год. «Что это значит? Откуда эта птичка у вас?» — «Сувенир из Венгрии, — ответила мне тетя Тоня. — Аккуратно, она очень хрупкая. Давай чаю попьем… из чашечки фарфоровой, с птичками…».

Вот так в 10 лет я и познакомилась с венгерским фарфором, и сейчас, уже живя здесь больше 30 лет, по-прежнему самым любимым узором из 5000 видов считаю узор с птичками. Сейчас я уже знаю историю компании «Herend», много раз была на действующем заводе 1826 года, привожу своих гостей туда на экскурсию и в Будапеште частенько захожу в их фирменные магазины. А тогда для меня это было нежное фарфоровое чудо, и я любовалась этой птичкой и ее глазками-бусинками, попивая чай из фарфоровой чашки, слушая рассказы тети и представляя, как и я, когда вырасту, буду по утрам пить из такой же и танцевать вальс… на балу.

Мир венгерского фарфора

Вы узнаете историю национального производства этого вида керамики, услышите о знаменитых заказчиках и легендарных узорах. В фирменном магазине «Дворец фарфора» вы познакомитесь с коллекцией изделий, примерами оформления и даже увидите, как рисуют орнаменты. Также я покажу уникальный фарфоровый фонтан «Древо жизни».

На прогулке поговорим и о керамике компании «Жолнаи», пирограните, посуде и украшениях города. Истории создания и применении. Обращу ваше внимание на керамический фонтан «Геркулес» и керамические крыши будапештских зданий.

Кроме того, я подскажу, где можно выпить кофе из фарфоровой чашки и где находятся антикварные лавки и блошиные рынки в Будапеште, расскажу о других производителях и посоветую места, где еще посмотреть керамические крыши.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на покупки, не предвидится.