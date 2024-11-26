Проведите день в легендарных купальнях Рудаш — одном из самых известных спа Будапешта.
Расслабьтесь в термальных бассейнах, насладитесь панорамными видами на Дунай и завершите день изысканным обедом из трёх блюд в бистро Rudas.
Расслабьтесь в термальных бассейнах, насладитесь панорамными видами на Дунай и завершите день изысканным обедом из трёх блюд в бистро Rudas.
Описание билетаПогружение в историю и гармонию Откройте для себя купальни Рудаш, возраст которых насчитывает более 450 лет. Этот легендарный спа-центр приглашает расслабиться в тёплых термальных водах и посетить знаменитую турецкую баню с саунамии бассейнами: от термального с температурой 42 °C до прохладного 11 °C. Завершите отдых купанием в панорамном бассейне на крыше, наслаждаясь видом на Дунай. Изысканный обед в бистро Rudas После спа-процедур вас ждёт обед из трех блюд по сезонному меню в уютном бистро Rudas. Добавьте к трапезе бокал вина или шампанского и насладитесь атмосферой спокойствия и уюта с видом на реку и город. Вкус и традиции Будапешта Бистро, созданное Герго и Габором в 2017 году, стало отражением их мечты — объединить современные кулинарные акценты с исторической атмосферой купален. Каждое посещение превращается в гастрономическое путешествие, раскрывающее изысканные вкусы и традиции Венгрии в уникальной обстановке. Важная информация:
- Что взять с собой: купальник, полотенце, шлёпанцы, пляжную одежду.
- Не допускается: домашние животные.
- Не подходит для: детей до 14 лет.
- Спа-центр открыт с 11:00 до 20:00, посещение возможно до закрытия.
- Турецкая баня работает только по пятницам, выходным и в определённые периоды года.
- Талон на питание необходимо использовать во время бронирования. Выбранное время указывает на бронирование столика для ужина, купаться можно до или после приёма пищи.
- Обновлённый бассейн Panorama снова открыт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на целый день в спа-зону купален Рудаш
- Вход в турецкую баню (только по пятницам, выходным и праздничным дням)
- Обед из трёх блюд
- Кофе, бокал шампанского
Что не входит в цену
- Купальные принадлежности
- Полотенце, халаты, шлепанцы
Место начала и завершения?
Budapest, Döbrentei tér 9, 1013 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Что взять с собой: купальник, полотенце, шлёпанцы, пляжную одежду
- Не допускается: домашние животные
- Не подходит для: детей до 14 лет
- Спа-центр открыт с 11:00 до 20:00, посещение возможно до закрытия
- Турецкая баня работает только по пятницам, выходным и в определённые периоды года
- Талон на питание необходимо использовать во время бронирования
- Выбранное время указывает на бронирование столика для ужина, купаться можно до или после приёма пищи
- Обновлённый бассейн Panorama снова открыт
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
26 ноя 2024
Купальни Рудаш — это особенное место. Турецкие бани, существующие с 1550 года, просто впечатляют! После процедур мы прекрасно поужинали, а обслуживающий персонал был невероятно приветлив
Д
Даниил
21 июл 2024
Настоятельно рекомендую купальни Рудаш для расслабленного отдыха. Несколько бассейнов с разной температурой, сауна и парная, а на крыше — бассейн с видом на город и зона бара. В Bistro отличный выбор блюд и напитков, а персонал встречает с искренней улыбкой.
А
Арина
24 мая 2024
Всё было просто великолепно! Это был лучший опыт за всю нашу 6‑дневную поездку в Будапешт. Мы посещали и другие спа, но остались разочарованы, а здесь всё идеально. На крыше было немного многолюдно, но атмосфера чудесная. Еда и сервис в Bistro — на 100%, это был лучший ужин и обслуживание за всё время в городе.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
-
10%
Обзорная экскурсия по городу на туристическом автобусе hop-on hop-off
Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта
Расписание: ежедневно с 09:00 до 16:00
€35.10
€39 за человека