Купальни Рудаш — это особенное место. Турецкие бани, существующие с 1550 года, просто впечатляют! После процедур мы прекрасно поужинали, а обслуживающий персонал был невероятно приветлив

Настоятельно рекомендую купальни Рудаш для расслабленного отдыха. Несколько бассейнов с разной температурой, сауна и парная, а на крыше — бассейн с видом на город и зона бара. В Bistro отличный выбор блюд и напитков, а персонал встречает с искренней улыбкой.

Всё было просто великолепно! Это был лучший опыт за всю нашу 6‑дневную поездку в Будапешт. Мы посещали и другие спа, но остались разочарованы, а здесь всё идеально. На крыше было немного многолюдно, но атмосфера чудесная. Еда и сервис в Bistro — на 100%, это был лучший ужин и обслуживание за всё время в городе.